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Пилот севшего в поле A321 рассказал, как возвращался к полетам
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РИА Новости

Пилот севшего в поле A321 рассказал, как возвращался к полетам

11:45 06.01.2020 (обновлено: 13:03 06.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовКомандир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus A321 Дамир Юсупов рассказал "Московскому комсомольцу", что смог вернуться к полетам в начале сентября, а не во второй половине месяца. Полеты пришлось переносить из-за различных мероприятий.
По словам Юсупова, на рейсе из Екатеринбурга в Анапу в 20-х числах сентября на борту присутствовал командир эскадрильи.

"Но хотелось уже поскорее выполнить рейс, ведь все равно, как бы удачно ни завершилась тогда аварийная посадка, никто не погиб, а негатив остался", — вспоминает пилот.

Он хотел, чтобы рейс прошел удачно и перекрыл в воспоминаниях предыдущий.
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
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Перед тем как вернуться к полетам, ему пришлось пройти консультацию психолога и медицинское обследование, а также сдать все тесты. В течение двух дней он занимался тренажерной подготовкой и морально готовился к возвращению.

"Как только зашел в кабину, оказался на рабочем месте, сразу успокоился", — сказал Юсупов.

Пилот также поделился планами на будущее: он хочет закончить ремонт в доме и переехать. Юсупов собирается продолжать летать, география полетов его устраивает.
Инцидент, который СМИ окрестили "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Самолет с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский. На высоте 20-30 метров он столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборник. Из-за этого двигатель лайнера начал барахлить. Пилоты решили посадить воздушное судно в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб.
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
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Дамир ЮсуповЭкстренная посадка самолета в ЖуковскомAirbus A321МоскваМосковская областьЕкатеринбургРоссияЖуковскийОбщество
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