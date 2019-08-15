Почти 60 пассажиров аварийно севшего в Подмосковье А321 улетели в Крым

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пятьдесят восемь человек с рейса "Уральских авиалиний", жестко севшего на кукурузное поле близ подмосковного аэропорта Жуковский, уже вылетели в Симферополь другим рейсом, 77 человек от полета отказались, сообщается на сайте ГУ МЧС Подмосковья.

"По состоянию на 20.25 улетели 58 пассажиров рейсом №9105 "Уральских авиалиний" в город Симферополь; 77 пассажиров отказалось от полета; шесть человек улетают 16 августа; один человек остается госпитализирован в Раменской ЦРБ; 84 человека отпущены домой для проведения следственных мероприятий 16 августа", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что первые семь пассажиров вылетели из Жуковского в Симферополь в 16.40, они уже прибыли в пункт назначения.