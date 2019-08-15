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РИА Новости

Что пережили пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в поле

13:50 15.08.2019 (обновлено: 17:58 15.08.2019)
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области / Перейти в фотобанкСамолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая, Екатерина Петухова. На эти кадры невозможно смотреть без слез. Пассажиры самолета, выполнявшего рейс Москва — Симферополь, аплодируют пилотам и стюардессам за спасенные жизни. Командиру корабля и второму пилоту пришлось экстренно сажать борт прямо в кукурузном поле под Москвой. В двигатели Airbus А321 попало несколько чаек, возникла аварийная ситуация. Никто из 226 пассажиров не погиб, больше двадцати человек получили травмы различной степени тяжести. О том, что случилось, — в материале РИА Новости.

Кукурузное поле и 16 тонн топлива

Утром 15 августа самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Москва (аэропорт Жуковский) — Симферополь, столкнулся на взлете со стаей чаек. Несколько птиц попали в двигатели. Некоторые пассажиры как раз снимали видео в тот момент.
Экипаж принял решение об аварийной посадке — хотя самолет был заправлен 16 тоннами топлива, а израсходовал всего 500 литров. Борт приземлился прямо на кукурузном поле около деревни Рыбаки — это всего в километре от Жуковского. Посадка была действительно жесткая, с убранными шасси — эту информацию уже подтвердили в Росавиации. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
По последним данным, при посадке пострадали 23 человека — среди них, как сообщает Минздрав Московской области, девять детей и одна беременная женщина. Самому маленькому пассажиру недавно исполнился годик. В основном отделались ушибами, у некоторых диагностировали сотрясение мозга. Всем оказана амбулаторная помощь в Раменской ЦРБ. Одну женщину госпитализировали: у 69-летней пенсионерки компрессионный перелом позвоночника. По информации источника, серьезная травма и у еще одной 34-летней пассажирки — перелом ключицы. О ее госпитализации пока ничего не известно.
Компания "Уральские авиалинии" сейчас готовит для пассажиров аварийного лайнера несколько дополнительных бортов — они должны вылететь до конца дня.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Уральская транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой начали проверку. Межгосударственный авиационный комитет забрал два черных ящика из самолета для расшифровки.

На ручном управлении

Бортом управляли командир судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин из Екатеринбурга. В соцсетях они уже стали героями дня. "Вы спасли не только пассажиров, вы сохранили близких, родных, любимых для их семей, друзей, знакомых. Дай Бог вам всех благ! Молодцы!" — подобных комментариев в интернете сейчас сотни. Надо сказать, что до прибытия экстренных служб эвакуацией людей руководил командир корабля Юсупов, которому помогали второй пилот и бортпроводницы.

На кадрах, которые сделали очевидцы, он стоит с мегафоном и спокойно в деталях объясняет пассажирам, что нужно делать: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". После того как все покидают самолет, люди окружают экипаж и начинают аплодировать. Стюардессы плачут…

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (главный офис "Уральских линий" находится в Екатеринбурге) поблагодарил в инстаграме членов экипажа за "фантастическое мастерство и выдержку" и предложил наградить их. Он отметил, что их профессионализм и крепкие нервы помогли спасти человеческие жизни.
© Фото : аккаунт Евгения Куйвашева в InstagramВторой пилот Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Георгий Мурзин
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Георгий Мурзин
© Фото : аккаунт Евгения Куйвашева в Instagram
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Георгий Мурзин
А вот что рассказал журналистам второй пилот Георгий Мурзин: "После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. На "ручном" командир взял управление на себя".
Пассажиры уже называют 15 августа 2019 года своим вторым днем рождения. Эмоциями они делятся в соцсетях.
"Я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали, это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо", — написал в твиттере Артем.
В Симферополь этим утром летел и сын Натальи Жабицкой. "В этом самолете был Илья с одноклассниками. У них, слава Богу, все ок, по словам детей, самолет упал, Илья потерял телефон (вылетел от удара. — Прим. ред.). Ситуация под контролем и без паники", — сообщила она в фейсбуке. А в комментариях добавила, что дети теперь боятся лететь другим рейсом в Симферополь. Ее сын ударился спиной, его осмотрел врач, боль уже прошла.
"15.08.2019 — мой новый день рождения. Набрали высоту на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни", — это свидетельство Ольги Шваровой.
РИА Новости удалось поговорить с одним из пассажиров рейса Москва — Симферополь. Вот что рассказал о случившемся Эрик Арстамян:

