https://ria.ru/20250619/selezneva-2023286617.html

Биография Натальи Селезневой

Биография Натальи Селезневой - РИА Новости, 19.06.2025

Биография Натальи Селезневой

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Игоревна Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве. Ее отец был... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:53:00+03:00

2025-06-19T04:53:00+03:00

2025-06-19T04:54:00+03:00

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Игоревна Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве. Ее отец был фотожурналистом, а мать – художником.Наталья Селезнева вышла на театральную сцену в шесть лет, сыграв свою первую роль в спектакле Театра Советской Армии (ныне Центральный академический театр Российской армии) "Тридцать сребреников" по пьесе Говарда Фаста. В театре юную актрису заметила известная детская писательница Агния Барто. Она порекомендовала ее режиссеру Анатолию Гранику, снимавшему по сценарию Барто детскую комедию "Алеша Птицын вырабатывает характер" (1953). Эта роль стала ее дебютом в кино. Позже она сыграла главную роль в фильме "Девочка и крокодил" (1956), а затем снялась в картине "Аленка"(1961).В 1966 году Наталья Селезнева окончила Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина (курс Анатолия Борисова).С 1966 года Наталья Селезнева и по настоящее время является актрисой Московского академического театра сатиры. В театре была занята в спектаклях "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Родненькие мои" Андрея Смирнова, "Таблетку под язык" по одноименной пьесе Андрея Макаенка, "Неаполь – город миллионеров" Эдуардо де Филиппо, "Идеальное убийство" по пьесе британского драматурга Джека Поплуэлла, "Грустно, но смешно" Аркадия Инина и Андрея Вансовича, "Интервенция" Льва Славина, "Клоп" Владимира Маяковского, "Пощечина", "Пена" (обе по одноименным пьесам Сергея Михалкова), "Последние" и других. В декабре 2023 после длительного перерыва актриса вышла на сцену Театра сатиры, сыграв в спектакле "Новогодний кабачок Сатиры".Широкая известность в кино к Селезневой пришла в 1965 году с выходом комедии режиссера Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", где она сыграла роль Лиды в новелле "Наваждение" (приз МКФ короткометражных фильмов в Кракове, 1965).В 1968 году режиссер Владимир Храмов пригласил актрису на роль принцессы в телефильм "Калиф-аист". В 1970-е годы успех Натальи Селезневой у зрителей закрепили новые роли у Леонида Гайдая в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Не может быть!" (1975). Актриса также снималась в кинолентах "Свой парень" (1973), "Тема" (1979), "Соло" (1980), "По улице комод возили" (1978), "Берегите мужчин" (1982), "Дом" (1995) и других. Среди ролей последних лет – работа в фильмах "Вы не оставите меня" (2006), "Аферисты" (2007), "Страна хороших деточек" (2013), сериале "Воротилы" (2008). В 2015 году на экраны вышел фильм "Новогоднее дежурство" (2014), где Селезнева сыграла одну из главных ролей. На телевидении вместе с коллегами по театру в 1966-1980 годах актриса снималась в популярном музыкальном многосерийном телефильме "Кабачок "13 стульев", где играла одну из ведущих ролей – пани Катарину.Наталья Селезнева – народная артистка России (1996).Заслуженный деятель культуры Польши (1976).Награждена орденами Дружбы (2006), Почета (2015). Наталья Селезнева была замужем за народным артистом СССР Владимиром Андреевым (1930-2020), бывшим главным режиссером, художественным руководителем Малого театра, президентом Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой. Сын Егор, дипломат.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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