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https://ria.ru/20200922/klip-1577561211.html
Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах
Леди Гага выпустила клип на песню "911" с нового альбома "Chromatica". Видео переполнено отсылками к творчеству Сергея Параджанова и армянской культуре в целом. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:00
2020-09-22T08:00
культура
музыка
кино и сериалы
новости культуры
"агата кристи"
pet shop boys
фредди меркьюри (фаpух булсара)
iron maiden
lady gaga (стефани джерманотта)
queen
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Павел Сурков. </strong>Леди Гага выпустила клип на песню "911" с нового альбома "Chromatica". Видео переполнено отсылками к творчеству Сергея Параджанова и армянской культуре в целом. Ролик мгновенно стал хитом в интернете. О том, какие еще музыканты брали мировую киноклассику за основу при создании видео, — в материале РИА Новости.Iron Maiden и "Александр Невский"Для документального фильма "Behind the iron curtain" знаменитые британские металлисты сделали специальные видеовставки, иллюстрирующие их хиты.Для песни "Hallowed be thy name" лидер группы Стив Харрис подготовил прямые цитаты из фильма "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна 1938 года. Сцена ледового побоища должна была иллюстрировать в клипе эпическую битву добра со злом.Как вспоминали сами музыканты, фильм они уже до этого смотрели и их в первую очередь покорила музыка Сергея Прокофьева: по меркам 1940-х годов это был самый настоящий хард-рок. Так что появление кадров из классической советской картины было стопроцентно обоснованно.Pet Shop Boys и "Броненосец "Потемкин" Нил Теннант и Крис Лоу из группы Pet Shop Boys слывут в музыкальном мире утонченными интеллектуалами, прекрасно разбирающимися в искусстве. Однажды Теннант прочел интервью с Сергеем Эйзенштейном, в котором тот говорил, что музыкальное сопровождение к "Броненосцу "Потемкину" должно меняться каждые десять лет. В результате Pet Shop Boys поступили весьма радикально, написав полноценный саундтрек к картине. Премьера обновленного "Броненосца "Потемкина" состоялась на Трафальгарской площади в сопровождении Дрезденского симфонического оркестра. Как говорили сами Теннант и Лоу, им очень хотелось, чтобы музыка, написанная для фильма Эйзенштейна, с одной стороны, сохраняла дух модерна 20-х годов прошлого века, а с другой — открывала совершенно новый спектр восприятия картины. Собственно, так и получилось. Art Zoyd и "Носферату"Великий фильм Фридриха Мурнау, свободная экранизация "Дракулы" Брэма Стокера, до сих пор считается одной из самых страшных картин в истории кино. Малоизвестный актер Макс Шрек настолько мощно сыграл ужасающего вампира, что в киномире возникла легенда: дескать, Мурнау где-то в Трансильвании отыскал самого настоящего упыря и снял его в главной роли.Французская рок-группа Art Zoyd в 1989 году сочинила собственный саундтрек к "Носферату" и демонстрировала кадры из ленты на концертах. В итоге получалось мистическое и жутковатое зрелище. Собственно, "Носферату" вдохновлял не только французских музыкантов — еще раньше сцены из фильма Мурнау использовали в клипе "Under Pressure" группа Queen и Дэвид Боуи (он восхищался этим фильмом о Дракуле). Однако самое яркое взаимодействие Queen и мирового кинематографа случилось несколькими годами позднее.Queen и "Метрополис"Кадры из знаменитого футуристического фильма Фрица Ланга стали неотъемлемой частью видеоклипа к "Radio Ga Ga". Идея соединить песню о всепобеждающей силе современных СМИ и одну из самых передовых для своего времени фантастических кинокартин пришла автору композиции Роджеру Тейлору и Фредди Меркьюри. В итоге получился клип, который по праву входит в число классических видео мирового рока.Блестящая стилизация под модернистский мир кино 1920-х годов с его парадоксальными картинами техногенного будущего дополнялась яркими массовыми сценами, в которых безликая толпа приветствовала музыкантов Queen. Ну а превращение робота из фильма во Фредди Меркьюри тоже незабываемо!Кстати, сам "Метрополис" был в 80-е годы снова выпущен на экраны с обновленным саундтреком, спродюсированным всесильным Джорджио Мородером (он же заодно и перемонтировал фильм для кинопроката).Фредди Меркьюри также принимал участие в переозвучке картины — в новый "Метрополис" вошла песня "Love kills" в его исполнении."Агата Кристи" и звезды фильмов ГайдаяДля клипа на песню "Сказочная тайга" братья Самойловы использовали трогательный прием. Они собрали всех актеров классических фильмов Леонида Гайдая — Михаила Пуговкина, Александра Демьяненко, Наталью Селезневу — и оригинально соединили кадры из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с песней. Правда, какое отношение имеет история про косматого геолога к ностальгии по советскому кинематографу, история умалчивает. Самое распространенное объяснение — мелодия напоминает музыку Александра Зацепина из "Ивана Васильевича". Тем не менее этот клип очень популярен. А сцена, в которой пожилые любимцы советской публики собираются в маленьком кинотеатре и смотрят на себя, молодых и красивых, блистающих в каскадах трюков из фильма Гайдая, пожалуй, одна из самых трогательных во всем отечественном клипмейкерстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, "агата кристи", pet shop boys, фредди меркьюри (фаpух булсара) , iron maiden, lady gaga (стефани джерманотта), queen, сергей параджанов, дэвид боуи, михаил пуговкин

Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах

08:00 22.09.2020
4023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Леди Гага выпустила клип на песню "911" с нового альбома "Chromatica". Видео переполнено отсылками к творчеству Сергея Параджанова и армянской культуре в целом. Ролик мгновенно стал хитом в интернете. О том, какие еще музыканты брали мировую киноклассику за основу при создании видео, — в материале РИА Новости.

Iron Maiden и "Александр Невский"

Для документального фильма "Behind the iron curtain" знаменитые британские металлисты сделали специальные видеовставки, иллюстрирующие их хиты.
Для песни "Hallowed be thy name" лидер группы Стив Харрис подготовил прямые цитаты из фильма "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна 1938 года. Сцена ледового побоища должна была иллюстрировать в клипе эпическую битву добра со злом.
Как вспоминали сами музыканты, фильм они уже до этого смотрели и их в первую очередь покорила музыка Сергея Прокофьева: по меркам 1940-х годов это был самый настоящий хард-рок. Так что появление кадров из классической советской картины было стопроцентно обоснованно.

Pet Shop Boys и "Броненосец "Потемкин"

Нил Теннант и Крис Лоу из группы Pet Shop Boys слывут в музыкальном мире утонченными интеллектуалами, прекрасно разбирающимися в искусстве. Однажды Теннант прочел интервью с Сергеем Эйзенштейном, в котором тот говорил, что музыкальное сопровождение к "Броненосцу "Потемкину" должно меняться каждые десять лет. В результате Pet Shop Boys поступили весьма радикально, написав полноценный саундтрек к картине.
Премьера обновленного "Броненосца "Потемкина" состоялась на Трафальгарской площади в сопровождении Дрезденского симфонического оркестра. Как говорили сами Теннант и Лоу, им очень хотелось, чтобы музыка, написанная для фильма Эйзенштейна, с одной стороны, сохраняла дух модерна 20-х годов прошлого века, а с другой — открывала совершенно новый спектр восприятия картины. Собственно, так и получилось.

Art Zoyd и "Носферату"

Великий фильм Фридриха Мурнау, свободная экранизация "Дракулы" Брэма Стокера, до сих пор считается одной из самых страшных картин в истории кино.
© Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal/Prana-Film GmbH (1922)Кадр из фильма "Носферату, симфония ужаса"
Кадр из фильма Носферату, симфония ужаса - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal/Prana-Film GmbH (1922)
Кадр из фильма "Носферату, симфония ужаса"
Малоизвестный актер Макс Шрек настолько мощно сыграл ужасающего вампира, что в киномире возникла легенда: дескать, Мурнау где-то в Трансильвании отыскал самого настоящего упыря и снял его в главной роли.
Французская рок-группа Art Zoyd в 1989 году сочинила собственный саундтрек к "Носферату" и демонстрировала кадры из ленты на концертах.
В итоге получалось мистическое и жутковатое зрелище. Собственно, "Носферату" вдохновлял не только французских музыкантов — еще раньше сцены из фильма Мурнау использовали в клипе "Under Pressure" группа Queen и Дэвид Боуи (он восхищался этим фильмом о Дракуле). Однако самое яркое взаимодействие Queen и мирового кинематографа случилось несколькими годами позднее.

Queen и "Метрополис"

Кадры из знаменитого футуристического фильма Фрица Ланга стали неотъемлемой частью видеоклипа к "Radio Ga Ga". Идея соединить песню о всепобеждающей силе современных СМИ и одну из самых передовых для своего времени фантастических кинокартин пришла автору композиции Роджеру Тейлору и Фредди Меркьюри. В итоге получился клип, который по праву входит в число классических видео мирового рока.
Блестящая стилизация под модернистский мир кино 1920-х годов с его парадоксальными картинами техногенного будущего дополнялась яркими массовыми сценами, в которых безликая толпа приветствовала музыкантов Queen. Ну а превращение робота из фильма во Фредди Меркьюри тоже незабываемо!
Кстати, сам "Метрополис" был в 80-е годы снова выпущен на экраны с обновленным саундтреком, спродюсированным всесильным Джорджио Мородером (он же заодно и перемонтировал фильм для кинопроката).
Фредди Меркьюри также принимал участие в переозвучке картины — в новый "Метрополис" вошла песня "Love kills" в его исполнении.

"Агата Кристи" и звезды фильмов Гайдая

Для клипа на песню "Сказочная тайга" братья Самойловы использовали трогательный прием. Они собрали всех актеров классических фильмов Леонида Гайдая — Михаила Пуговкина, Александра Демьяненко, Наталью Селезневу — и оригинально соединили кадры из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с песней.
Правда, какое отношение имеет история про косматого геолога к ностальгии по советскому кинематографу, история умалчивает. Самое распространенное объяснение — мелодия напоминает музыку Александра Зацепина из "Ивана Васильевича".
Тем не менее этот клип очень популярен. А сцена, в которой пожилые любимцы советской публики собираются в маленьком кинотеатре и смотрят на себя, молодых и красивых, блистающих в каскадах трюков из фильма Гайдая, пожалуй, одна из самых трогательных во всем отечественном клипмейкерстве.
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КультураМузыкаКино и сериалыНовости культуры"Агата Кристи"Pet Shop BoysФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)Iron MaidenLady Gaga (Стефани Джерманотта)QueenСергей ПараджановДэвид БоуиМихаил Пуговкин
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