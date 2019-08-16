Бортпроводник рассказал об эвакуации пассажиров севшего в поле А321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Эвакуация пассажиров самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле в Подмосковье, заняла меньше минуты, заявил журналистам в пятницу старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий.

"Быстренько всех эвакуировали, буквально меньше минуты, мне кажется, и 226 человек просто были в кукурузном поле уже... Все дружно друг за другом начали прыгать", – сказал он.

Ивлицкий отметил, что в первые минуты после начала внештатной ситуации на борту была паника, но бортпроводники сумели успокоить пассажиров и указать им на аварийные выходы. По его словам, кто-то пытался забрать ручную кладь, но бортпроводники уверили, что в данной ситуации стоит сосредоточиться на быстрой эвакуации.

"Работал как работ - все, как учили: отстегнуть, сказать команду, дверь открыть, всех эвакуировать, посмотреть, что нет пострадавших… Это мастерство. Мы постоянно же тренируемся", – пояснил бортпроводник.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.