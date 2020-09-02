Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200902/gaft-1576537679.html
Биография Валентина Гафта
Известный актер театра и кино, ведущий актер московского театра "Современник", народный артист России Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T01:05
2020-09-02T01:05
валентин гафт
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/99952/83/999528356_0:115:3068:1841_1400x0_80_0_0_4b4fa05d11c71b08cf8a59305c14a9ca.jpg
Известный актер театра и кино, ведущий актер московского театра "Современник", народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Gaft_Valentin/" target="_blank" data-auto="true">Валентин Иосифович Гафт</a> родился 2 сентября 1935 года в Москве. Его отец, по профессии адвокат, прошел почти всю Великую Отечественную войну и закончил ее майором.В школьные годы Валентин Гафт участвовал в самодеятельности, где ему пришлось играть исключительно женские роли, потому что в школе тогда учились только мальчики.В 1953 году, после окончания школы, Валентин Гафт поступил в Школу-студию МХАТ. На курсе вместе с ним учились Евгений Урбанский, <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tabakov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Табаков</a>, Майя Менглет.С 1957 года, после окончания школы-студии, работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, <a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленкоме</a>, Театре Сатиры. В последнем в 1967 году им была сыграна <a href="http://www.biograph.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=314:gaftvi&amp;catid=7:theatre&amp;Itemid=29" target="_blank">одна из лучших ролей</a> – графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" в дуэте с <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Мироновым</a>.С 1969 года Валентин Гафт – ведущий артист театра "Современник". В театре он <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/950/bio/" target="_blank">исполнил множество ролей</a> – Петр Адуев в спектакле "Обыкновенная история" (1970) по Ивану Гончарову, Гусев в постановке "Валентин и Валентина" (1971) Михаила Рощина, Генрих IV в одноименном спектакле Луиджи Пиранделло (1978), Людовик XIV в "Кабале святош" (1981) Михаила Булгакова, Вершинин в "Трех сестрах" (1982) <a href="http://ria.ru/person_Anton_CHekhov/" target="_blank" data-auto="true">Антона Чехова</a> и др. Среди его театральных работ в "Современнике" – Городничий в "Ревизоре" <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Gogol/" target="_blank" data-auto="true">Николая Гоголя</a>, Хиггинс в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Рахлин в "Коте домашнем средней пушистости" Владимира Войновича и Григория Горина, Изольд Кукин в "Аккомпаниаторе" Александра Галина, Валентин в "Уйди-уйди" Николая Коляды, Лейзер в "Трудных людях" Йосефа Бар-Йосефа и Глумов в "Балалайкине и К°" Михаила Салтыкова-Щедрина, а также одна из главных ролей в спектакле по пьесе, написанной им самим – "Сон Гафта, пересказанный Виктюком". Постановка "Балалайкин и К°" стала режиссерским дебютом Валентина Гафта в "Современнике", он сделал эту работу вместе с Игорем Квашой и Александром Назаровым.В октябре 2017 года состоялась премьера <a href="https://ria.ru/culture/20171001/1505963572.html" target="_blank">авторского спектакля Валентина Гафта</a> и Саида Багова "Пока существует пространство", в котором артист играет роль отчима. В репертуаре артиста также <a href="http://www.sovremennik.ru/actors/valentin-gaft/" target="_blank">роль Фирса</a> в "Вишневом саде" Антона Чехова.Валентин Гафт играл и в других театрах: в 2000 году в театральном агентстве "Театрон-Н" он исполнил роль Джеймса в спектакле "Коллекция Пинтера", в 2002 году – роль Трусоцкого в Театре имени Моссовета в спектакле "Муж, жена и любовник". В 2012 году в Театре имени М.Н. Ермоловой Гафт сыграл Светловидова в постановке "Самая большая маленькая драма".<br> Дебют актера в кино состоялся в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте", где он сыграл небольшую, почти бессловесную роль. В том же году он промелькнул в эпизодической роли в романтической драме "Поэт".Позже он снялся в кинофильмах "Первый курьер" (1968), "Бешеное золото" (1977), "Кентавры" (1979), "Черная курица, или Подземные жители" (1981), "Фуэте" (1986). Заметными были его роли в музыкальной комедии "Чародеи" (1982), трагикомедии "По главной улице с оркестром" (1986), боевике "Воры в законе" (1988), фильмах "Визит дамы" (1989), "Ночные забавы" (1991), "Анкор, еще Анкор!" (1992). В 1994 году Валентин Гафт <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/950/works/" target="_blank">сыграл Воланда</a> в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".