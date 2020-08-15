ЧП на шахтах в России в 2019-2020 годах

8 февраля на шахте им. С.Д. Тихова в Кемеровской области произошел выброс угля с повышенным газовыделением. На момент происшествия в шахте находились 149 человек, 145 рабочих вышли на поверхность, четыре горянка. Трое из них были освобождены из-под завала, один рабочий погиб.