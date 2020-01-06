Пилот севшего в поле A321 рассказал, как возвращался к полетам

Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ

По словам Юсупова, на рейсе из Екатеринбурга в Анапу в 20-х числах сентября на борту присутствовал командир эскадрильи.

"Но хотелось уже поскорее выполнить рейс, ведь все равно, как бы удачно ни завершилась тогда аварийная посадка, никто не погиб, а негатив остался", — вспоминает пилот.

Он хотел, чтобы рейс прошел удачно и перекрыл в воспоминаниях предыдущий.

Перед тем как вернуться к полетам, ему пришлось пройти консультацию психолога и медицинское обследование, а также сдать все тесты. В течение двух дней он занимался тренажерной подготовкой и морально готовился к возвращению.

"Как только зашел в кабину, оказался на рабочем месте, сразу успокоился", — сказал Юсупов.

Пилот также поделился планами на будущее: он хочет закончить ремонт в доме и переехать. Юсупов собирается продолжать летать, география полетов его устраивает.