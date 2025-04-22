https://ria.ru/20250422/shifrin-2012762852.html

Шифрин без маски: шпионские страсти и правда о скандалах юмориста

Шифрин без маски: шпионские страсти и правда о скандалах юмориста - РИА Новости, 22.04.2025

Шифрин без маски: шпионские страсти и правда о скандалах юмориста

, ролями в кино и театре, но за успехом скрывались семейные тайны, слухи о личной жизни и непростой путь к признанию. Какие секреты хранит Ефим Шифрин – в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:35:00+03:00

2025-04-22T18:35:00+03:00

2025-04-22T18:35:00+03:00

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МОСКВА, апр - РИА Новости. Ефиму Шифрину недавно исполнилось 69 лет. Актер, писатель, режиссер и любимец публики прошел путь от провинциального мальчика до одной из самых ярких звезд советской и российской эстрады. Его карьера блистала номерами в "Аншлаге", ролями в кино и театре, но за успехом скрывались семейные тайны, слухи о личной жизни и непростой путь к признанию. Какие секреты хранит Ефим Шифрин – в материале РИА Новости.Отец-шпион, жизнь в Латвии, учеба в МосквеЕфим родился 25 марта 1956 года в поселке Нексикан Магаданской области. Годом ранее его отца Залмана Шифрина реабилитировали и освободили от принудительного проживания на Колыме. Мужчина был обвинен в шпионаже и приговорен к пожизненному заключению. После освобождения отец получил предложение о работе в Сусумане Магаданской области. Семья Шифриных переезжает, а в 1966 году они отправляются в Латвию в Юрмалу.Там Ефим поступил на филологический факультет Латвийского государственного университета. Однако после окончания первого курса он переезжает в Москву, где поступает на эстрадное отделение ГУЦЭИ имени Румянцева на курс Романа Виктюка.Творческий путьВ 1979 году Шифрин стал лауреатом 1-го Московского конкурса артистов эстрады, в 1983 году — лауреатом 7-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Первый сольный спектакль "Я хотел бы сказать" Шифрин сыграл в 1985 году. С 1980 по 1985 годы он учился на факультете режиссеров эстрады в ГИТИСе.В 1990-м Ефим сыграл в эстрадном музыкальном моноспектакле "Я играю Шостаковича". Кроме того, в том же году артист создал "Шифрин-Театр", которым руководит до сих пор.В 1992-му Шифрин стал первым лауреатом премии "Золотой Остап". В репертуаре артиста много вокальных произведений, среди которых — романсы Дмитрия Шостаковича на слова Саши Чёрного, песни — "Иерусалим" Марка Минкова, "Музыка во мне" Михаила Кочеткова, "Южная ночь" Александра Клевицкого и многие другие.В театре Шифрин сыграл в спектаклях: "Я тебя больше не знаю, милый", "Любовь с придурком", "Путаны", "Коза, или Кто такая Сильвия", "Слухи".Также артист является автором книг "Театр имени меня", "Личное дело Ефима Шифрина" и "Течёт река Лета".6 марта 2024 года в Московском театре мюзикла состоялась премьера мюзикла "Тест на любовь", где Шифрин исполнил роль Корнея Кошкина.Слухи об ориентации, тайный бракЕфим не женат, детей у него тоже нет. Отсутствие семьи стало поводом для множества слухов и сплетен вокруг его персоны. Слухи о нетрадиционной ориентации Шифрин никак не комментирует, зато очень любит проводить время в окружении многочисленных племянников от старшего брата Самуэля.В 2021 году в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Ефим Шифрин сообщил о том, что в 26-летнем возрасте был женат. Однако брак вскоре распался, никаких дополнительных подробностей больше неизвестно.Суд против "Аншлага"В 2004–2005 годах произошел скандал между Шифриным и производителем передачи "Аншлаг" — культурным фондом "Артэс".Как выяснилось, после 2000-го Шифрин прекратил творческое сотрудничество с "Аншлагом", однако создатели передачи без согласия артиста повторяли его эстрадные номера. Кроме того, несколько раз в "Аншлаге" показывали фрагмент фильма "Дурная компания", где Шифрин сыграл большинство ролей.Шифрин написал официальное письмо руководству "Артэса". Однако "Аншлаг" все равно продолжал использовать фрагмент "Дурной компании".В ноябре 2004-го Шифрин подал иск в Таганский суд столицы, попросив взыскать с "Артэса" 1,5 миллиона рублей, 1 миллион в качестве компенсации за нарушение авторских прав, еще 500 тысяч — за моральный ущерб.Производители программы "Аншлаг", в свою очередь, утверждали, что действовали в соответствии с Законом об авторских правах. По их мнению, с того момента, когда Шифрин принёс в "Аншлаг" видеокассету с фрагментом фильма, он автоматически передал авторам права на его дальнейшее использование.В итоге Шифрин пытался решить дело миром, но потом обратился в суд и взыскал 160 тысяч рублей с производителей "Аншлага".Бодибилдинг и фитнесВ 1990-е годы Ефим Шифрин увлекся бодибилдингом. В 1992-м он начал посещать спортивный клуб в Москве, а в 1993-м бросил курить.В 2000-м получил премию Международной сети клубов World Class "Мистер Фитнес", а в 2006-м - диплом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса Правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни.Также Ефим Шифрин получил Кубок Райкина в 2001-м, а также премию и Кубок Никулина за участие в телевизионном шоу "Первого канала" "Цирк со звёздами".Ефим Шифрин — уникальный артист нашей эпохи. Он хорош во всем: снимается в кино, играет в спектаклях, исполняет вокальные произведения и пишет книги. Творчество Ефима полюбилось миллионам людей, которые по достоинству оценили его талант.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, ефим шифрин, роман виктюк, гитис, культура