Самая модная актриса СССР: Наталья Селезнева в кино и в жизни
Актриса Наталья Селезнева
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. Студентка Лида из "Операции "Ы", экстравагантная Зина из "Ивана Васильевича", пани Катарина в модных нарядах — реплики ее героинь уходили в народ, костюмы были предметом зависти, а сама она — примером того, как талантливый человек остается собой. К юбилею Натальи Селезневой — фотолента РИА Новости.
Кадр из фильма "Алеша Птицын вырабатывает характер"
Родилась в Москве. Мать — художница по тканям, отец — фотожурналист. Родители познакомились случайно на улице: он сказал, что у нее красивые глаза, и попросил разрешения сфотографировать. Позже часто снимал и дочку. Работал в журнале "Советское фото", и, когда ему выдавали новую пленку, первой моделью чаще всего становилась Наталья.
Кадр из фильма "Алеша Птицын вырабатывает характер"
Селезнева снималась в кино с детства. Ее выбрала Агния Барто для роли в фильме "Алеша Птицын вырабатывает характер". Потом приглашала на свои литературные вечера — Наташа читала стихи, а в награду получала коробку шоколадных конфет "Садко".
Актриса Наталья Селезнева
Другая ее детская роль — в фильме "Девочка и крокодил". Однажды во время съемок в павильон зашла индийская делегация во главе с Раджем Капуром — одним из самых популярных зарубежных актеров для советского зрителя тех лет.
Наталья Селезнева в фильме "Старый знакомый"
Ранней известностью Селезнева не хвасталась — наоборот, смущалась. А в подростковом возрасте возникли комплексы из-за высокого роста: в 14 лет — 175 сантиметров. Вспоминала, что специально сутулилась и опускала голову — старалась не выделяться среди сверстников.
Наталья Селезнева
Как-то, проходя по Арбату, увидела афишу Театра имени Вахтангова с Юрием Яковлевым, Юлией Борисовой — и обомлела. Ей захотелось попасть в ту же атмосферу. Поступила в Щукинское. На одной из первых репетиций "Принцессы Турандот", где Селезнева играла рабыню, так разволновалась при виде своей любимицы Борисовой, что чуть не упала в обморок прямо перед режиссером Рубеном Симоновым.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
За съемочный день в "Операции "Ы" ей платили 8,5 рубля. Актриса радовалась не только заработку, но и возможности побывать в Крыму и Одессе — там снимали некоторые сцены, например, ту, где Шурик падает в люк. Гонорар потратила на одесской барахолке — купила трикотажный отрез, туфли и сумку.
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанкСоветская актриса театра и кино Наталья Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Советская актриса театра и кино Наталья Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Для проб к Леониду Гайдаю она одолжила у подруги-модницы купальник и надела под сарафан. Это оказалось как нельзя кстати: режиссер попросил показать фигуру и, увидев, сразу утвердил актрису на роль. Ярко-красный купальник с черной отстрочкой стал легендарным — после премьеры о таком мечтали многие зрительницы.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Съемки проходили весело. Сцена, где Наталья и Александр Демьяненко синхронно едят сосиски, яблоки, горчицу и печенье, потребовала много дублей. Актрисе в общей сложности пришлось съесть около двадцати сосисок — потом она долго не могла даже смотреть на них.
Сцена из спектакля Театра сатиры "Баня"
Один из первых спектаклей Селезневой в Театре сатиры — "Над пропастью во ржи". Ее партнером там был Андрей Миронов. На этой сцене она играла с Анатолием Папановым, Александром Ширвиндтом, Михаилом Державиным, Ольгой Аросевой и другими звездами. А еще была знакома с Лилей Брик — та посещала все премьеры.
© РИА Новости / В. Бондарев | Перейти в медиабанкАктриса Московского театра сатиры Наталья Селезнева
Актриса Московского театра сатиры Наталья Селезнева
За Селезневой закрепилась слава иконы стиля: ее пани Катарина в "Кабачке "13 стульев" — модница "широкого профиля". Постоянно меняла наряды, хотя достать их было нелегко — актриса одалживала у подруг то юбку, то туфли, то кофточку и умело все это сочетала.
Михаил Пуговкин и Наталья Селезнева
А в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" костюмы для нее шил Вячеслав Зайцев. Говорят, стильные зрительницы по несколько раз ходили на это кино, чтобы зарисовать фасон и скроить себе такие же наряды.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНаталья Игоревна Селезнева во время предпремьерного показа музыкального обозрения "Триумф на Триумфальной", которое посвящено 85-летнему юбилею Московского академического театра сатиры
Наталья Игоревна Селезнева во время предпремьерного показа музыкального обозрения "Триумф на Триумфальной", которое посвящено 85-летнему юбилею Московского академического театра сатиры
Многие реплики ее героинь стали народными. Например: "У меня сегодня в кафе увели перчатки, и я полюбила другого". Третья совместная работа с Гайдаем — фильм "Не может быть". Среди других ярких ролей — картины "Я вас любил", "Старый знакомый", "Приключения желтого чемоданчика". В 1996-м Наталье Селезневой присвоили звание народной артистки Российской Федерации.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСупруги, актеры Владимир Андреев и Наталья Селезнева на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве
Супруги, актеры Владимир Андреев и Наталья Селезнева на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве
С будущим мужем, Владимиром Андреевым, она познакомилась на съемках фильма "Калиф-аист". Андреев был женат и старше на 14 лет. Валентин Гафт отговаривал его от этих отношений, но чувства оказались сильнее. У пары родился сын Егор. Брак оказался крепким и продолжался до самой смерти Андреева в 2020-м.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Селезнева на юбилейном вечере актера Михаила Державина "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры
Актриса Наталья Селезнева на юбилейном вечере актера Михаила Державина "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры
Наталья Селезнева любит Пушкина, смотрит футбол, обожает вкусно поесть и проводить время с внуками. Яркая, жизнерадостная и светлая — такой она остается и на экране, и в жизни.