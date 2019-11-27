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РИА Новости

Пилот Юсупов заявил, что не собирался становиться героем

22:37 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкКомандир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов (слева) и второй пилот Георгий Мурзин на церемонии чествования
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов (слева) и второй пилот Георгий Мурзин на церемонии чествования
© РИА Новости / Алексей Колчин
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Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов (слева) и второй пилот Георгий Мурзин на церемонии чествования. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Командир воздушного судна Дамир Юсупов, посадивший А321 на кукурузном поле, рассказал РИА Новости, что в тот день просто шел на работу и не собирался становиться героем.
В среду председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин наградил Юсупова орденом мусульман "За заслуги".
"Я не считаю, что совершил что-то сверхъестественное, я не собирался быть героем, просто выполнял свою работу, пришел выполнить обычный рейс", - сказал Юсупов.
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
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Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. Пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир судна Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
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Дамир ЮсуповЭкстренная посадка самолета в ЖуковскомУральские авиалинииВладимир ПутинРоссияОбщество
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