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Биография Натальи Селезневой
Актриса театра и кино Наталья Игоревна Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве. Ее отец был известным в Москве фотографом, мать – художником. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T01:15
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353
60
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наталья селезнева, справки

Биография Натальи Селезневой

01:15 19.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Селезнева
Актриса Наталья Селезнева
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Актриса театра и кино Наталья Игоревна Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве. Ее отец был известным в Москве фотографом, мать – художником.
Наталья Селезнева вышла на профессиональную сцену в шесть лет, сыграв одну из главных ролей в спектакле Театра Советской Армии "30 серебреников".
В театре юную актрису заметила детская писательница Агния Барто и порекомендовала Селезневу режиссеру Анатолию Гранику, снимавшему детский фильм "Алеша Птицын вырабатывает характер" (1953).
Позже юная актриса снялась в фильмах "Девочка и крокодил" (1956) и "Аленка"(1961).
Окончив школу, Наталья Селезнева поступила в Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина.
Успех пришел к актрисе в 1965 году с выходом комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", где она сыграла роль Лиды.
С 1966 года, после окончания училища, Наталья Селезнева является актрисой Московского академического театра сатиры.
В театре она играла роли в таких спектаклях, как "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Родненькие мои" Андрея Смирнова, "Таблетку под язык" по одноименной пьесе Андрея Макаенка, "Неаполь – город миллионеров" Эдуардо де Филиппо, а также "Вечерний выезд общества слепых" Виктора Шендеровича, "Идеальное убийство" по пьесе британского драматурга Джека Поплуэлла, "Грустно, но смешно" Аркадия Инина и Андрея Вансовича.
На телевидении вместе с коллегами по театру в 1966-1980 годах она снималась в популярном у зрителей телевизионном "Кабачке "13 стульев", где играла роль пани Катарины.
В кино в 1968 году режиссер Владимир Храмов пригласил актрису на роль принцессы Совы в телефильм "Калиф-аист". В 1970-е годы успех Наталии Селезневой у зрителей закрепили новые роли у Леонида Гайдая в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Не может быть!" (1975).
Актриса снималась в кинолентах "Свой парень" (1973), "Тема" (1979), "Соло" (1980), "По улице комод возили" (1978), "Берегите мужчин" (1982), "Дом" (1995) и других.
Среди ролей последних лет – работа в фильмах "Вы не оставите меня" (2006), "Аферисты" (2007), "Страна хороших деточек" (2013), сериале "Воротилы" (2008).
В 2015 году на экраны вышел фильм "Новогоднее дежурство", где актриса сыграла главную роль.
Наталья Селезнева – народная артистка РФ (1996), заслуженный деятель культуры Польши (1976). Награждена орденами Дружбы (2007), Почета (2015).
Наталья Селезнева замужем за известным актером и режиссером Владимиром Андреевым, бывшим художественным руководителем, президентом Московского драматического театра имени Ермоловой. У супругов есть сын Егор, ставший дипломатом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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