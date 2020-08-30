https://ria.ru/20200830/andreev-1576481521.html
Жена Владимира Андреева рассказала о последних днях жизни актера
Актриса Наталья Селезнева, жена скончавшегося в субботу народного артиста СССР Владимира Андреева, рассказала в беседе с "МК" о последних днях жизни актера. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T03:21
2020-08-30T03:21
2020-08-30T07:56
культура
россия
григорий заславский
гитис
владимир андреев
наталья селезнева
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Selezneva/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Селезнева</a>, жена скончавшегося в субботу народного артиста <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Andreev/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Андреева</a>, рассказала в беседе с "<a href="https://www.mk.ru/culture/2020/08/29/zhena-aktera-vladimira-andreeva-rasskazala-o-poslednikh-dnyakh-ego-zhizni.html" target="_blank">МК</a>" о последних днях жизни актера.О смерти Андреева ранее сообщил ректор <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_teatralnogo_iskusstva_GITIS/" target="_blank">ГИТИСа</a> <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Zaslavskijj/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Заславский</a>. Прощание, предположительно, состоится в среду."Да неважно он себя чувствовал. У него была ишемическая болезнь сердца", - рассказала Селезнева.По словам актрисы, Андреев умер в ее отсутствие, так как накануне ей пришлось уехать в Москву из-за лопнувшего в квартире шланга стиральной машины. "Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи больше нет", - добавила она.Андреев снялся в десятках фильмов, таких как "Сказка о царе Салтане", "Ультиматум", "Джамайка", "Ночной патруль" и других. Андреев служил в Театре имени Ермоловой, с 1990 года работал там художественным руководителем, а также преподавал в ГИТИСе.
https://ria.ru/20200829/andreev-1576476200.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, григорий заславский, гитис, владимир андреев, наталья селезнева, общество
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.
Актриса Наталья Селезнева
, жена скончавшегося в субботу народного артиста СССР Владимира Андреева
, рассказала в беседе с "МК
" о последних днях жизни актера.
О смерти Андреева ранее сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский
. Прощание, предположительно, состоится в среду.
"Да неважно он себя чувствовал. У него была ишемическая болезнь сердца", - рассказала Селезнева.
По словам актрисы, Андреев умер в ее отсутствие, так как накануне ей пришлось уехать в Москву из-за лопнувшего в квартире шланга стиральной машины.
"Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи больше нет", - добавила она.
Андреев снялся в десятках фильмов, таких как "Сказка о царе Салтане", "Ультиматум", "Джамайка", "Ночной патруль" и других. Андреев служил в Театре имени Ермоловой, с 1990 года работал там художественным руководителем, а также преподавал в ГИТИСе.