В Коми после ЧП на шахте организовали мониторинг газовоздушной среды

© Фото : МЧС по Республике Коми Поиски людей на шахте в Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Мониторинг газовоздушной среды организован на Мониторинг газовоздушной среды организован на шахте "Яреганефти" в Коми , где накануне было локализовано возгорание и ведутся поиски двух горняков, сообщает региональное управление МЧС РФ во вторник.

Ранее сообщалось, что в 20.35 воскресенья поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". На место выехали спасательные и экстренные оперативные службы. К утру понедельника возгорание было локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Сообщалось, что спасенный горноспасателями работник шахты был доставлен в больницу, как и один из горноспасателей. Идут поиски двух человек, которые числятся пропавшими.

"Снижение температур позволило доставить через скважины на аварийный участок оборудование для мониторинга газовоздушной среды и видеооборудование, с целью планирования дальнейших действий по проведению аварийно-спасательных работ. На аварийном участке постоянно ведется анализ газовоздушной среды", - говорится в сообщении.