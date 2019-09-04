Экипаж севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета вышел на работу

Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Экипаж аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в среду вышел на работу, на больничном остался получивший травмы при посадке второй пилот Георгий Мурзин, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"(Пилот Дамир) Юсупов сегодня выходит. Сначала будет проходить медицинское обследование и к полетам приступит не раньше следующей недели. Остальной экипаж то же самое ­– процедура прохождения медицинского обследования. Второй пилот на больничном", – сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Мурзин в результате ЧП в Подмосковье получил ушиб и был направлен на амбулаторное лечение.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, нарушив работу двигателей. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

ИноСМИ. Серьезно Чудо на кукурузном поле. Жесткая посадка, которой аплодировал весь мир