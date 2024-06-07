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Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка

Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка - РИА Новости, 07.06.2024

Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка

Режиссер Константин Богомолов, комментируя свое назначение худруком Театра Романа Виктюка, заявил РИА Новости, что этот театр нуждается в обновлении, но он не... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:08

2024-06-07T14:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов, комментируя свое назначение худруком Театра Романа Виктюка, заявил РИА Новости, что этот театр нуждается в обновлении, но он не собирается "начинать с нуля" и "делать полную зачистку". Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что Богомолов назначен художественным руководителем Театра Романа Виктюка. "Это большой вызов, серьезная ответственность, новый коллектив. Я не собираюсь начинать с нуля, делать зачистку полную, но и успокоительных, каких-то сладких речей произносить не буду. Театр нуждается в обновлении, в свежем дыхании, свежем ветре", - сказал Богомолов РИА Новости на полях ПМЭФ. Он отметил, что уже составил планы: сначала знакомство с коллективом, знакомство с репертуаром, "мозговой штурм, понимание, что необходимо". "Нет универсальных рецептов по созданию успешного театра", - добавил Богомолов. "Театр - это всегда про изменения. Он не может стоять на месте, быть музеем. Театр должен искать, и в этом залог его успеха. Есть простые составляющие: это профессионализм, высокая художественность, зрительский успех и, конечно же, открытость обществу, стране. Театр не может оставаться в стороне от того, что происходит за его стенами. Он должен рефлексировать и жить вместе со страной", - подчеркнул худрук. Богомолов также сообщил, что планирует встретиться с коллективом Театра Виктюка 10 июня. "Наша задача сделать это новой точкой притяжения для москвичей, для гостей столицы, для любителей театра", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, константин богомолов, роман виктюк, новости культуры