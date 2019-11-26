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РИА Новости

В Коми после ЧП на шахте организовали мониторинг газовоздушной среды

11:37 26.11.2019
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© Фото : МЧС по Республике КомиПоиски людей на шахте в Коми
Поиски людей на шахте в Коми
© Фото : МЧС по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Мониторинг газовоздушной среды организован на шахте "Яреганефти" в Коми, где накануне было локализовано возгорание и ведутся поиски двух горняков, сообщает региональное управление МЧС РФ во вторник.
Ранее сообщалось, что в 20.35 воскресенья поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". На место выехали спасательные и экстренные оперативные службы. К утру понедельника возгорание было локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров.
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Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Сообщалось, что спасенный горноспасателями работник шахты был доставлен в больницу, как и один из горноспасателей. Идут поиски двух человек, которые числятся пропавшими.
"Снижение температур позволило доставить через скважины на аварийный участок оборудование для мониторинга газовоздушной среды и видеооборудование, с целью планирования дальнейших действий по проведению аварийно-спасательных работ. На аварийном участке постоянно ведется анализ газовоздушной среды", - говорится в сообщении.
Как уточняет республиканское управление МЧС, для усиления группировки горноспасателей дополнительно из Воркуты прибыл личный состав ВГСО Печорского бассейна в количестве 21 человек. Всего к ликвидации последствий пожара привлечено 98 человек и 11 единиц техники.
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