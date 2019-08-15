"Русмолоко" хочет восстановить поле после ЧП с А321 в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Компания "Русмолоко", на чье кукурузное поле приземлился самолет А321 "Уральских авиалиний", планирует после оценки ущерба восстановить это поле, сами посевы кукурузы застрахованы не были, сообщил РИА Новости операционный директор компании Идар Тутов.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, в четверг утром столкнулся со стаей чаек и совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, за медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.

Тутов подтвердил, что аварийную посадку самолет совершил на поле компании "Русмолоко", где была посеяна кукуруза. Он добавил, что посевы не были застрахованы, но потери будут оцениваться позже. "Главное, что благодаря мастерству пилота выжили люди", - подчеркнул он.

"По восстановлению поля я пока не могу оценить объем работ, мы займемся этим чуть позже, чтобы понять, сколько топлива вытекло или нет в почву. Если оно осталось в баках, заново посеем, но уже в следующем году", - сказал Тутов.

Отвечая на вопрос о возможной компенсации ущерба, он сказал, что компания рассчитывает на нее как производитель сырого молока, которым оказывают поддержку региональные власти. "Компенсации будут, я думаю, потому что даже при неурожаях есть такая практика, что Минсельхоз Московской области возмещает частично потери", - отметил представитель компании.