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РИА Новости

Владелец ВПП в "Жуковском" заказал приборы для отпугивания птиц

18:40 06.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Летно-исследовательский институт имени Громова, на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса аэропорта "Жуковский", заказал поставку приборов для отпугивания птиц, следует из материалов на портале госзакупок.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа был вынужден совершить жесткую посадку из-за столкновения со стаей чаек в Жуковском. Лайнер сел в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек.
Сотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в Жуковском. Стоп-кадр видео
27 августа, 03:30РИА Новости
Минтранс назвал безопасное расстояние от свалок до аэродромов
"Поставка биоакустических установок с блоком управления, отпугивателя птиц "Зеркальные шары", - говорится в заявке на портале госзакупок.
Биоакустических установок Bird Gard Super Pro нужно три, к ним - один блок управления, и семь отпугивателей "Зеркальный шар". Начальная (максимальная) стоимость контракта - 1,2 миллиона рублей.
Минтранс РФ после ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" объявил тендер на разработку предложений по госрегулированию орнитологической защиты лайнеров. Министерство планирует потратить на эти цели 5,6 миллиона рублей.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомУральские авиалинииРоссияЖуковскийОбщество
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