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РИА Новости

Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском

05:18 18.08.2019
10108
© СК РФСотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Жуковском. Стоп-кадр видео
Сотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в Жуковском. Стоп-кадр видео
© СК РФ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Житель города Жуковский Евгений Илатовский в 2012 году подавал в суд иск с требованием запретить деятельность оператора по вывозу мусора вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома ЛИИ имени Громова (с 2016 года используется в том числе новым международным аэропортом "Жуковский").
Истец заявлял, что на двух принадлежащих ООО "Экосервис" участках сортировались бытовые отходы, и требовал запретить эту деятельность. По его мнению, такие объекты привлекают птиц и, поскольку участок расположен в двух километрах от ВПП, это может привести к их столкновению с воздушными судами, что может угрожать жизни и здоровью людей.
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В администрации Жуковского заявили, что в иске следует отказать. В свою очередь, представитель ЛИИ требования Илатовского поддержала.
Ответчик пояснил, что одним из видов его деятельности является деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов, на что есть лицензия. В то же время эта земля отведена ему под строительство ангаров для грузовиков, и мусор был лишь ранее на одном из участков, до его покупки, а на момент слушания дела отходов там уже нет.
Суд установил, что каких-либо нарушений ответчиком, в том числе влияющих на безопасность воздушного движения, не найдено, а ранее выявленные нарушения устранены. Прокуратура города не усмотрела оснований для внеплановой проверки в отношении "Экосервиса". Суд при выезде на место не обнаружил на этих участках мусора и птиц над ним.
На основании этого Жуковский горсуд Московской области 14 февраля 2012 года в иске отказал.
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"Я пытался запретить через суд размещать отходы вблизи аэропорта. Если бы суд закрыл эту помойную лавочку, то катастрофы с А-321 могло бы и не быть", — рассказал Илатовский на страницах блога эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.
Илатовский представил видео, где запечатлены кучи мусора на огороженном забором участке, над которыми роятся многочисленные чайки. Также в кадре работают мусоровозы, в том числе машины с надписью "Экосервис".

Аварийная посадка А321

Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту утром в четверг выполнял рейс из Москвы в Симферополь.
Сразу после взлета в двигатели воздушного судна попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть недалеко от деревни Рыбинское в кукурузном поле. Аэробус благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.
Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. 75 человек, в том числе 19 детей, обратились за медпомощью.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сформирована специальная комиссия для расследования.
Владимир Путин в пятницу присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Незаконная свалка

После авиаинцидента Росприроднадзор сообщил, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора. Объект расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 50:23:0000000:1183 и 50:23:0000000:1184. Кроме того, вблизи аэропорта работает станция перегрузки мусора компании "Экосервис".
В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что на незаконную свалку вблизи озера Глушица рядом с Жуковским бытовые отходы, которые могли бы привлекать птиц, больше не завозятся, остатки органики там сгнили, остался лишь строительный мусор. Глава ведомства Дмитрий Куракин заявил, что свалку ликвидируют в 2020 году.
Экстренная посадка А321 в Жуковском
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Экстренно севший в Жуковском A-321
1 из 10

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
2 из 10

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области / Перейти в фотобанк

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
3 из 10

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
4 из 10

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
5 из 10

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
6 из 10

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

Сотрудники ДПС и полиции на шоссе вблизи поселка Рыбаки в Подмосковье, где совершил аварийную посадку самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту
7 из 10

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© АГН "Москва" / Андрей Никеричев

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

Последствия вынужденной посадки в Подмосковье лайнера Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в результате попадания птиц в двигатели самолета
8 из 10

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
9 из 10

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва"

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
10 из 10

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

© АГН "Москва"
1 из 10

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
2 из 10

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
3 из 10

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Перейти в фотобанк
4 из 10

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
5 из 10

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
6 из 10

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
9 из 10

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

© АГН "Москва"
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосприроднадзорМосковская областьПроисшествия
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