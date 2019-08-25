С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.
Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.
После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.
После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.
Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.
Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.
Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.
Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.
Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.
Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.
Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.
Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.
Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.
После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.
Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.
Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.
Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.
Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.