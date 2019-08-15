Пилоты, посадившие А321 в поле, отрабатывали подобные ситуации на тренажере

"Всё выполняли согласно инструкции. Мы каждые полгода, у нас есть тренажер, на котором мы отрабатываем аварийные подобные ситуации. Поэтому морально и профессионально были готовы. У нас в Екатеринбурге есть тренажёр, своя школа подготовки лётного состава, благодаря этим навыкам нам удалось успешно посадить самолет", - сказал Юсупов в эфире телеканала "Россия-1".

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 75 человек, в том числе 19 детей.