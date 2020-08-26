Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020 году
в пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа. Из горящего... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:05
2020-08-26T11:04
россия
справки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576316755_0:320:721:725_1400x0_80_0_0_ed2db1c21a0be34ac200c955b4882405.jpg
<strong>26 августа</strong> в пятиэтажке <a href="https://ria.ru/20200826/vzryv-1576317044.html" target="_blank">на западе Москвы</a> прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа. Из горящего здания вывели 13 человек, эвакуация продолжается. На месте работают пожарные. <strong>21 августа</strong> <a href="https://ria.ru/20200822/vyplaty-1576156564.html" target="_blank">в многоэтажном доме Ярославля</a> произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с шестого по первый этаж и внешней стены здания с пятого по третий этаж. <strong>18 июля</strong> в квартире на первом этаже двухэтажного дома <a href="https://ria.ru/20200718/1574524184.html" target="_blank">в городе Баксан</a> (Кабардино-Балкария) произошел взрыв газа. Площадь возникшего после этого пожара составила 200 квадратных метров. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших позже <a href="https://ria.ru/20200721/1574681811.html" target="_blank">скончался в больнице</a>. <strong>17 июля</strong> <a href="https://ria.ru/20200717/1574485469.html" target="_blank">в городе Барабинск</a> Новосибирской области в частном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали три человека. Также незначительно оплавились потолочная плитка и мебель на кухне и в комнате. <strong>11 июля</strong> взорвался газ в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома <a href="https://ria.ru/20200711/1574210519.html" target="_blank">в Нижнем Новгороде</a>. В здании были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек. <strong>10 июля</strong> в многоквартирном жилом доме <a href="https://ria.ru/20200710/1574162876.html" target="_blank">в поселке Кикнур</a> Кировской области из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения обрушились перекрытия первого этажа. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали. <strong>9 июля</strong> произошел хлопок бытового газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома <a href="https://ria.ru/20200709/1574125132.html" target="_blank">в городе Вышний Волочек</a> Тверской области. Погибла проживавшая в квартире женщина. <strong>29 июня</strong> <a href="https://ria.ru/20200708/1574051780.html" target="_blank">на третьем этаже дома в Москве</a> после хлопка газа загорелись четыре квартиры. Были спасены 17 человек, трое из них были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался. Площадь пожара <a href="https://ria.ru/20200629/1573630457.html" target="_blank">составила</a> 150 квадратных метров. <strong>21 июня</strong> в многоквартирном жилом доме <a href="https://ria.ru/20200622/1573313467.html" target="_blank">в Самаре</a> произошел хлопок газа, в результате которого пострадали две женщины. Кроме того, из дома эвакуировали 24 человека. В здании были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей. <strong>4 апреля</strong> в подмосковном городе Орехово-Зуево <a href="https://ria.ru/20200404/1569586530.html" target="_blank">произошел взрыв газа</a> в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Взорвалась газовая колонка. В результате инцидента во втором подъезде здания обрушились квартиры с пятого по третий этаж. Всего были повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены. Погибли три человека, <a href="https://ria.ru/20200405/1569599248.html" target="_blank">пострадали десять</a>. <strong>20 марта</strong> <a href="https://ria.ru/20200330/1569349416.html" target="_blank">в центре Перми</a> в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, в результате которого погибла проживавшая в квартире женщина, еще трое пострадали. Один из пострадавших позже скончался в больнице. <strong>22 февраля </strong>в трехэтажном жилом доме <a href="https://ria.ru/20200222/1565092282.html" target="_blank">в городе Азове</a> Ростовской области произошел взрыв бытового газа с последующим горением. Пожар <a href="https://ria.ru/20200222/1565092417.html" target="_blank">удалось локализовать</a> на площади 60 квадратных метров. Два человека погибли, еще двое пострадали. <strong>15 января</strong> в квартире двухэтажного жилого дома <a href="https://ria.ru/20200115/1563427884.html" target="_blank">в городе Уфа</a> республики Башкортостан произошел взрыв бытового газа. В результате аварии обрушился полоток здания. Пострадали три человека, среди которых один 15-летний ребенок. <strong>2 января</strong> на третьем этаже многоэтажного дома <a href="https://ria.ru/20200102/1563072792.html" target="_blank">в Тверской области</a> произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали два человека. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576316755_0:252:721:792_1400x0_80_0_0_ea8e13289ed86de2a6894e3cfdfa8f2f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, справки, происшествия

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020 году

11:05 26.08.2020
260
© Фото очевидцаВзрыв в жилом доме в Москве
Взрыв в жилом доме в Москве
© Фото очевидца
26 августа в пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа. Из горящего здания вывели 13 человек, эвакуация продолжается. На месте работают пожарные.
