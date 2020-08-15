Аварийная посадка Airbus A321 под Жуковским ("чудо в кукурузном поле")

Утром 15 августа 2019 года авиалайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с 226 пассажирами и семью членами экипажа, выполнявший рейс Москва – Симферополь, столкнулся на взлете из аэропорта Жуковский со стаей чаек. Птицы попали в воздухозаборники двигателей самолета. После этого левый двигатель сразу заглох. Потом и второй двигатель стал работать нестабильно, тяги не хватало, высота плавно начала падать. Экипаж принял решение об аварийной посадке самолета на кукурузное поле, которое было прямо по курсу. Перед приземлением пилоты отключили второй двигатель и не стали выпускать шасси. Как подчеркнул глава Росавиации Александр Нерадько, в такой ситуации это решение было единственным верным.
Посадка осуществлялась в ручном режиме командиром самолета. Лайнер благополучно приземлился неподалеку от деревни Рыбаки в Раменском районе Подмосковья, недалеко от Жуковского. Пожара удалось избежать, хотя баки были полны топлива. По словам эксперта, пилотам во многом помогла кукуруза: скольжение по ней уменьшило риск пожара. На этом поле, принадлежащем компании "Русмолоко", произрастали качественные гибридные сорта этого растения из Кабардино-Балкарии, высота которых около трех метров. Кукуруза удар не смягчила, но обеспечила скольжение без искрения. При приземлении самолет не перевернулся и не раскололся. Посадка прошла удачно, никто не погиб. На земле разрушений не было. По словам бортпроводника, в первые минуты после начала внештатной ситуации на борту была паника, но стюарды сумели успокоить пассажиров и указать им на аварийные выходы. Они провели эвакуацию пассажиров по надувным трапам. После того как все покинули самолет, люди окружили экипаж и стали им аплодировать.
По словам командира воздушного судна Дамира Юсупова, пилоты были морально и профессионально готовы к ЧП, так как каждые полгода отрабатывают аварийные подобные ситуации на тренажере в Екатеринбурге. Благодаря этим навыкам им и удалось успешно посадить самолет.
До прибытия экстренных служб эвакуацией пассажиров руководил командир корабля, которому помогали второй пилот и бортпроводники. Людей отправляли вдоль рядов кукурузы к дороге, ориентируясь на солнце. На ней их уже ждали полиция, скорые и другие службы. В результате аварийной посадки за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Из пострадавших госпитализирована была только одна женщина, остальным помощь оказали амбулаторно. СМИ назвали инцидент "чудом в кукурузном поле".
Администрация Раменского района по поручению губернатора Московской области организовала вывоз пассажиров с мест происшествия автобусами в аэропорт. Там им предоставили питание и временно разместили в гостиничном фонде, который принадлежит аэропорту.
В этот же день 58 пассажиров вылетели в Симферополь другим рейсом, еще шесть человек улетели на следующей день, 77 пассажиров от полета отказались. 84 человека отпустили домой для проведения следственных мероприятий.
Каждому пассажиру рейса было выплачено по 100 тысяч рублей в счет возмещения вреда.
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России командиру лайнера Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества. Позже председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин наградил Юсупова орденом мусульман "За заслуги".
В начале сентября 2019 года экипаж вышел на работу, кроме второго пилота Георгия Мурзина, который получил травмы при посадке и оставался на больничном. Экипаж прошел медицинское обследование. Командиру воздушного судна, перед тем как вернуться к полетам, кроме того, пришлось пройти консультацию у психолога и сдать тесты. После этого, он в течение двух дней занимался тренажерной подготовкой и морально готовился к возвращению.
По факту авиационного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сформирована специальная комиссия для расследования.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила, что воздушное судно в результате ЧП получило значительные повреждения и будет утилизировано. После завершения работы на месте происшествия Следственного комитета РФ и комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) самолет подготовили к эвакуации: откачали топливо, убрали элементы систем, где жидкости и газы содержатся под давлением, такие как гидроаккумуляторы, пожарные и кислородные баллоны были разряжены или сняты. Также с воздушного судна удалили все ценные блоки и двигатели. После этого самолет разрезали и вывезли по частям на утилизацию.
После авиаинцидента Росприроднадзор сообщил, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора компании "Экосервис".
В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что на незаконную свалку вблизи озера Глушица рядом с Жуковским бытовые отходы, которые могли бы привлекать птиц, больше не завозятся, остатки органики там сгнили, остался лишь строительный мусор. Глава ведомства Дмитрий Куракин заявил, что свалку ликвидируют в 2020 году.
В министерстве также уточнили, что "с точки зрения миграции птичьих стай аэропорт "Жуковский" расположен неудачно": вблизи находится значительное количество водных объектов, где живут и питаются чайки. Так, нахождение птиц рядом с озером Глушица характерно для всех водоемов Подмосковья, но большого скопления чаек, которые могли бы создавать угрозу самолетам, обнаружено не было. Фотофиксация, сделанная инспекторами эконадзора в день инцидента, это подтверждает, отметили в ведомстве.
После ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" Летно-исследовательский институт имени Громова, на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса аэропорта "Жуковский", заказал поставку приборов для отпугивания птиц, а Минтранс РФ объявил тендер на разработку предложений по госрегулированию орнитологической защиты лайнеров.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников