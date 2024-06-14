https://ria.ru/20240614/bogomolov-1952568295.html

Богомолов сравнил Театр Виктюка с башней из слоновой кости

Богомолов сравнил Театр Виктюка с башней из слоновой кости - РИА Новости, 14.06.2024

Богомолов сравнил Театр Виктюка с башней из слоновой кости

Константин Богомолов, назначенный художественным руководителем Театра Романа Виктюка, считает, что репертуар там нужно обновлять, так как сейчас в нем есть... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T07:45

2024-06-14T07:45

2024-06-14T08:08

культура

константин богомолов

новости культуры

театр

роман виктюк

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Константин Богомолов, назначенный художественным руководителем Театра Романа Виктюка, считает, что репертуар там нужно обновлять, так как сейчас в нем есть морально устаревшие спектакли. Об этом режиссер рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости."Я полагаю, что театр должен открываться времени и обществу. Театр, в который я пришел, — он немного напоминает башню из слоновой кости. Это надо менять. На мой вкус, здесь есть морально устаревшие спектакли. Спектакли, в своей эстетике и содержании оставшиеся в прошлом, не отвечающие требованиям времени. И так как мне доверено руководство театром, я — не скрою — предполагаю проститься с иными, исчерпавшими свой ресурс произведениями", — отметил Богомолов. Он подчеркнул, что не собирается "проводить ревизию прошлого этого театра"."Я просто констатирую факт: репертуар надо обновлять. Это процесс неизбежный. Надеюсь, актеры театра найдут в себе силы и мужество — мужество меняться и осваивать новые театральные территории", — сказал режиссер.Полное интервью читайте на сайте >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

константин богомолов, новости культуры, театр, роман виктюк