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Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы - РИА Новости, 13.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:04 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/aktrisa-1921164996.html
Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы
Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы - РИА Новости, 13.01.2024
Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы
Народная артистка РФ Наталья Селезнева находится дома, у неё легкая простуда, сообщила РИА Новости помощница актрисы Галина. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:04
2024-01-13T15:04
культура
россия
наталья селезнева
культура
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Народная артистка РФ Наталья Селезнева находится дома, у неё легкая простуда, сообщила РИА Новости помощница актрисы Галина. "Наталья Игоревна дома находится. Просто легкая простуда", - сказала собеседница агентства. Наталья Селезнева - российская и советская актриса, народная артистка РФ. Селезнева сыграла более чем в 60 советских и российских фильмах, в том числе в картинах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и в "Иван Васильевич меняет профессию".
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Дарья Буймова
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россия, наталья селезнева, культура
Культура, Россия, Наталья Селезнева, Культура
Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы

Помощница Натальи Селезневой заявила, что актриса находится дома с простудой

© РИА Новости / В. Бондарев | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Селезнева
Актриса Наталья Селезнева - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / В. Бондарев
Перейти в медиабанк
Актриса Наталья Селезнева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Народная артистка РФ Наталья Селезнева находится дома, у неё легкая простуда, сообщила РИА Новости помощница актрисы Галина.
"Наталья Игоревна дома находится. Просто легкая простуда", - сказала собеседница агентства.
Наталья Селезнева - российская и советская актриса, народная артистка РФ. Селезнева сыграла более чем в 60 советских и российских фильмах, в том числе в картинах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и в "Иван Васильевич меняет профессию".
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