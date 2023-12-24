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Советские иконы стиля: кому подражала вся страна - РИА Новости, 24.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 24.12.2023 (обновлено: 08:02 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/aktrisy-1917449998.html
Советские иконы стиля: кому подражала вся страна
Советские иконы стиля: кому подражала вся страна - РИА Новости, 24.12.2023
Советские иконы стиля: кому подражала вся страна
За нарядами киногероинь Людмилы Гурченко, Натальи Селезневой, Светланы Светличной следили модницы всего Советского Союза. О том, какие еще актрисы стали... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T08:00
2023-12-24T08:02
культура
людмила гурченко
светлана светличная
наталья селезнева
кино
стиль жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917461738_0:341:2048:1493_1920x0_80_0_0_3e09fdcc1becc7952e977ec97a69eb0a.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. За нарядами киногероинь Людмилы Гурченко, Натальи Селезневой, Светланы Светличной следили модницы всего Советского Союза. О том, какие еще актрисы стали примером для подражания и почему, — в материале РИА Новости.Людмила Гурченко и узкая талияВизитная карточка Людмилы Гурченко — силуэт. Прямая спина, выразительная линия плеч, узкая талия, подчеркнутая пышной юбкой, — такой она запомнилась по фильму "Карнавальная ночь". Финальную песню ее героиня исполняет в черном платье с белой муфтой в стиле Кристиана Диора. Актриса признавалась, что придумала образ сама: это была ее детская мечта. Не менее элегантно Гурченко одевалась в повседневной жизни.&quot;Модно все то, что я ношу, скажем так. Иначе как? Я же выстроила себя сама. Я же выросла, когда вообще ничего не было: ни тканей, ни в магазинах ничего не было. Когда я в 1983 году в &quot;Советской культуре&quot; давала интервью, я говорила: &quot;Нужен какой-то журнал, нужно женщинам объяснить, что модно, они же прекрасны&quot;, — вспоминала Гурченко.Она не боялась экспериментов, любила аксессуары — шляпы, боа, экстравагантные накидки, перья, перчатки, элементы из меха и кружев. Много внимания уделяла обуви, подбирая особую пару, даже если режиссер не снимал ее в полный рост. Приглашая гостей домой, делала макияж и прическу. Наталья Селезнева и длина миниПани Катарина в исполнении Натальи Селезневой — главная модница передачи "Кабачок "13 стульев". Высокая, стройная, большеглазая и улыбчивая актриса в выпусках без конца меняла наряды, хотя достать их было нелегко. Она вспоминала, что собирала образы "с миру по нитке" и часто обращалась за помощью к приятельницам.&quot;Одна моя подруга приехала из Парижа и привезла очень красивое платье — мини-мини, тогда еще в помине этого не было. Я была очень довольна, что я в таком ультрасовременном платье. А когда пришло время получать зарплату, мне ее не выписали — наказали за короткую юбку. Но зато советские девушки взяли эту длину на вооружение, и с этого пошли по Москве и всему Союзу мини-юбки&quot;, — рассказывала актриса.В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" костюмы для Селезневой шил Вячеслав Зайцев. Но и здесь она пела "Звенит январская вьюга" в коротком платье-рубашке ярко-красного цвета. По легенде, модницы несколько раз ходили в кинотеатр, чтобы успеть зарисовать фасон и сшить похожий наряд. Не менее популярным стало розовое платье с авангардными белыми полосами и широкими рукавами.Наталья Варлей и кареЛегендарную челку Наталья Варлей сделала из-за травмы. В 18 лет она с цирковыми гастролями выступала в шапито в Волгограде. Балансировала на трапеции, и ей на голову упал стул. На лбу выросла огромная шишка, которую пришлось скрывать.Для роли "спортсменки и комсомолки" Нины в "Кавказской пленнице" гримеры укладывали прическу Варлей на бигуди, закрепляли одеколоном "Тройной", а затем фиксировали лаком для волос. И все это — после утренних занятий спортом, которые актриса считала обязательными.&quot;В восемь часов мы уже выезжали на съемочную площадку — до этого времени надо было собраться, привести себя в порядок, позавтракать. &lt;…&gt; Но я еще утром делала гимнастику, бежала на море, мы снимали в Алуште, проплывала туда-обратно, возвращалась и принимала душ. Приходила гримерша, накручивала мои волосы — а они у меня очень непослушные, — признавалась Варлей, — накручивала их на бигуди и &quot;Тройной&quot; одеколон&quot;.В фильме актриса показала, что спортивный стиль — футболки, клетчатые рубашки и брюки капри — тоже может быть привлекательным.Елена Сафонова и "мальчишеская" стрижкаГлавную героиню картины "Зимняя вишня" женщины полюбили не за яркие наряды, а за выразительный взгляд, свитеры с высоким горлом и смелую короткую стрижку. В Ольге — чувственной, нежной, ищущей любви — многие узнавали себя.В фильме планировали снимать Наталью Андрейченко, но она отказалась по личным причинам. Тогда внимание обратили на Сафонову, но захотели добавить ее внешности выразительности. Оператор Юрий Векслер предложил сделать актрисе "мальчишескую" стрижку, которая подчеркнула бы беззащитность героини.В 1980-х Сафонову считали эталоном красоты и стиля: в парикмахерских просили сделать прическу а-ля малыш, в моду вошли плащи средней длины и объемные шарфы крупной вязки.Светлана Светличная и "несоветская" внешностьКогда на экраны вышел фильм "Бриллиантовая рука", зрителей поразил не только откровенный танец Светланы Светличной перед Юрием Никулиным, но и ее внешний вид. Длинные белокурые волосы, черные выразительные стрелки, уверенность в себе — женщины захотели выглядеть столь же дерзко и привлекательно. Актриса признавалась, что съемки дались ей нелегко: от смущения танец получался нервным, а по спине от волнения катился пот.Отец Светличной был военным, семья жила в Австрии, Венгрии и Прибалтике — там девушка узнала о европейской моде. Любила носить стильные вещи, ухаживать за собой, наряжаться. Один раз на прием в Кремль надела под длинную юбку купальник с вырезом, чтобы показать загорелую спину.&quot;Лето, жара.&lt;…&gt; Я вспомнила, что у меня был потрясающий импортный атласный черный купальник с голой спиной до копчика. Когда я шла в Кремль, за мной шла итальянская делегация, и я все время слышала: &quot;Белиссимо!&quot; — рассказывала Светличная.Актрисе не раз отказывали в съемках из-за нетипичной внешности — слишком утонченной для роли простой советской женщины. В фильме "Стряпуха" она придумала носить плотно облегающий лицо платок. Но даже в нем больше походила на манекенщицу, а не на работницу в поле.
https://ria.ru/20230917/kino-1896519754.html
https://ria.ru/20221229/kinematograf-1820335928.html
https://ria.ru/20231014/yudashkin-1900467421.html
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людмила гурченко, светлана светличная, наталья селезнева, кино, стиль жизни
Культура, Людмила Гурченко, Светлана Светличная, Наталья Селезнева, Кино, Стиль жизни

