https://ria.ru/20230314/myuzikl-1857514361.html

Абсолютный хэппи-энд. Как ставили мюзикл по песням группы "Секрет"

Абсолютный хэппи-энд. Как ставили мюзикл по песням группы "Секрет" - РИА Новости, 14.03.2023

Абсолютный хэппи-энд. Как ставили мюзикл по песням группы "Секрет"

В Москве на сцене Театра МДМ сыграно уже более ста спектаклей мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой". В основе романтической истории о жизни ленинградской... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:21

2023-03-14T14:21

2023-03-14T14:21

москва

ленинград

голливуд

дмитрий богачев

евгений писарев

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мюзиклы

театр мюзикла

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В Москве на сцене Театра МДМ сыграно уже более ста спектаклей мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой". В основе романтической истории о жизни ленинградской молодежи 1980-х годов – музыка популярной тогда группы "Секрет". Этот спектакль – полностью российская постановка театральной компании "Бродвей Москва" и продюсера Дмитрия Богачева. О том, как создавалась пьеса, подбиралась музыка и как шла работа с актерами в интервью РИА Новости рассказал режиссер постановки Михаил Миронов.– Чем вы руководствовались, когда решили делать мюзикл по песням группы "Секрет" – ведь на спектакль приходят люди разных поколений, в том числе и те, кто не помнит этот бит-квартет на сцене?– Идея изначально зародилась у нашего руководителя Дмитрия Богачева. Я присоединился к проекту летом 2022 года. На тот момент существовал киносценарий, который, по замыслу Дмитрия, мы должны были адаптировать. Принципиально сказав "да", я понял, что мой "Секрет" совершенно другой, нежели было прописано в этом сценарии. И я предложил все писать заново. Несмотря на сжатые сроки – постановку планировалось выпустить уже осенью – Дмитрий согласился.Мне кажется, люди в зале, вне зависимости от того, какого они возраста, знают они группу "Секрет" или нет – все они откликаются именно на эту архетипическую человеческую историю про очень молодых людей, которые верят, что добро всегда победит, что любовь вечна, что белые ночи никогда не закончатся.– В конце спектакля люди в зале зажигают фонарики на телефонах и раскачивают ими, как на рок-концерте. Это было задумано или стало происходить стихийно?– Это появилось стихийно, уже после премьеры. Я об этом узнал вообще из соцсетей. Я сам человек классической театральной школы. Но все меняется, так что почему бы и не зажигать людям в конце спектакля фонарики.– Как пишется такая пьеса для так называемого джукбокс-мюзикла, где сюжет основан на песнях группы, как все это выстраивается в одну линию?– Пьесу мы писали с моим соавтором и опытным сценаристом Сергеем Калужановым. Я занимался кастингом и разработкой номеров, он по моему синопсису, писал варианты пьесы один за другим. Первоначально была идея сделать мюзикл про ребят, которые создают группу. Но если окунуться в историю "Секрета", то становится ясно, что она была интересна, но довольно трагична: раскол в группе, одним сопутствовал больший успех, чем другим. Я уверен, что это достойно байопика, наверняка, кто-то однажды снимет об этом кино. Но, учитывая, что мне хотелось сказки со счастливым концом, эта идея не годилась.Я сам 1981 года рождения, и мои детские воспоминания связаны с телепрограммой "Музыкальный ринг" и группой "Секрет", которая исполняет песню "Привет". Поэтому для меня это очень личная история. Начиная работу, я посмотрел, какие первые 20-30 песен "Секрета" наиболее популярны сегодня на стриминговых сервисах. Это Ленинград – так что появляется первая песня "Ленинградское время". Дальше начинаем изучать популярные песни. Например, музыканты "Секрета" очень любили давать женские имена своим лирическим героиням и напротив никак не называли своих героев-мужчин. Поэтому как раз мужчинам дал имена мой соавтор Сергей, а девушки – очевидно, что это Алиса, Кристина и Арина-балерина. Так появляются трое героев - кто-то любит Алису, кто-то – Кристину и Арину. Таким образом, шаг за шагом, постепенно все выстраивается в одну линию.– Расскажите о вашей труппе – артисты очень пластичны, органичны на сцене. Как вы отбирали актеров, какой их опыт для вас важен для вас?– Мне как человеку мхатовской школы не хотелось песен ради песен и танцев и ради танцев. Как говорили мои мастера, люди начинают говорить стихами, когда невозможно говорить в прозе. Так же и мне хотелось, чтобы люди начинали петь, когда невозможно уже просто говорить. Артисты должны быть убедительны. Так что на главные роли мы искали людей с опытом работы в драматическом театре, которых учили петь. А от музыкальных артистов я требовал большей достоверности, драматического мастерства.