В Кузбассе на шахте погиб проходчик

"Предварительно установлено, что проходчик находился в горной выработке рядом с комбайном, неожиданно его затянуло в механизм. Коллеги, увидев произошедшее, выключили комбайн и сообщили руководству. Сотрудники МЧС подняли тело потерпевшего на поверхность. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибшего. Изучаются должностные инструкции, устанавливается, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования, в исправном ли состоянии был комбайн и мог ли он находиться в данном месте в соответствии с установленными правилами безопасности", – уточняется в пресс-релизе.