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Богомолов сравнил Театр Виктюка с башней из слоновой кости - РИА Новости, 14.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:45 14.06.2024 (обновлено: 08:08 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/bogomolov-1952568295.html
Богомолов сравнил Театр Виктюка с башней из слоновой кости
Богомолов сравнил Театр Виктюка с башней из слоновой кости - РИА Новости, 14.06.2024
Богомолов сравнил Театр Виктюка с башней из слоновой кости
Константин Богомолов, назначенный художественным руководителем Театра Романа Виктюка, считает, что репертуар там нужно обновлять, так как сейчас в нем есть... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:45
2024-06-14T08:08
культура
константин богомолов
новости культуры
театр
роман виктюк
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Константин Богомолов, назначенный художественным руководителем Театра Романа Виктюка, считает, что репертуар там нужно обновлять, так как сейчас в нем есть морально устаревшие спектакли. Об этом режиссер рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости."Я полагаю, что театр должен открываться времени и обществу. Театр, в который я пришел, — он немного напоминает башню из слоновой кости. Это надо менять. На мой вкус, здесь есть морально устаревшие спектакли. Спектакли, в своей эстетике и содержании оставшиеся в прошлом, не отвечающие требованиям времени. И так как мне доверено руководство театром, я — не скрою — предполагаю проститься с иными, исчерпавшими свой ресурс произведениями", — отметил Богомолов. Он подчеркнул, что не собирается "проводить ревизию прошлого этого театра"."Я просто констатирую факт: репертуар надо обновлять. Это процесс неизбежный. Надеюсь, актеры театра найдут в себе силы и мужество — мужество меняться и осваивать новые театральные территории", — сказал режиссер.Полное интервью читайте на сайте &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/viktyuk-1951337692.html
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константин богомолов, новости культуры, театр, роман виктюк
Культура, Константин Богомолов, Новости культуры, Театр, Роман Виктюк
Богомолов сравнил Театр Виктюка с башней из слоновой кости

Богомолов пообещал обновить репертуар Театра Виктюка

© Фото : пресс-служба проекта Константин Богомолов
 Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : пресс-служба проекта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Константин Богомолов, назначенный художественным руководителем Театра Романа Виктюка, считает, что репертуар там нужно обновлять, так как сейчас в нем есть морально устаревшие спектакли. Об этом режиссер рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости.
"Я полагаю, что театр должен открываться времени и обществу. Театр, в который я пришел, — он немного напоминает башню из слоновой кости. Это надо менять. На мой вкус, здесь есть морально устаревшие спектакли. Спектакли, в своей эстетике и содержании оставшиеся в прошлом, не отвечающие требованиям времени. И так как мне доверено руководство театром, я — не скрою — предполагаю проститься с иными, исчерпавшими свой ресурс произведениями", — отметил Богомолов.
Он подчеркнул, что не собирается "проводить ревизию прошлого этого театра".
"Я просто констатирую факт: репертуар надо обновлять. Это процесс неизбежный. Надеюсь, актеры театра найдут в себе силы и мужество — мужество меняться и осваивать новые театральные территории", — сказал режиссер.
Полное интервью читайте на сайте >>
Здание Театра Романа Виктюка - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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7 июня, 14:08
 
КультураКонстантин БогомоловНовости культурыТеатрРоман Виктюк
 
 
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