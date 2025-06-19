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Самая модная актриса СССР: Наталья Селезнева в кино и в жизни

Самая модная актриса СССР: Наталья Селезнева в кино и в жизни - РИА Новости, 19.06.2025

Самая модная актриса СССР: Наталья Селезнева в кино и в жизни

Студентка Лида из "Операции "Ы", экстравагантная Зина из "Ивана Васильевича", пани Катарина в модных нарядах — реплики ее героинь уходили в народ, костюмы были... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. Студентка Лида из "Операции "Ы", экстравагантная Зина из "Ивана Васильевича", пани Катарина в модных нарядах — реплики ее героинь уходили в народ, костюмы были предметом зависти, а сама она — примером того, как талантливый человек остается собой. К юбилею Натальи Селезневой — фотолента РИА Новости.Родилась в Москве. Мать — художница по тканям, отец — фотожурналист. Родители познакомились случайно на улице: он сказал, что у нее красивые глаза, и попросил разрешения сфотографировать. Позже часто снимал и дочку. Работал в журнале "Советское фото", и, когда ему выдавали новую пленку, первой моделью чаще всего становилась Наталья.Селезнева снималась в кино с детства. Ее выбрала Агния Барто для роли в фильме "Алеша Птицын вырабатывает характер". Потом приглашала на свои литературные вечера — Наташа читала стихи, а в награду получала коробку шоколадных конфет "Садко".Другая ее детская роль — в фильме "Девочка и крокодил". Однажды во время съемок в павильон зашла индийская делегация во главе с Раджем Капуром — одним из самых популярных зарубежных актеров для советского зрителя тех лет.Ранней известностью Селезнева не хвасталась — наоборот, смущалась. А в подростковом возрасте возникли комплексы из-за высокого роста: в 14 лет — 175 сантиметров. Вспоминала, что специально сутулилась и опускала голову — старалась не выделяться среди сверстников.Как-то, проходя по Арбату, увидела афишу Театра имени Вахтангова с Юрием Яковлевым, Юлией Борисовой — и обомлела. Ей захотелось попасть в ту же атмосферу. Поступила в Щукинское. На одной из первых репетиций "Принцессы Турандот", где Селезнева играла рабыню, так разволновалась при виде своей любимицы Борисовой, что чуть не упала в обморок прямо перед режиссером Рубеном Симоновым.За съемочный день в "Операции "Ы" ей платили 8,5 рубля. Актриса радовалась не только заработку, но и возможности побывать в Крыму и Одессе — там снимали некоторые сцены, например, ту, где Шурик падает в люк. Гонорар потратила на одесской барахолке — купила трикотажный отрез, туфли и сумку.Для проб к Леониду Гайдаю она одолжила у подруги-модницы купальник и надела под сарафан. Это оказалось как нельзя кстати: режиссер попросил показать фигуру и, увидев, сразу утвердил актрису на роль. Ярко-красный купальник с черной отстрочкой стал легендарным — после премьеры о таком мечтали многие зрительницы.Съемки проходили весело. Сцена, где Наталья и Александр Демьяненко синхронно едят сосиски, яблоки, горчицу и печенье, потребовала много дублей. Актрисе в общей сложности пришлось съесть около двадцати сосисок — потом она долго не могла даже смотреть на них.Один из первых спектаклей Селезневой в Театре сатиры — "Над пропастью во ржи". Ее партнером там был Андрей Миронов. На этой сцене она играла с Анатолием Папановым, Александром Ширвиндтом, Михаилом Державиным, Ольгой Аросевой и другими звездами. А еще была знакома с Лилей Брик — та посещала все премьеры.За Селезневой закрепилась слава иконы стиля: ее пани Катарина в "Кабачке "13 стульев" — модница "широкого профиля". Постоянно меняла наряды, хотя достать их было нелегко — актриса одалживала у подруг то юбку, то туфли, то кофточку и умело все это сочетала.А в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" костюмы для нее шил Вячеслав Зайцев. Говорят, стильные зрительницы по несколько раз ходили на это кино, чтобы зарисовать фасон и скроить себе такие же наряды.Многие реплики ее героинь стали народными. Например: "У меня сегодня в кафе увели перчатки, и я полюбила другого". Третья совместная работа с Гайдаем — фильм "Не может быть". Среди других ярких ролей — картины "Я вас любил", "Старый знакомый", "Приключения желтого чемоданчика". В 1996-м Наталье Селезневой присвоили звание народной артистки Российской Федерации.С будущим мужем, Владимиром Андреевым, она познакомилась на съемках фильма "Калиф-аист". Андреев был женат и старше на 14 лет. Валентин Гафт отговаривал его от этих отношений, но чувства оказались сильнее. У пары родился сын Егор. Брак оказался крепким и продолжался до самой смерти Андреева в 2020-м.Наталья Селезнева любит Пушкина, смотрит футбол, обожает вкусно поесть и проводить время с внуками. Яркая, жизнерадостная и светлая — такой она остается и на экране, и в жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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