Процесс был стремительный, кастинг шел параллельно с разработкой спектакля. На первом туре обычно проверяются вокальные данные. Но я приглашал, в том числе, и мхатовцев, потому что мне было важно, чтобы они не просто пели, но и хорошо играли. Но драматические артисты далеко не все достаточно хорошо для мюзикла поют, так что здесь включался в отбор наш музыкальный руководитель Евгений Загот. К тому же нам хотелось на сцене видеть совсем юных актеров, таких же как наши герои. Так что с риском для себя искали среди совсем молодых, неопытных артистов. Кастинг был сложный, но я рад, что мы пошли по этому пути и нашли новые лица.– У вас несколько составов солистов, но ансамбль не меняется, и ребята работают шесть дней в неделю?– Да, это бродвейская система ­проката мюзикла – то, с чем я познакомился, работая на этом проекте. У нас ансамбль, девять молодых людей и девять девушек, они работают каждый вечер кроме понедельника, а в выходные и праздничные дни – даже по два спектакля в день. Но есть еще дополнительные шесть человек, так называемые "свинги", которые знают все линейки, все вокальные и танцевальные партии. Так что в случае необходимости они готовы в любой момент кого-то заменить. С точки зрения кастинга такой ансамбль собрать было тоже сложно. В одних сценах мне нужны были какие-то "ленинградские неформалы", в других они должны превращаться в красивых девушек или статных моряков.– Будучи мхатовским человеком, вы стремились попробовать себя в спектакле такого рода? Поработать по бродвейской системе?– Да, я очень хотел. Моя первая работа в МХТ имени Чехова – это музыкальный спектакль "Конек-горбунок", где я был ассистентом моего педагога и друга Евгения Писарева. Он давал очень много мне на откуп, я много там придумывал. А когда я в 2011 году выпускал свой первый музыкальный спектакль "Белоснежка" в МХТ имени Чехова уже в качестве режиссера – это был другой уровень сна, вернее его отсутствия. Потому что одно дело ассистировать, а другое – когда афиша подписана твоим именем. "Ничего не бойся, я с тобой" – это мой первый мюзикл, поставленный по бродвейской системе. Я примерно представлял себе, как это все делается, в теории предполагал, что справлюсь, но теперь видеть результат приятно.– Вместе с вами над спектаклем работали музыкальный руководитель Евгений Загот и хореограф Ирина Кашуба. В послужном списке обоих множество мюзиклов. Как шла ваша совместная работа?– Их участие было максимальным. Наш продюсер Дмитрий Богачев порекомендовал мне их, а я не возражал против того, чтобы окружить себя опытными профессионалами. Женя Загот признавался потом, что успеть все в такие сжатые сроки было практически невозможно. На момент старта проекта у нас с ним был опыт совместной работы, и он очень чутко и точно чувствовал, чего я хочу. И здорово это реализовал. Многие фанаты "Секрета" ждали, что этот мюзикл будет приближен к звучанию группы. А мне и Жене как раз хотелось старого Голливуда, "классического" бродвейского звучания.Хореограф Ирина Кашуба – опытнейший человек, сама играла в мюзиклах, и она тоже прекрасно понимала, чего я от нее хотел. Мне нужно, чтобы все было подчинено сюжету и актерской игре. А она, будучи профессионалом, самой строгой и непремиримой из всей команды, добивалась качества танца, уровня синхронности, чтобы все было одинаково хорошо каждый день. Теперь у нас уже так называемый дэнс-капитан (специальная должность в бродвейской труппе – прим. ред.) следит за тем, чтобы все носки тянулись.С нами работал и прекрасный театральный художник Максим Обрезков, я его знал и был буквально влюблен в его работы, но не был уверен, что он согласится. Ему написал, опять же, Евгений Писарев. Мы встретились, дальше созвонились по видеосвязи – и оказалось, что он уже в Петербурге, куда приехал за вдохновением. Тогда он и сказал, что на сцене будут два вращающихся ленинградских дома.– Как добиться, чтобы люди изо дня в день, выходя на сцену в одном и том же спектакле одинаково качественно играли? Это же нестандартная для репертуарного театра практика.– Наши актеры безусловно профессионалы, хотя в ансамбле есть и начинающие ребята, для которых это – первый проект. Мне же хотелось, чтобы было понятно, что делает на сцене каждый герой – и каждая школьница, и каждый, условно говоря, ленинградский маргинал. Так что я много уделял внимания работе со всеми, с ансамблем в том числе. Сейчас я время от времени прихожу смотреть спектакль и каждый раз спрашиваю: устали вы или нет? И мне отвечают, что нет. Происходит энергообмен между артистами и зрителями, воодушевление в зале поддерживает актеров. Для зрителей есть что-то терапевтическое в этом спектакле, они чувствуют свою сопричастность.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, ленинград, голливуд, дмитрий богачев, евгений писарев, культпоход, мюзиклы, театр мюзикла, интервью