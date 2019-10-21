СК завел дело после ЧП на шахте в Коми, где вагонетка наехала на рабочих

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Следователи завели дело о нарушении требований промышленной безопасности после того, как в сентябре двух рабочих придавило вагонеткой в шахте в Коми, в результате один из них скончался, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в СУСК РФ по республике Коми сообщали, что инцидент произошел 6 сентября утром на шахте "Комсомольская". При производстве маневровых работ на шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" двух рабочих придавило вагонеткой. Впоследствии один из шахтеров скончался.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают конкретных лиц, допустивших нарушения требований промышленной безопасности.