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Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой
Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой
Актриса Наталья Селезнева прокомментировала в беседе с "Пятым каналом" смерть заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, отметив, что у той "странно... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T01:40
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культура
россия
екатерина градова
наталья селезнева
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Актриса Наталья Селезнева прокомментировала в беседе с "Пятым каналом" смерть заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, отметив, что у той "странно сложилась жизнь".О смерти Градовой на 75-м году жизни сообщила ее дочь Мария Миронова. Причиной кончины актрисы стал инсульт."Как-то странно жизнь ее сложилась. Она пришла к нам в театр, она была в расцвете сил, и красивая очень и играла много, и зрители ее любили за "Семнадцать мгновений весны"", - рассказала Селезнева.Актриса отметила, что окружающие относились к Градовой с симпатией и "пиететом", однако впоследствии она ушла из театра, что, по мнению Селезневой, отрицательно повлияло на артистку.При этом она выразила соболезнования членам семьи Градовой, а также ее поклонникам.Градова окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинный чулок" и "Место встречи изменить нельзя".
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РИА Новости
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россия, екатерина градова, наталья селезнева

Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой

01:40 23.02.2021
 
© РИА НовостиАктриса Екатерина Градова
Актриса Екатерина Градова - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Актриса Наталья Селезнева прокомментировала в беседе с "Пятым каналом" смерть заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, отметив, что у той "странно сложилась жизнь".
О смерти Градовой на 75-м году жизни сообщила ее дочь Мария Миронова. Причиной кончины актрисы стал инсульт.
"Как-то странно жизнь ее сложилась. Она пришла к нам в театр, она была в расцвете сил, и красивая очень и играла много, и зрители ее любили за "Семнадцать мгновений весны"", - рассказала Селезнева.
Актриса отметила, что окружающие относились к Градовой с симпатией и "пиететом", однако впоследствии она ушла из театра, что, по мнению Селезневой, отрицательно повлияло на артистку.
При этом она выразила соболезнования членам семьи Градовой, а также ее поклонникам.
Градова окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинный чулок" и "Место встречи изменить нельзя".
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
Перейти в фотобанк
Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
 
КультураРоссияЕкатерина ГрадоваНаталья Селезнева
 
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