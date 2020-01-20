Ростехнадзор установил причины гибели рабочих на руднике "Таймырский"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ( Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ( Ростехнадзор ) в ходе расследования установила, что причиной несчастного случая на руднике Таймырский компании "Норильский никель" стала неудовлетворительная организация производства работ, следует из сообщения компании.

Несчастный случай произошел 22 октября прошлого года на руднике "Таймырский" Заполярного филиала (ЗФ, Красноярский край) "Норникеля". Тогда на горизонте минус 1345 метров были найдены трое работников без признаков жизни.

Расследование показало, что основной причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в совокупности организационно-технических причин: нахождение работников в недействующей непроветриваемой тупиковой горной выработке при отсутствии задания на ее посещение; ограждение непроветриваемой, тупиковой горной выработки не обеспечивало исключение прохода людей.

Отмечается, что совокупность указанных факторов привела к тому, что несмотря на обеспеченность всеми полагающимися средствами индивидуальной защиты, включая самоспасатели и газоанализаторы для определения опасных и ядовитых газов, работники попали в опасную зону и не смогли воспользоваться средствами защиты. В результате интенсивного естественного процесса окисления сульфидных руд в тупиковой горной выработке сформировалась непригодная для дыхания атмосфера, содержание кислорода в которой составляло менее 20%.

Для исключения повторения подобных ситуаций компания закупила и переоснастила горнорудные подразделения ЗФ газоанализаторами, которые позволяют выявлять содержание не только опасных и ядовитых газов в атмосфере (в соответствии с Федеральными нормами и правилами), но и количественное содержание кислорода в воздухе. Были исследованы все тупиковые выработки рудников ЗФ.