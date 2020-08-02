Биография Александра Сергеева

В 1977 году окончил Горьковский (ныне Нижегородский) государственный университет имени Н.И. Лобачевского по специальности "радиофизика". Доктор физико-математических наук (2000).

С 1977 года Сергеев работает в Институте прикладной физики (ИПФ РАН), где прошел путь от стажера-исследователя до директора.

В 1977-1991 годах он занимал должности стажера-исследователя, младшего научного сотрудника, затем старшего научного сотрудника ИПФ РАН.

В 1991-1994 годах был заведующим лабораторией института.

В 1994-2001 годах – заведующий отделом ИПФ РАН.

В 2001-2012 годах – директор отделения, заместитель директора ИПФ РАН.

В 2003 году он был избран членом-корреспондентом РАН отделения ядерной физики.

В 2012-2015 годах был заместителем директора ИПФ РАН по научной работе.

В 2015-2017 годах Сергеев занимал пост директора ИПФ РАН.

Под его руководством институт был реорганизован в федеральный исследовательский центр и в 2016 году присоединил к себе в качестве филиалов Институт физики микроструктур РАН и Институт проблем машиностроения РАН, расположенные в Нижнем Новгороде.

28 октября 2016 года был избран действительным членом РАН по отделению физических наук.

26 сентября 2017 года Александр Сергеев победил выборах президента РАН, набрав во втором туре более тысячи голосов. 27 сентября 2017 года его кандидатура была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным сроком на пять лет.

После избрания на пост президента РАН Сергеев заявил об уходе с должности директора ИПФ, но попросил сохранить ему в институте рабочее место. Сергеев является главным научным сотрудником Лаборатории импульсных твердотельных лазеров Отдела сверхбыстрых процессов ИПФ.

Александр Сергеев – ведущий ученый в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники.

Автор более 350 научных работ.

Под руководством Сергеева в ИПФ РАН создан современный центр фемтосекундной оптики, включающий ряд установок, в том числе самый мощный в стране и один из наиболее мощных в мире петаваттный лазерный комплекс на основе параметрического усиления света.

За работу по созданию петаваттного лазерного комплекса Александр Сергеев в составе авторского коллектива в 2012 году удостоен Премии правительства РФ в области науки и техники. Достигнутые в данной работе результаты положены в основу проекта создания самого мощного в мире субэкзаваттного лазера XCELS, который включен правительством РФ в число проектов класса мега-сайенс.

Многие годы Сергеев занимался преподавательской работой.

Александр Сергеев – иностранный член Национальной академии наук Белоруссии ( 2017 ), член Китайской академии наук ( 2019 ).

В 2019 году он стал почетным доктором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Является почетным директором Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

Член Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров при правительстве РФ

Член комиссии Международного союза теоретической и прикладной физики IUPAP по атомной, молекулярной и оптической физике.

Представитель России в международных программах HiPER, LIGO, ELI.

Александр Сергеев – лауреат Государственной премии РФ 1999 года в области науки и техники, лауреат Премии правительства РФ 2012 года в области науки и техники.

В 2006 году он был награжден орденом Почета.

В 2016 году Сергееву была присуждена Премия Грубера по космологии (в составе коллаборации LIGO).

В 2018 году Александр Сергеев получил звание офицера ордена Академических пальм – французскую награду за заслуги в науке и образовании.

В ноябре 2018 года он был удостоен медали ЮНЕСКО "За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий".