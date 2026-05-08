Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" актрису Селезневу

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" актрису Наталию Селезневу, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Селезневу Наталию Игоревну - артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр сатиры", - говорится в документе.