Рейтинг@Mail.ru
Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:08 07.06.2024 (обновлено: 14:53 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/viktyuk-1951337692.html
Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка
Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка - РИА Новости, 07.06.2024
Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка
Режиссер Константин Богомолов, комментируя свое назначение худруком Театра Романа Виктюка, заявил РИА Новости, что этот театр нуждается в обновлении, но он не... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:08
2024-06-07T14:53
пмэф-2024
москва
константин богомолов
роман виктюк
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951368585_847:0:3076:1254_1920x0_80_0_0_4dbfa7f58c435a13a50c6764acf5dd32.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов, комментируя свое назначение худруком Театра Романа Виктюка, заявил РИА Новости, что этот театр нуждается в обновлении, но он не собирается "начинать с нуля" и "делать полную зачистку". Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что Богомолов назначен художественным руководителем Театра Романа Виктюка. "Это большой вызов, серьезная ответственность, новый коллектив. Я не собираюсь начинать с нуля, делать зачистку полную, но и успокоительных, каких-то сладких речей произносить не буду. Театр нуждается в обновлении, в свежем дыхании, свежем ветре", - сказал Богомолов РИА Новости на полях ПМЭФ. Он отметил, что уже составил планы: сначала знакомство с коллективом, знакомство с репертуаром, "мозговой штурм, понимание, что необходимо". "Нет универсальных рецептов по созданию успешного театра", - добавил Богомолов. "Театр - это всегда про изменения. Он не может стоять на месте, быть музеем. Театр должен искать, и в этом залог его успеха. Есть простые составляющие: это профессионализм, высокая художественность, зрительский успех и, конечно же, открытость обществу, стране. Театр не может оставаться в стороне от того, что происходит за его стенами. Он должен рефлексировать и жить вместе со страной", - подчеркнул худрук. Богомолов также сообщил, что планирует встретиться с коллективом Театра Виктюка 10 июня. "Наша задача сделать это новой точкой притяжения для москвичей, для гостей столицы, для любителей театра", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/mashkov-1951288409.html
https://ria.ru/20240604/frandetti-1950381540.html
https://ria.ru/20240303/otmena-1930881793.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951368585_1301:0:3076:1332_1920x0_80_0_0_2d40f2c1c65327acda7367ded6d3b3dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, константин богомолов, роман виктюк, новости культуры
ПМЭФ-2024, Москва, Константин Богомолов, Роман Виктюк, Новости культуры
Богомолов заявил, что не планирует "полную зачистку" в Театре Виктюка

Богомолов: Театру Виктюка нужно обновление, но полной зачистки не будет

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкЗдание Театра Романа Виктюка
Здание Театра Романа Виктюка - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Здание Театра Романа Виктюка. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов, комментируя свое назначение худруком Театра Романа Виктюка, заявил РИА Новости, что этот театр нуждается в обновлении, но он не собирается "начинать с нуля" и "делать полную зачистку".
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что Богомолов назначен художественным руководителем Театра Романа Виктюка.
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Машков стал директором театра "Современник"
Вчера, 12:19
"Это большой вызов, серьезная ответственность, новый коллектив. Я не собираюсь начинать с нуля, делать зачистку полную, но и успокоительных, каких-то сладких речей произносить не буду. Театр нуждается в обновлении, в свежем дыхании, свежем ветре", - сказал Богомолов РИА Новости на полях ПМЭФ.
Он отметил, что уже составил планы: сначала знакомство с коллективом, знакомство с репертуаром, "мозговой штурм, понимание, что необходимо". "Нет универсальных рецептов по созданию успешного театра", - добавил Богомолов.
Главный режиссер театра Ленком Марка Захарова Алексей Франдетти - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Франдетти ушел с поста главного режиссера "Ленкома"
4 июня, 13:22
"Театр - это всегда про изменения. Он не может стоять на месте, быть музеем. Театр должен искать, и в этом залог его успеха. Есть простые составляющие: это профессионализм, высокая художественность, зрительский успех и, конечно же, открытость обществу, стране. Театр не может оставаться в стороне от того, что происходит за его стенами. Он должен рефлексировать и жить вместе со страной", - подчеркнул худрук.
Богомолов также сообщил, что планирует встретиться с коллективом Театра Виктюка 10 июня. "Наша задача сделать это новой точкой притяжения для москвичей, для гостей столицы, для любителей театра", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Отмена русской культуры не является проблемой России, заявил Богомолов
3 марта, 20:20
 
ПМЭФ-2024МоскваКонстантин БогомоловРоман ВиктюкНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала