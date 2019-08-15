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РИА Новости

Эксперт рассказал, как кукуруза спасла аварийный A321 от пожара

15:13 15.08.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области / Перейти в фотобанкСамолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
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Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских линий" во многом помогла кукуруза: скольжение по ней уменьшило риск пожара, заявил РИА Новости авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

"Хорошо, что кукуруза там была. Она отчасти сработала как пена, которой полосу запенивают. Она удар не смягчила, но обеспечила скольжение. Как полосу запенивают, чтобы не было искрения, тут эту функцию выполнила кукуруза", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экипажу повезло, что за взлетно-посадочной полосой тянулись поля, а не жилая застройка или промышленные объекты.
В условиях перегруза и отключенных на момент посадки двигателей, пилоты сработали первоклассно, однако данный случай, по мнению эксперта, нельзя назвать русским "чудом на Гудзоне".
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"Чудо на Гудзоне" заключалось в том, что там самолет успел набрать высоту, летчики могли пытаться выбрать место посадки и выбрали Гуздон, хотя вокруг была городская застройка, а Гудзон перекрывали мосты - нужно было перелететь один мост, но не долететь до другого. У американских пилотов было больше возможностей для выбора, отметил Лукашевич.
"В нашем же случае самолет не успел набрать скорость, вышел на высоту 100-150 метров, а дальше шел по прямой. Он был залит топливом полностью. Они не перевернулись, не раскололись. Я считаю, что им повезло", - заявил эксперт.
При этом Лукашевич обратил внимание, что, судя по опубликованным видео, птицы попали в один из двигателей еще во время разбега самолета. Хотя глава Росавиации Александр Нерадько заявлял о высоте в 20-30 метров.
"Это говорит том, что вина полностью лежит на аэропорте. В зоне аэропорта, на взлетно-посадочной полосе птиц быть не должно. За это отвечает аэропорт", - заключил Лукашевич.
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