Одними из лучших в биографии актера стали роли, сыгранные в фильмах режиссера <a href="http://ria.ru/person_EHldar_Rjazanov/" target="_blank" data-auto="true">Эльдара Рязанова</a>. В 1979 году он сыграл председателя гаражно-строительного кооператива Сидоркина в комедии "<a href="http://ria.ru/organization_Garazh/" target="_blank" data-auto="true">Гараж</a>", в 1980 году снялся в трагикомедии Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово…", в 1987 году – в фильме "Забытая мелодия для флейты", в 1991 году – в фильме "Небеса обетованные", в 2000 году – в фильме "Старые клячи", в 2006 году – в фильме-мюзикле "Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя".Среди кинематографических работ Гафта 2000-х годов – главные роли в фильмах "12" (2007), "Операция "Че Гевара" (2008), "Притяжение" (2008), сериалах "Осенние цветы" (2009) и "Семейный дом" (2010). Он также снимался в сериалах "Утомленные солнцем -2: Предстояние" (2010), "Жизнь и приключения Мишки Япончика" (2011), "Морпехи" (2011), "Студия 17" (2013), новогодней комедии "Елки-3" (2013) и др.В последние годы Валентин Гафт сыграл роли в фильмах "Подлец" Михаила Левитина-младшего, "Млечный путь" (2015) Анны Матисон, главную роль в короткометражной ленте "Четвертый" (2016) Кирилла Сафонова.Кроме театра и кино Валентином Гафтом сыграно много ролей на телевидении. Среди них – главный герой в телесериале по роману Томаса Манна "Будденброки" (1972), Мистер Домби в "Домби и сыне" (1974), Крамин в телефильме "На всю оставшуюся жизнь" (1975), Малыш в "Королях и капусте" (1978), Джаспер в четырехсерийном фильме "Тайна Эдвина Друда" (1980), князь Бореску в телеспектакле "Архипелаг Ленуар" (1983).Валентин Гафт прославился также как автор острых эпиграмм, которые ходили в рукописных списках, их цитировали.Автор книг "Стих и эпиграмма" (1989), "Я постепенно познаю" (1997), "Жизнь – театр" (1998), в соавторстве с <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Filatov/" target="_blank" data-auto="true">Леонидом Филатовым</a>, "Сад забытых воспоминаний" (1999), "Стихотворения, воспоминания, эпиграммы" (2000), "Тени на воде" (2001), "Стихотворения. Эпиграммы" (2003), "Красные фонари" (2008) и другие.Валентин Гафт является президентом <a href="http://www.mironov-theatre.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE/" target="_blank">Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро"</a>.Творчество артиста отмечено многими наградами. В 1984 году Валентину Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР. Награжден <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/8206" target="_blank">орденом Дружбы</a> (1995), орденами <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/22816" target="_blank">"За заслуги перед Отечеством" III (2005)</a>, <a href="http://www.kremlin.ru/ref_notes/692" target="_blank">II (2010)</a> и <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/40528/page/3" target="_blank">IV степеней (2016)</a>. Гафт– лауреат Царскосельской премии (1995), театральной премии имени И.М. Смоктуновского (1995).В 2004 году Валентину Гафту была присуждена общественная читательская премия газеты "Аргументы и факты" – "Национальная гордость России". В 2007 году он стал лауреатом театральной премии К.С. Станиславского и лауреатом премии "Золотой орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12". В 2009 году ему была присуждена премия журнала "Театрал", в 2011 году – премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству". В 2012 году артист стал лауреатом премий "Золотой орел" и "Хрустальная Турандот". В 2014 году он был<a href="http://ria.ru/culture/20140601/1010169809.html" target="_blank"> удостоен премии</a> имени <a href="http://ria.ru/person_Oleg_JAnkovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Олега Янковского</a> "Творческое открытие".В 2015 году он стал лауреатом премии "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены".Валентин Гафт женат третьим браком на народной артистке России <a href="http://ria.ru/person_olga-ostroumova/" target="_blank" data-auto="true">Ольге Остроумовой</a>.Его <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/950/bio/" target="_blank">дочь Ольга от предыдущего брака</a> покончила с собой в 2002 году. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
https://ria.ru/20150902/1192400578.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/99952/83/999528356_180:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_fcdfb7fc2f8d839094b8497f0c476f6c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентин гафт, справки

Биография Валентина Гафта

01:05 02.09.2020
27
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкНародный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра "Современник"
Народный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра Современник - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Известный актер театра и кино, ведущий актер московского театра "Современник", народный артист России Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Его отец, по профессии адвокат, прошел почти всю Великую Отечественную войну и закончил ее майором.
