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Самая модная актриса СССР: Наталья Селезнева в кино и в жизни - РИА Новости, 19.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 19.06.2025 (обновлено: 08:05 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/seleznva-2023104203.html
Самая модная актриса СССР: Наталья Селезнева в кино и в жизни
Самая модная актриса СССР: Наталья Селезнева в кино и в жизни - РИА Новости, 19.06.2025
Самая модная актриса СССР: Наталья Селезнева в кино и в жизни
Студентка Лида из "Операции "Ы", экстравагантная Зина из "Ивана Васильевича", пани Катарина в модных нарядах — реплики ее героинь уходили в народ, костюмы были... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:00:00+03:00
2025-06-19T08:05:00+03:00
культура
кино и сериалы
знаменитости
культура-важное
наталья селезнева
юбилей
театр
кино
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. Студентка Лида из "Операции "Ы", экстравагантная Зина из "Ивана Васильевича", пани Катарина в модных нарядах — реплики ее героинь уходили в народ, костюмы были предметом зависти, а сама она — примером того, как талантливый человек остается собой. К юбилею Натальи Селезневой — фотолента РИА Новости.Родилась в Москве. Мать — художница по тканям, отец — фотожурналист. Родители познакомились случайно на улице: он сказал, что у нее красивые глаза, и попросил разрешения сфотографировать. Позже часто снимал и дочку. Работал в журнале "Советское фото", и, когда ему выдавали новую пленку, первой моделью чаще всего становилась Наталья.Селезнева снималась в кино с детства. Ее выбрала Агния Барто для роли в фильме "Алеша Птицын вырабатывает характер". Потом приглашала на свои литературные вечера — Наташа читала стихи, а в награду получала коробку шоколадных конфет "Садко".Другая ее детская роль — в фильме "Девочка и крокодил". Однажды во время съемок в павильон зашла индийская делегация во главе с Раджем Капуром — одним из самых популярных зарубежных актеров для советского зрителя тех лет.Ранней известностью Селезнева не хвасталась — наоборот, смущалась. А в подростковом возрасте возникли комплексы из-за высокого роста: в 14 лет — 175 сантиметров. Вспоминала, что специально сутулилась и опускала голову — старалась не выделяться среди сверстников.Как-то, проходя по Арбату, увидела афишу Театра имени Вахтангова с Юрием Яковлевым, Юлией Борисовой — и обомлела. Ей захотелось попасть в ту же атмосферу. Поступила в Щукинское. На одной из первых репетиций "Принцессы Турандот", где Селезнева играла рабыню, так разволновалась при виде своей любимицы Борисовой, что чуть не упала в обморок прямо перед режиссером Рубеном Симоновым.За съемочный день в "Операции "Ы" ей платили 8,5 рубля. Актриса радовалась не только заработку, но и возможности побывать в Крыму и Одессе — там снимали некоторые сцены, например, ту, где Шурик падает в люк. Гонорар потратила на одесской барахолке — купила трикотажный отрез, туфли и сумку.Для проб к Леониду Гайдаю она одолжила у подруги-модницы купальник и надела под сарафан. Это оказалось как нельзя кстати: режиссер попросил показать фигуру и, увидев, сразу утвердил актрису на роль. Ярко-красный купальник с черной отстрочкой стал легендарным — после премьеры о таком мечтали многие зрительницы.Съемки проходили весело. Сцена, где Наталья и Александр Демьяненко синхронно едят сосиски, яблоки, горчицу и печенье, потребовала много дублей. Актрисе в общей сложности пришлось съесть около двадцати сосисок — потом она долго не могла даже смотреть на них.Один из первых спектаклей Селезневой в Театре сатиры — "Над пропастью во ржи". Ее партнером там был Андрей Миронов. На этой сцене она играла с Анатолием Папановым, Александром Ширвиндтом, Михаилом Державиным, Ольгой Аросевой и другими звездами. А еще была знакома с Лилей Брик — та посещала все премьеры.За Селезневой закрепилась слава иконы стиля: ее пани Катарина в "Кабачке "13 стульев" — модница "широкого профиля". Постоянно меняла наряды, хотя достать их было нелегко — актриса одалживала у подруг то юбку, то туфли, то кофточку и умело все это сочетала.А в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" костюмы для нее шил Вячеслав Зайцев. Говорят, стильные зрительницы по несколько раз ходили на это кино, чтобы зарисовать фасон и скроить себе такие же наряды.Многие реплики ее героинь стали народными. Например: "У меня сегодня в кафе увели перчатки, и я полюбила другого". Третья совместная работа с Гайдаем — фильм "Не может быть". Среди других ярких ролей — картины "Я вас любил", "Старый знакомый", "Приключения желтого чемоданчика". В 1996-м Наталье Селезневой присвоили звание народной артистки Российской Федерации.С будущим мужем, Владимиром Андреевым, она познакомилась на съемках фильма "Калиф-аист". Андреев был женат и старше на 14 лет. Валентин Гафт отговаривал его от этих отношений, но чувства оказались сильнее. У пары родился сын Егор. Брак оказался крепким и продолжался до самой смерти Андреева в 2020-м.Наталья Селезнева любит Пушкина, смотрит футбол, обожает вкусно поесть и проводить время с внуками. Яркая, жизнерадостная и светлая — такой она остается и на экране, и в жизни.
