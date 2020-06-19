Путин поздравил актрису Наталью Селезневу с юбилеем

"Вы состоялись на актёрском поприще, сыграли множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене прославленного Театра Сатиры. Почитатели Вашего таланта ценят и любят Вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь", - говорится в телеграмме.