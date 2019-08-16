Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бытовые отходы, которые могли бы привлекать птиц, больше не завозятся на незаконную свалку вблизи озера Глушица рядом с Жуковским, остатки органики там сгнили, остался лишь строительный мусор, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

Ранее Росприроднадзор сообщил, что незаконная свалка найдена в двух километрах от аэропорта Жуковский, где в четверг из-за столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".

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"Незаконная свалка строительных и бытовых отходов по улице Наркомвод (вблизи озера Глушица), где несколько лет незаконно сбрасывались коммунальные и строительные отходы. Инспекторы эконадзора неоднократно привлекали к административной ответственности владельцев участков, на которых были обнаружены навалы. При участии Минэкологии часть участков были изъяты у недобросовестных собственников и переданы в муниципальную собственность, после чего администрация Жуковского начала работы по ликвидации свалок... Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет", - говорится в сообщении областного минэкологии.

Уточняется, что в первую очередь были убраны коммунальные отходы, остался преимущественно строительный мусор. По данным ведомства, на сегодняшний день бытовые отходы на свалку не завозятся.

В министерстве уточнили, что "с точки зрения миграции птичьих стай аэропорт "Жуковский" расположен неудачно": вблизи находится значительное количество водных объектов, где живут и питаются чайки. Так, нахождение птиц рядом с озером Глушица характерно для всех водоемов Подмосковья, но большого скопления чаек, которые могли бы создавать угрозу самолетам 16 августа, обнаружено не было. Фотофиксация, сделанная инспекторами эконадзора в день инцидента, это подтверждает, отметили в ведомстве.