В Кузбассе на шахте погиб проходчик

КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Проходчик погиб на "Шахте Сибирская" в Кузбассе из-за того, что его затянуло в механизм комбайна, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
"Третьего сентября поступило сообщение об обнаружении в горной выработке "Шахты Сибирская" тела 41-летнего горнорабочего с различными травмами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
"Предварительно установлено, что проходчик находился в горной выработке рядом с комбайном, неожиданно его затянуло в механизм. Коллеги, увидев произошедшее, выключили комбайн и сообщили руководству. Сотрудники МЧС подняли тело потерпевшего на поверхность. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибшего. Изучаются должностные инструкции, устанавливается, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования, в исправном ли состоянии был комбайн и мог ли он находиться в данном месте в соответствии с установленными правилами безопасности", – уточняется в пресс-релизе.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.