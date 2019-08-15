Пассажиров А321 разместят в гостиницах аэропорта "Жуковский"

"Муниципалитет, администрация Раменского района по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева организовала подъезд и организацию вывоза пассажиров нашими автобусами в аэропорт. Там им уже организовано питание, размещение пассажиров в гостиничном фонде, который принадлежит аэропорту", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба администрации района.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.