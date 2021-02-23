https://ria.ru/20210223/gradova-1598622082.html

Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой

Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой

Актриса Наталья Селезнева прокомментировала в беседе с "Пятым каналом" смерть заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, отметив, что у той "странно... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T01:40

2021-02-23T01:40

2021-02-23T01:40

культура

россия

екатерина градова

наталья селезнева

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Актриса Наталья Селезнева прокомментировала в беседе с "Пятым каналом" смерть заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, отметив, что у той "странно сложилась жизнь".О смерти Градовой на 75-м году жизни сообщила ее дочь Мария Миронова. Причиной кончины актрисы стал инсульт."Как-то странно жизнь ее сложилась. Она пришла к нам в театр, она была в расцвете сил, и красивая очень и играла много, и зрители ее любили за "Семнадцать мгновений весны"", - рассказала Селезнева.Актриса отметила, что окружающие относились к Градовой с симпатией и "пиететом", однако впоследствии она ушла из театра, что, по мнению Селезневой, отрицательно повлияло на артистку.При этом она выразила соболезнования членам семьи Градовой, а также ее поклонникам.Градова окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинный чулок" и "Место встречи изменить нельзя".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, екатерина градова, наталья селезнева