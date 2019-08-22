Почти 90 пассажиров аварийно севшего А321 получили компенсации

"Утром было 88", - сказала представитель пресс-службы в ответ на вопрос, сколько человек уже получили выплаты.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский-Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована была только одна женщина, остальным помощь оказали амбулаторно.