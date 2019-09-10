В Якутии завели дело после гибели работника шахты на руднике "Удачный"

ЯКУТСК, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели работника шахты на руднике "Удачный" в Якутии, сообщает и. о. старшего помощника руководителя СУСК России по республике Анна Колесник.

Ранее сообщалось, что в Мирнинском районе Якутии работник шахты упал с высоты приблизительно двух-четырех метров с самоходного горного оборудования. Пострадавшего не удалось спасти.

"Следственными органами СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - рассказала Колесник.

Установлено, что 10 августа бригада рабочих в подземном руднике "Удачный" ремонтировала погрузочно-доставочную машину и буровую установку.

Вечером при проезде вентиляционной перемычки, расположенной на горизонте - 465 метров, 41-летний электрослесарь, получив удар одной из транспортных лент, упал с самосвала. В результате падения с высоты мужчина получил множественные переломы костей таза, и впоследствии скончался в медучреждении.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СУСК.