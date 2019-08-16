Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

АНАПА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

О своем решении президент объявил, открывая совещание с постоянными членам Совбеза в Анапе.

Остальных членов экипажа представили к ордену Мужества.

Глава государства отметил, что качеством подготовки летного состава в этой авиакомпании "можно быть удовлетворенным". При этом он выразил надежду, что таких происшествий будет как можно меньше.

"Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило", — добавил Путин.

"Чудо на кукурузном поле"

Самолет Аirbus-321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

При вылете из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели. Обе силовые установки стали существенно барахлить.

Пилоты приняли решение садиться в кукурузном поле, которое было прямо по курсу. Они отключили оба двигателя и не стали выпускать шасси. Как подчеркнул глава Росавиации Александр Нерадько, в такой ситуации это решение было единственным верным.

Лайнер благополучно приземлился неподалеку от деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Экипаж провел эвакуацию пассажиров по надувным трапам.

Пожара удалось избежать, хотя баки были полны топлива.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.