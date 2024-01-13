https://ria.ru/20240113/aktrisa-1921164996.html

Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы

Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы - РИА Новости, 13.01.2024

Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы

Народная артистка РФ Наталья Селезнева находится дома, у неё легкая простуда, сообщила РИА Новости помощница актрисы Галина. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:04

2024-01-13T15:04

2024-01-13T15:04

культура

россия

наталья селезнева

культура

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Народная артистка РФ Наталья Селезнева находится дома, у неё легкая простуда, сообщила РИА Новости помощница актрисы Галина. "Наталья Игоревна дома находится. Просто легкая простуда", - сказала собеседница агентства. Наталья Селезнева - российская и советская актриса, народная артистка РФ. Селезнева сыграла более чем в 60 советских и российских фильмах, в том числе в картинах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и в "Иван Васильевич меняет профессию".

https://ria.ru/20240113/rubinshteyn-1921113524.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, наталья селезнева, культура