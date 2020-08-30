https://ria.ru/20200830/andreev-1576481521.html

Жена Владимира Андреева рассказала о последних днях жизни актера

Актриса Наталья Селезнева, жена скончавшегося в субботу народного артиста СССР Владимира Андреева, рассказала в беседе с "МК" о последних днях жизни актера. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T03:21

2020-08-30T03:21

2020-08-30T07:56

культура

россия

григорий заславский

гитис

владимир андреев

наталья селезнева

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Selezneva/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Селезнева</a>, жена скончавшегося в субботу народного артиста <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Andreev/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Андреева</a>, рассказала в беседе с "<a href="https://www.mk.ru/culture/2020/08/29/zhena-aktera-vladimira-andreeva-rasskazala-o-poslednikh-dnyakh-ego-zhizni.html" target="_blank">МК</a>" о последних днях жизни актера.О смерти Андреева ранее сообщил ректор <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_teatralnogo_iskusstva_GITIS/" target="_blank">ГИТИСа</a> <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Zaslavskijj/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Заславский</a>. Прощание, предположительно, состоится в среду."Да неважно он себя чувствовал. У него была ишемическая болезнь сердца", - рассказала Селезнева.По словам актрисы, Андреев умер в ее отсутствие, так как накануне ей пришлось уехать в Москву из-за лопнувшего в квартире шланга стиральной машины. "Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи больше нет", - добавила она.Андреев снялся в десятках фильмов, таких как "Сказка о царе Салтане", "Ультиматум", "Джамайка", "Ночной патруль" и других. Андреев служил в Театре имени Ермоловой, с 1990 года работал там художественным руководителем, а также преподавал в ГИТИСе.

https://ria.ru/20200829/andreev-1576476200.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, григорий заславский, гитис, владимир андреев, наталья селезнева, общество