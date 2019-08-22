Следствие завершило работу на месте посадки А321 в кукурузное поле

Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. СК РФ и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье, сообщает в четверг владелец борта - авиакомпания "Уральские авиалинии".

"Двадцать второго августа СК РФ и комиссия МАК завершили работу на месте происшествия. На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании "Уральские авиалинии"", - говорится в релизе.

Самолет подготовили к эвакуации: откачали топливо, убрали элементы систем, где жидкости и газы содержатся под давлением, такие как гидроаккумуляторы, пожарные и кислородные баллоны разряжены или сняты.

Также с самолета удалили все ценные блоки и двигатели. С 23 августа после согласования с ГИБДД воздушное самолет разрежут и вывезут по частям на утилизацию.

В будущем "Уральские авиалинии" не планируют использовать никакие части данного самолета, подчеркивается в сообщении.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел ровно неделю назад, 15 августа, и едва не стоил жизни более чем 200 людям. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.

В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя самолет был с полными баками.