21 августа в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с шестого по первый этаж и внешней стены здания с пятого по третий этаж.
18 июля в квартире на первом этаже двухэтажного дома в городе Баксан (Кабардино-Балкария) произошел взрыв газа. Площадь возникшего после этого пожара составила 200 квадратных метров. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших позже скончался в больнице.
17 июля в городе Барабинск Новосибирской области в частном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали три человека. Также незначительно оплавились потолочная плитка и мебель на кухне и в комнате.
11 июля взорвался газ в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде. В здании были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек.
10 июля в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения обрушились перекрытия первого этажа. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали.
9 июля произошел хлопок бытового газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома в городе Вышний Волочек Тверской области. Погибла проживавшая в квартире женщина.
29 июня на третьем этаже дома в Москве после хлопка газа загорелись четыре квартиры. Были спасены 17 человек, трое из них были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
21 июня в многоквартирном жилом доме в Самаре произошел хлопок газа, в результате которого пострадали две женщины. Кроме того, из дома эвакуировали 24 человека.
В здании были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей.
4 апреля в подмосковном городе Орехово-Зуево произошел взрыв газа в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Взорвалась газовая колонка.
В результате инцидента во втором подъезде здания обрушились квартиры с пятого по третий этаж. Всего были повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены.
Погибли три человека, пострадали десять.
20 марта в центре Перми в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, в результате которого погибла проживавшая в квартире женщина, еще трое пострадали. Один из пострадавших позже скончался в больнице.
22 февраля в трехэтажном жилом доме в городе Азове Ростовской области произошел взрыв бытового газа с последующим горением. Пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров. Два человека погибли, еще двое пострадали.
15 января в квартире двухэтажного жилого дома в городе Уфа республики Башкортостан произошел взрыв бытового газа. В результате аварии обрушился полоток здания.
Пострадали три человека, среди которых один 15-летний ребенок.
2 января на третьем этаже многоэтажного дома в Тверской области произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали два человека.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
РоссияСправкиПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека
Взрыв в жилом доме в Москве
В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв
Конфорка газовой плиты
В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
Бизнесмен Анатолий Быков
Против бизнесмена Быкова завели дело об организации убийства в 2004 году
Взрыв газа на западе Москвы
Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Москве
Автомобиль полиции
Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
Крым
"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
Советские транспортные суда на пути к Южному Сахалину. Август 1945 года
Освобождение Южного Сахалина от войск милитаристской Японии (1945)
Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
Восемнадцатый сезон джаза в Коктебеле посетило около семи тысяч зрителей
Медицинское оборудование
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
Биография Геннадия Гатилова
Кадр из фильма Американская утопия
Вышел трейлер "Американской утопии" с Дэвидом Бирном
Глава Республики Тыва
Главе Тувы поставили предварительный диагноз
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло
11:46Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы
11:43Названы медучреждения, где пройдут новые испытания вакцины от COVID-19
11:40Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
11:39На Ставрополье мужчина ездил по селу с привязанной к машине собакой
11:37В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник
11:26Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов
11:21Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на южные курорты России
11:19Правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций в Белоруссии
11:17Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот
11:16Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
11:14"Расставаться с летом рано". Москвичам рассказали о погоде на выходных
11:05"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
10:56В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
10:51При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека
10:46Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
10:41Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
10:40Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
10:37Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто
10:36В России за сутки вылечились от коронавируса 6403 пациента
Лента новостейМолния