"Почти сразу после взлета услышали какой-то хлопок. Самолет вел себя странно, двигатели то работали, то отключались. И наш борт пошел на спуск, это было заметно. Затем увидел перед собой поле, как я понял, мы приземлялись без шасси где-то среди кукурузы. Это большое чудо, что мы все выжили. Огромный респект членам экипажа, которые действовали адекватно! Как только мы приземлились, бортпроводница попросила нас не паниковать, тут же открыла аварийные выходы, опустились трапы. Но некоторые мужики — видимо, от страха — прыгали просто так — без трапов. Разбегались кто как — кто-то вообще босиком. Мы вышли к дороге, там нас уже ждали полиция, скорые и другие службы. А к самолету больше не пускали — вылилось топливо".

Эрик признается, что теперь он не знает, как лететь: "Вроде случай редкий, но, так или иначе, пережить этот опыт нелегко. А вдруг подобное произойдет снова?"

Птицы — экстраординарный случай?

В соцсетях сразу же вспомнили другое авиапроисшествие — вынужденную посадку Airbus А320 на реку Гудзон в Нью-Йорке в 2009 году. Тогда сразу после взлета одновременно в оба двигателя попали дикие гуси. Спасение пассажиров тоже называли не иначе как чудом. Об этом даже сняли фильм — "Чудо на Гудзоне", на экраны он вышел в 2016 году.
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСамолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, который совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье
Столкновения с птицами (birdstrike по-английски) в воздухе неизбежны, и последствия всегда серьезные — ведь средняя скорость самолетов на высоте ниже 1000 метров составляет от 200 до 400 километров в час. Пернатых на такой скорости можно сравнить разве что с боевым снарядом. В 40 процентах случаев птицы попадают именно в двигатели.
В теории в каждом крупном аэропорту должна быть орнитологическая служба, которая ведет наблюдения и статистику, изучает маршруты миграции пернатых, проводит мероприятия по их отпугиванию. Однако зачастую такие службы работают недостаточно эффективно.
Например, 15 июля этого года самолет лоукостера "Победа", выполнявший рейс Казань — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Причина — попадание птицы в двигатель. Посадка прошла благополучно, на борту находились 185 пассажиров. Тогда пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова в комментарии РИА Новости рассказывала, что представители авиакомпаний неоднократно сообщали Росавиации о серьезной угрозе безопасности из-за недостаточного орнитологического обеспечения.

"Однако до сих пор никаких мер не принято", — утверждала она.

В 2016 году птица попала в двигатель следовавшего из Москвы Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" при посадке в аэропорту Томска. Ранее в том же году Airbus А320 "Аэрофлота", выполнявший рейс Томск — Москва, после взлета вернулся в аэропорт тоже из-за столкновения с птицей. А через месяц Ан-24 из Сургута был вынужден уйти на второй круг из-за птиц на взлетно-посадочной полосе.
© Стоп-кадр видео Степана АкопянаЭвакуация пассажиров самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Эвакуация пассажиров самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© Стоп-кадр видео Степана Акопяна
Эвакуация пассажиров самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
В ходе проверок вышеупомянутых инцидентов томская транспортная прокуратура выявила недочеты в работе орнитологической службы воздушной гавани. Однако там с претензиями прокуроров не согласились, сославшись на то, что аэропорт располагает даже более современным и эффективным оборудованием, чем того требует законодательство.
Тем временем в Сети задаются вопросом: откуда же взялась целая стая чаек так близко от аэропорта? У жителей Жуковского есть своя версия. Они говорят, что неоднократно обращались к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбами убрать свалки вблизи аэропорта, но все безрезультатно. Очевидцы не раз писали в соцсетях о том, что вокруг свалок неподалеку от взлетной полосы собираются стаи пернатых.
Впрочем, в Минэкологии Московской области опровергли предположение, что причиной жесткой посадки Airbus стали свалки.
P. S. По обновленной информации, в результате жесткой посадки самолета пострадали 74 человека, в том числе 19 детей.
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Аэропорт "Жуковский"Евгений КуйвашевРосавиацияУральские авиалинииМоскваСвердловская областьМосковская областьЖуковскийОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
И когда кажется,что все в нашей стране пропало. Бог, жизнь, вселенная (да как хотите) - напоминает, что не перевелись люди с большой буквы, герои, люди и в принципе молодые люди, способные на четкие действия и принятие правильных решений в сложнейшей ситуации.
15 августа, 17:16
MMetlok
6110000
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