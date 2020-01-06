Пилот севшего в поле A321 рассказал, как возвращался к полетам

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus A321 Дамир Юсупов рассказал "Московскому комсомольцу", что смог вернуться к полетам в начале сентября, а не во второй половине месяца. Полеты пришлось переносить из-за различных мероприятий.
По словам Юсупова, на рейсе из Екатеринбурга в Анапу в 20-х числах сентября на борту присутствовал командир эскадрильи.
"Но хотелось уже поскорее выполнить рейс, ведь все равно, как бы удачно ни завершилась тогда аварийная посадка, никто не погиб, а негатив остался", — вспоминает пилот.
Он хотел, чтобы рейс прошел удачно и перекрыл в воспоминаниях предыдущий.
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Перед тем как вернуться к полетам, ему пришлось пройти консультацию психолога и медицинское обследование, а также сдать все тесты. В течение двух дней он занимался тренажерной подготовкой и морально готовился к возвращению.
"Как только зашел в кабину, оказался на рабочем месте, сразу успокоился", — сказал Юсупов.
Пилот также поделился планами на будущее: он хочет закончить ремонт в доме и переехать. Юсупов собирается продолжать летать, география полетов его устраивает.
Инцидент, который СМИ окрестили "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Самолет с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский. На высоте 20-30 метров он столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборник. Из-за этого двигатель лайнера начал барахлить. Пилоты решили посадить воздушное судно в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб.
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