В школьные годы Валентин Гафт участвовал в самодеятельности, где ему пришлось играть исключительно женские роли, потому что в школе тогда учились только мальчики.
В 1953 году, после окончания школы, Валентин Гафт поступил в Школу-студию МХАТ. На курсе вместе с ним учились Евгений Урбанский, Олег Табаков, Майя Менглет.
С 1957 года, после окончания школы-студии, работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре Сатиры. В последнем в 1967 году им была сыграна одна из лучших ролей – графа Альмавивы в "Женитьбе Фигаро" в дуэте с Андреем Мироновым.
С 1969 года Валентин Гафт – ведущий артист театра "Современник". В театре он исполнил множество ролей – Петр Адуев в спектакле "Обыкновенная история" (1970) по Ивану Гончарову, Гусев в постановке "Валентин и Валентина" (1971) Михаила Рощина, Генрих IV в одноименном спектакле Луиджи Пиранделло (1978), Людовик XIV в "Кабале святош" (1981) Михаила Булгакова, Вершинин в "Трех сестрах" (1982) Антона Чехова и др.
Среди его театральных работ в "Современнике" – Городничий в "Ревизоре" Николая Гоголя, Хиггинс в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Рахлин в "Коте домашнем средней пушистости" Владимира Войновича и Григория Горина, Изольд Кукин в "Аккомпаниаторе" Александра Галина, Валентин в "Уйди-уйди" Николая Коляды, Лейзер в "Трудных людях" Йосефа Бар-Йосефа и Глумов в "Балалайкине и К°" Михаила Салтыкова-Щедрина, а также одна из главных ролей в спектакле по пьесе, написанной им самим – "Сон Гафта, пересказанный Виктюком". Постановка "Балалайкин и К°" стала режиссерским дебютом Валентина Гафта в "Современнике", он сделал эту работу вместе с Игорем Квашой и Александром Назаровым.
В октябре 2017 года состоялась премьера авторского спектакля Валентина Гафта и Саида Багова "Пока существует пространство", в котором артист играет роль отчима. В репертуаре артиста также роль Фирса в "Вишневом саде" Антона Чехова.
Валентин Гафт играл и в других театрах: в 2000 году в театральном агентстве "Театрон-Н" он исполнил роль Джеймса в спектакле "Коллекция Пинтера", в 2002 году – роль Трусоцкого в Театре имени Моссовета в спектакле "Муж, жена и любовник". В 2012 году в Театре имени М.Н. Ермоловой Гафт сыграл Светловидова в постановке "Самая большая маленькая драма".
Дебют актера в кино состоялся в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте", где он сыграл небольшую, почти бессловесную роль. В том же году он промелькнул в эпизодической роли в романтической драме "Поэт".
Позже он снялся в кинофильмах "Первый курьер" (1968), "Бешеное золото" (1977), "Кентавры" (1979), "Черная курица, или Подземные жители" (1981), "Фуэте" (1986). Заметными были его роли в музыкальной комедии "Чародеи" (1982), трагикомедии "По главной улице с оркестром" (1986), боевике "Воры в законе" (1988), фильмах "Визит дамы" (1989), "Ночные забавы" (1991), "Анкор, еще Анкор!" (1992). В 1994 году Валентин Гафт сыграл Воланда в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
Народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт - РИА Новости, 1920, 02.09.2015
2 сентября 2015, 12:11
Валентин Гафт и его яркие ролиАктер театра и кино Валентин Гафт 2 сентября отмечает 80-летний юбилей.
