"Чудо в кукурузном поле": Airbus A321 после аварийной посадки

Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", неделю назад совершивший жесткую посадку в кукурузном поле, подготовили к эвакуации: откачали топливо, разрядили или сняли пожарные и кислородные баллоны, удалили все ценные блоки и двигатели. Лайнер, который совсем скоро разрежут и вывезут по частям на утилизацию, — в фотоленте Ria.ru.