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Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка
Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка - РИА Новости, 07.06.2024
Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка
Режиссер Константин Богомолов, комментируя свое назначение худруком Театра Романа Виктюка, заявил РИА Новости, что этот театр нуждается в обновлении, но он не... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов, комментируя свое назначение худруком Театра Романа Виктюка, заявил РИА Новости, что этот театр нуждается в обновлении, но он не собирается "начинать с нуля" и "делать полную зачистку". Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что Богомолов назначен художественным руководителем Театра Романа Виктюка. "Это большой вызов, серьезная ответственность, новый коллектив. Я не собираюсь начинать с нуля, делать зачистку полную, но и успокоительных, каких-то сладких речей произносить не буду. Театр нуждается в обновлении, в свежем дыхании, свежем ветре", - сказал Богомолов РИА Новости на полях ПМЭФ. Он отметил, что уже составил планы: сначала знакомство с коллективом, знакомство с репертуаром, "мозговой штурм, понимание, что необходимо". "Нет универсальных рецептов по созданию успешного театра", - добавил Богомолов. "Театр - это всегда про изменения. Он не может стоять на месте, быть музеем. Театр должен искать, и в этом залог его успеха. Есть простые составляющие: это профессионализм, высокая художественность, зрительский успех и, конечно же, открытость обществу, стране. Театр не может оставаться в стороне от того, что происходит за его стенами. Он должен рефлексировать и жить вместе со страной", - подчеркнул худрук. Богомолов также сообщил, что планирует встретиться с коллективом Театра Виктюка 10 июня. "Наша задача сделать это новой точкой притяжения для москвичей, для гостей столицы, для любителей театра", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, константин богомолов, роман виктюк, новости культуры
ПМЭФ-2024, Москва, Константин Богомолов, Роман Виктюк, Новости культуры
Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка
Богомолов: Театру Виктюка нужно обновление, но полной зачистки не будет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов, комментируя свое назначение худруком Театра Романа Виктюка, заявил РИА Новости, что этот театр нуждается в обновлении, но он не собирается "начинать с нуля" и "делать полную зачистку".
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы
сообщили, что Богомолов назначен художественным руководителем Театра Романа Виктюка.
"Это большой вызов, серьезная ответственность, новый коллектив. Я не собираюсь начинать с нуля, делать зачистку полную, но и успокоительных, каких-то сладких речей произносить не буду. Театр нуждается в обновлении, в свежем дыхании, свежем ветре", - сказал Богомолов РИА Новости на полях ПМЭФ.
Он отметил, что уже составил планы: сначала знакомство с коллективом, знакомство с репертуаром, "мозговой штурм, понимание, что необходимо". "Нет универсальных рецептов по созданию успешного театра", - добавил Богомолов.
"Театр - это всегда про изменения. Он не может стоять на месте, быть музеем. Театр должен искать, и в этом залог его успеха. Есть простые составляющие: это профессионализм, высокая художественность, зрительский успех и, конечно же, открытость обществу, стране. Театр не может оставаться в стороне от того, что происходит за его стенами. Он должен рефлексировать и жить вместе со страной", - подчеркнул худрук.
Богомолов также сообщил, что планирует встретиться с коллективом Театра Виктюка 10 июня. "Наша задача сделать это новой точкой притяжения для москвичей, для гостей столицы, для любителей театра", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.