Одними из лучших в биографии актера стали роли, сыгранные в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. В 1979 году он сыграл председателя гаражно-строительного кооператива Сидоркина в комедии "Гараж", в 1980 году снялся в трагикомедии Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово…", в 1987 году – в фильме "Забытая мелодия для флейты", в 1991 году – в фильме "Небеса обетованные", в 2000 году – в фильме "Старые клячи", в 2006 году – в фильме-мюзикле "Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя".
Среди кинематографических работ Гафта 2000-х годов – главные роли в фильмах "12" (2007), "Операция "Че Гевара" (2008), "Притяжение" (2008), сериалах "Осенние цветы" (2009) и "Семейный дом" (2010). Он также снимался в сериалах "Утомленные солнцем -2: Предстояние" (2010), "Жизнь и приключения Мишки Япончика" (2011), "Морпехи" (2011), "Студия 17" (2013), новогодней комедии "Елки-3" (2013) и др.
В последние годы Валентин Гафт сыграл роли в фильмах "Подлец" Михаила Левитина-младшего, "Млечный путь" (2015) Анны Матисон, главную роль в короткометражной ленте "Четвертый" (2016) Кирилла Сафонова.
Кроме театра и кино Валентином Гафтом сыграно много ролей на телевидении. Среди них – главный герой в телесериале по роману Томаса Манна "Будденброки" (1972), Мистер Домби в "Домби и сыне" (1974), Крамин в телефильме "На всю оставшуюся жизнь" (1975), Малыш в "Королях и капусте" (1978), Джаспер в четырехсерийном фильме "Тайна Эдвина Друда" (1980), князь Бореску в телеспектакле "Архипелаг Ленуар" (1983).
Валентин Гафт прославился также как автор острых эпиграмм, которые ходили в рукописных списках, их цитировали.
Автор книг "Стих и эпиграмма" (1989), "Я постепенно познаю" (1997), "Жизнь – театр" (1998), в соавторстве с Леонидом Филатовым, "Сад забытых воспоминаний" (1999), "Стихотворения, воспоминания, эпиграммы" (2000), "Тени на воде" (2001), "Стихотворения. Эпиграммы" (2003), "Красные фонари" (2008) и другие.
Валентин Гафт является президентом Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро".
Творчество артиста отмечено многими наградами. В 1984 году Валентину Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР. Награжден орденом Дружбы (1995), орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2005), II (2010) и IV степеней (2016).
Гафт– лауреат Царскосельской премии (1995), театральной премии имени И.М. Смоктуновского (1995).
В 2004 году Валентину Гафту была присуждена общественная читательская премия газеты "Аргументы и факты" – "Национальная гордость России". В 2007 году он стал лауреатом театральной премии К.С. Станиславского и лауреатом премии "Золотой орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12". В 2009 году ему была присуждена премия журнала "Театрал", в 2011 году – премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству". В 2012 году артист стал лауреатом премий "Золотой орел" и "Хрустальная Турандот". В 2014 году он был удостоен премии имени Олега Янковского "Творческое открытие".
В 2015 году он стал лауреатом премии "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены".
Валентин Гафт женат третьим браком на народной артистке России Ольге Остроумовой.
Его дочь Ольга от предыдущего брака покончила с собой в 2002 году.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Валентин ГафтСправки
Рекомендуем
Стюардесса в салоне самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут
Эффектная поза стюардессы впечатлила пользователей Сети
Военнослужащие войск Национальной гвардии РФ
День российской гвардии
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Расплакавшаяся из-за детей Пугачева поразила фанатов
Актер Борис Клюев
В Малом театре рассказали о последних днях жизни Клюева
Цех Казанского авиазавода
Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
Борис Клюев
Биография Бориса Клюева
Юрий Шлыков на прощании с режиссёром Станиславом Говорухиным
В центре Москвы побили народного артиста Юрия Шлыкова
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Замглавы Генштаба Арсланову добавили еще одно обвинение
Отдых в Крыму
Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
Автомобиль Следственного комитета РФ
Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
Крылатый лев - главный символ Венецианского международного кинофестиваля
Венецианский международный кинофестиваль
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
Актер Борис Клюев в роли Евгения Арбенина в сцене из спектакля Маскарад в Малом театре
Названа причина смерти Бориса Клюева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45NI назвал новое российское оружие "убийцей" западных танков
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
Лента новостейМолния