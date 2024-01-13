https://ria.ru/20240113/aktrisa-1921164996.html
Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы
Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы - РИА Новости, 13.01.2024
Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы
Народная артистка РФ Наталья Селезнева находится дома, у неё легкая простуда, сообщила РИА Новости помощница актрисы Галина. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:04
2024-01-13T15:04
2024-01-13T15:04
культура
россия
наталья селезнева
культура
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Народная артистка РФ Наталья Селезнева находится дома, у неё легкая простуда, сообщила РИА Новости помощница актрисы Галина. "Наталья Игоревна дома находится. Просто легкая простуда", - сказала собеседница агентства. Наталья Селезнева - российская и советская актриса, народная артистка РФ. Селезнева сыграла более чем в 60 советских и российских фильмах, в том числе в картинах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и в "Иван Васильевич меняет профессию".
https://ria.ru/20240113/rubinshteyn-1921113524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наталья селезнева, культура
Культура, Россия, Наталья Селезнева, Культура
Помощница Натальи Селезневой рассказала о состоянии актрисы
Помощница Натальи Селезневой заявила, что актриса находится дома с простудой
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Народная артистка РФ Наталья Селезнева находится дома, у неё легкая простуда, сообщила РИА Новости помощница актрисы Галина.
"Наталья Игоревна дома находится. Просто легкая простуда", - сказала собеседница агентства.
Наталья Селезнева - российская и советская актриса, народная артистка РФ. Селезнева сыграла более чем в 60 советских и российских фильмах, в том числе в картинах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и в "Иван Васильевич меняет профессию".
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