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В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
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РИА Новости

В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году

23:49 05.02.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на шахте Яреганефть
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на шахте Яреганефть
© Фото : МЧС РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Тела двух пропавших шахтеров после пожара на шахте "Яреганефти" в 2019 году найдены в Коми, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления СК.
Пожар в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта" произошел в ноябре прошлого года. Площадь возгорания достигала 2 тысяч квадратных метров. После задымления в шахте начались поиски двух пропавших шахтеров. Впоследствии их признали погибшими.
"В Коми нашли тела двух шахтеров, пропавших после пожара на шахте "Яреганефти" в конце ноября прошлого года", - сказал собеседник агентства. По его словам, останки направлены на экспертизу.
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