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кино и сериалы, знаменитости, культура-важное, наталья селезнева, юбилей, театр, кино, звезды, владимир андреев, юлия борисова, одесса, москва, ялта
Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, Культура-Важное, Наталья Селезнева, юбилей, Театр, Кино, звезды, Владимир Андреев, Юлия Борисова, Одесса, Москва, Ялта

Самая модная актриса СССР: Наталья Селезнева в кино и в жизни

© РИА Новости / В. Бондарев | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Селезнева
Актриса Наталья Селезнева - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / В. Бондарев
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Актриса Наталья Селезнева
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. Студентка Лида из "Операции "Ы", экстравагантная Зина из "Ивана Васильевича", пани Катарина в модных нарядах — реплики ее героинь уходили в народ, костюмы были предметом зависти, а сама она — примером того, как талантливый человек остается собой. К юбилею Натальи Селезневой — фотолента РИА Новости.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Алеша Птицын вырабатывает характер"
Кадр из фильма Алеша Птицын вырабатывает характер - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Алеша Птицын вырабатывает характер"
Родилась в Москве. Мать — художница по тканям, отец — фотожурналист. Родители познакомились случайно на улице: он сказал, что у нее красивые глаза, и попросил разрешения сфотографировать. Позже часто снимал и дочку. Работал в журнале "Советское фото", и, когда ему выдавали новую пленку, первой моделью чаще всего становилась Наталья.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Алеша Птицын вырабатывает характер"
Кадр из фильма Алеша Птицын вырабатывает характер - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Алеша Птицын вырабатывает характер"
Селезнева снималась в кино с детства. Ее выбрала Агния Барто для роли в фильме "Алеша Птицын вырабатывает характер". Потом приглашала на свои литературные вечера — Наташа читала стихи, а в награду получала коробку шоколадных конфет "Садко".
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Селезнева
Актриса Наталья Селезнева - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в медиабанк
Актриса Наталья Селезнева
Другая ее детская роль — в фильме "Девочка и крокодил". Однажды во время съемок в павильон зашла индийская делегация во главе с Раджем Капуром — одним из самых популярных зарубежных актеров для советского зрителя тех лет.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Селезнева в фильме "Старый знакомый"
Наталья Селезнева в фильме Старый знакомый - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Наталья Селезнева в фильме "Старый знакомый"
Ранней известностью Селезнева не хвасталась — наоборот, смущалась. А в подростковом возрасте возникли комплексы из-за высокого роста: в 14 лет — 175 сантиметров. Вспоминала, что специально сутулилась и опускала голову — старалась не выделяться среди сверстников.
© РИА Новости / В. Бондарев | Перейти в медиабанкНаталья Селезнева
Наталья Селезнева - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / В. Бондарев
Перейти в медиабанк
Наталья Селезнева
Как-то, проходя по Арбату, увидела афишу Театра имени Вахтангова с Юрием Яковлевым, Юлией Борисовой — и обомлела. Ей захотелось попасть в ту же атмосферу. Поступила в Щукинское. На одной из первых репетиций "Принцессы Турандот", где Селезнева играла рабыню, так разволновалась при виде своей любимицы Борисовой, что чуть не упала в обморок прямо перед режиссером Рубеном Симоновым.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Кадр из фильма Операция Ы и другие приключения Шурика - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
За съемочный день в "Операции "Ы" ей платили 8,5 рубля. Актриса радовалась не только заработку, но и возможности побывать в Крыму и Одессе — там снимали некоторые сцены, например, ту, где Шурик падает в люк. Гонорар потратила на одесской барахолке — купила трикотажный отрез, туфли и сумку.
