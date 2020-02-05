В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году

Пожар в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта" произошел в ноябре прошлого года. Площадь возгорания достигала 2 тысяч квадратных метров. После задымления в шахте начались поиски двух пропавших шахтеров. Впоследствии их признали погибшими.

"В Коми нашли тела двух шахтеров, пропавших после пожара на шахте "Яреганефти" в конце ноября прошлого года", - сказал собеседник агентства. По его словам, останки направлены на экспертизу.