https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020 году

в пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа. Из горящего... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:05

2020-08-26T11:05

2020-08-26T11:04

россия

справки

происшествия

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<strong>26 августа</strong> в пятиэтажке <a href="https://ria.ru/20200826/vzryv-1576317044.html" target="_blank">на западе Москвы</a> прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа. Из горящего здания вывели 13 человек, эвакуация продолжается. На месте работают пожарные. <strong>21 августа</strong> <a href="https://ria.ru/20200822/vyplaty-1576156564.html" target="_blank">в многоэтажном доме Ярославля</a> произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с шестого по первый этаж и внешней стены здания с пятого по третий этаж. <strong>18 июля</strong> в квартире на первом этаже двухэтажного дома <a href="https://ria.ru/20200718/1574524184.html" target="_blank">в городе Баксан</a> (Кабардино-Балкария) произошел взрыв газа. Площадь возникшего после этого пожара составила 200 квадратных метров. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших позже <a href="https://ria.ru/20200721/1574681811.html" target="_blank">скончался в больнице</a>. <strong>17 июля</strong> <a href="https://ria.ru/20200717/1574485469.html" target="_blank">в городе Барабинск</a> Новосибирской области в частном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали три человека. Также незначительно оплавились потолочная плитка и мебель на кухне и в комнате. <strong>11 июля</strong> взорвался газ в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома <a href="https://ria.ru/20200711/1574210519.html" target="_blank">в Нижнем Новгороде</a>. В здании были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек. <strong>10 июля</strong> в многоквартирном жилом доме <a href="https://ria.ru/20200710/1574162876.html" target="_blank">в поселке Кикнур</a> Кировской области из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения обрушились перекрытия первого этажа. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали. <strong>9 июля</strong> произошел хлопок бытового газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома <a href="https://ria.ru/20200709/1574125132.html" target="_blank">в городе Вышний Волочек</a> Тверской области. Погибла проживавшая в квартире женщина. <strong>29 июня</strong> <a href="https://ria.ru/20200708/1574051780.html" target="_blank">на третьем этаже дома в Москве</a> после хлопка газа загорелись четыре квартиры. Были спасены 17 человек, трое из них были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался. Площадь пожара <a href="https://ria.ru/20200629/1573630457.html" target="_blank">составила</a> 150 квадратных метров. <strong>21 июня</strong> в многоквартирном жилом доме <a href="https://ria.ru/20200622/1573313467.html" target="_blank">в Самаре</a> произошел хлопок газа, в результате которого пострадали две женщины. Кроме того, из дома эвакуировали 24 человека. В здании были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей. <strong>4 апреля</strong> в подмосковном городе Орехово-Зуево <a href="https://ria.ru/20200404/1569586530.html" target="_blank">произошел взрыв газа</a> в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Взорвалась газовая колонка. В результате инцидента во втором подъезде здания обрушились квартиры с пятого по третий этаж. Всего были повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены. Погибли три человека, <a href="https://ria.ru/20200405/1569599248.html" target="_blank">пострадали десять</a>. <strong>20 марта</strong> <a href="https://ria.ru/20200330/1569349416.html" target="_blank">в центре Перми</a> в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, в результате которого погибла проживавшая в квартире женщина, еще трое пострадали. Один из пострадавших позже скончался в больнице. <strong>22 февраля </strong>в трехэтажном жилом доме <a href="https://ria.ru/20200222/1565092282.html" target="_blank">в городе Азове</a> Ростовской области произошел взрыв бытового газа с последующим горением. Пожар <a href="https://ria.ru/20200222/1565092417.html" target="_blank">удалось локализовать</a> на площади 60 квадратных метров. Два человека погибли, еще двое пострадали. <strong>15 января</strong> в квартире двухэтажного жилого дома <a href="https://ria.ru/20200115/1563427884.html" target="_blank">в городе Уфа</a> республики Башкортостан произошел взрыв бытового газа. В результате аварии обрушился полоток здания. Пострадали три человека, среди которых один 15-летний ребенок. <strong>2 января</strong> на третьем этаже многоэтажного дома <a href="https://ria.ru/20200102/1563072792.html" target="_blank">в Тверской области</a> произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали два человека. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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