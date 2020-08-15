Аварийная посадка Airbus A321 под Жуковским ("чудо в кукурузном поле")

По факту авиационного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сформирована специальная комиссия для расследования.

В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что на незаконную свалку вблизи озера Глушица рядом с Жуковским бытовые отходы, которые могли бы привлекать птиц, больше не завозятся, остатки органики там сгнили, остался лишь строительный мусор. Глава ведомства Дмитрий Куракин заявил, что свалку ликвидируют в 2020 году.