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанкСоветская актриса театра и кино Наталья Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Советская актриса театра и кино Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая Операция Ы и другие приключения Шурика - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в медиабанк
Советская актриса театра и кино Наталья Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Для проб к Леониду Гайдаю она одолжила у подруги-модницы купальник и надела под сарафан. Это оказалось как нельзя кстати: режиссер попросил показать фигуру и, увидев, сразу утвердил актрису на роль. Ярко-красный купальник с черной отстрочкой стал легендарным — после премьеры о таком мечтали многие зрительницы.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Кадр из фильма Операция Ы и другие приключения Шурика - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Съемки проходили весело. Сцена, где Наталья и Александр Демьяненко синхронно едят сосиски, яблоки, горчицу и печенье, потребовала много дублей. Актрисе в общей сложности пришлось съесть около двадцати сосисок — потом она долго не могла даже смотреть на них.
© РИА Новости / Мирослав Муразов | Перейти в медиабанкСцена из спектакля Театра сатиры "Баня"
Сцена из спектакля Театра сатиры Баня - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Мирослав Муразов
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Сцена из спектакля Театра сатиры "Баня"
Один из первых спектаклей Селезневой в Театре сатиры — "Над пропастью во ржи". Ее партнером там был Андрей Миронов. На этой сцене она играла с Анатолием Папановым, Александром Ширвиндтом, Михаилом Державиным, Ольгой Аросевой и другими звездами. А еще была знакома с Лилей Брик — та посещала все премьеры.
© РИА Новости / В. Бондарев | Перейти в медиабанкАктриса Московского театра сатиры Наталья Селезнева
Актриса Московского театра сатиры Наталья Селезнева - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / В. Бондарев
Перейти в медиабанк
Актриса Московского театра сатиры Наталья Селезнева
За Селезневой закрепилась слава иконы стиля: ее пани Катарина в "Кабачке "13 стульев" — модница "широкого профиля". Постоянно меняла наряды, хотя достать их было нелегко — актриса одалживала у подруг то юбку, то туфли, то кофточку и умело все это сочетала.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМихаил Пуговкин и Наталья Селезнева
Михаил Пуговкин и Наталья Селезнева - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Михаил Пуговкин и Наталья Селезнева
А в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" костюмы для нее шил Вячеслав Зайцев. Говорят, стильные зрительницы по несколько раз ходили на это кино, чтобы зарисовать фасон и скроить себе такие же наряды.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНаталья Игоревна Селезнева во время предпремьерного показа музыкального обозрения "Триумф на Триумфальной", которое посвящено 85-летнему юбилею Московского академического театра сатиры
Наталья Селезнева во время предпремьерного показа музыкального обозрения Триумф на Триумфальной, которое посвящено 85-летнему юбилею Московского академического театра сатиры - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Наталья Игоревна Селезнева во время предпремьерного показа музыкального обозрения "Триумф на Триумфальной", которое посвящено 85-летнему юбилею Московского академического театра сатиры
Многие реплики ее героинь стали народными. Например: "У меня сегодня в кафе увели перчатки, и я полюбила другого". Третья совместная работа с Гайдаем — фильм "Не может быть". Среди других ярких ролей — картины "Я вас любил", "Старый знакомый", "Приключения желтого чемоданчика". В 1996-м Наталье Селезневой присвоили звание народной артистки Российской Федерации.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСупруги, актеры Владимир Андреев и Наталья Селезнева на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве
Супруги, актеры Владимир Андреев и Наталья Селезнева на премьере фильма Алексея Учителя Матильда в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Супруги, актеры Владимир Андреев и Наталья Селезнева на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве
С будущим мужем, Владимиром Андреевым, она познакомилась на съемках фильма "Калиф-аист". Андреев был женат и старше на 14 лет. Валентин Гафт отговаривал его от этих отношений, но чувства оказались сильнее. У пары родился сын Егор. Брак оказался крепким и продолжался до самой смерти Андреева в 2020-м.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Селезнева на юбилейном вечере актера Михаила Державина "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры
Актриса Наталья Селезнева на юбилейном вечере актера Михаила Державина Любимый МихМих! Тебе 80! в Театре сатиры - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Актриса Наталья Селезнева на юбилейном вечере актера Михаила Державина "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры
Наталья Селезнева любит Пушкина, смотрит футбол, обожает вкусно поесть и проводить время с внуками. Яркая, жизнерадостная и светлая — такой она остается и на экране, и в жизни.
 
КультураКино и сериалыЗнаменитостиКультура-ВажноеНаталья СелезневаюбилейТеатрКинозвездыВладимир АндреевЮлия БорисоваОдессаМоскваЯлта
 
 
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