Советские иконы стиля: кому подражала вся страна

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкЛюдмила Гурченко на съемках фильма "Рецепт ее молодости"
Людмила Гурченко на съемках фильма Рецепт ее молодости - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Галина Кмит
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. За нарядами киногероинь Людмилы Гурченко, Натальи Селезневой, Светланы Светличной следили модницы всего Советского Союза. О том, какие еще актрисы стали примером для подражания и почему, — в материале РИА Новости.

Людмила Гурченко и узкая талия

Визитная карточка Людмилы Гурченко — силуэт. Прямая спина, выразительная линия плеч, узкая талия, подчеркнутая пышной юбкой, — такой она запомнилась по фильму "Карнавальная ночь". Финальную песню ее героиня исполняет в черном платье с белой муфтой в стиле Кристиана Диора. Актриса признавалась, что придумала образ сама: это была ее детская мечта. Не менее элегантно Гурченко одевалась в повседневной жизни.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актриса Людмила Гурченко в художественном фильме "Карнавальная ночь"

Актриса Людмила Гурченко в художественном фильме Карнавальная ночь

Актриса Людмила Гурченко в художественном фильме "Карнавальная ночь"

© РИА Новости
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Людмила Гурченко в фильме "Аплодисменты, аплодисменты"

Людмила Гурченко в фильме Аплодисменты, аплодисменты

Людмила Гурченко в фильме "Аплодисменты, аплодисменты"

© РИА Новости
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2 из 7
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Актеры Людмила Гурченко и Станислав Любшин на съемках фильма "Пять вечеров"

Актеры Людмила Гурченко и Станислав Любшин на съемках фильма Никиты Михалкова Пять вечеров

Актеры Людмила Гурченко и Станислав Любшин на съемках фильма "Пять вечеров"

© РИА Новости
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3 из 7
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Народная артистка Людмила Гурченко в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих"

Людмила Гурченко в фильме Эльдара Рязанова Вокзал для двоих

Народная артистка Людмила Гурченко в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих"

© РИА Новости
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© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанк

Людмила Гурченко во время выступления в Государственном центральном концертном зале "Россия"

Народная артистка СССР Людмила Гурченко во время выступления в Государственном центральном концертном зале Россия

Людмила Гурченко во время выступления в Государственном центральном концертном зале "Россия"

© РИА Новости / Юрий Сомов
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5 из 7
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Людмила Гурченко и Олег Табаков в сцене из фильма "Аплодисменты, аплодисменты"

Олег Табаков и Людмила Гурченко в сцене из фильма Аплодисменты, аплодисменты

Людмила Гурченко и Олег Табаков в сцене из фильма "Аплодисменты, аплодисменты"

© РИА Новости
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6 из 7
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Народная артистка СССР Людмила Гурченко

Людмила Гурченко

Народная артистка СССР Людмила Гурченко

© РИА Новости / Галина Кмит
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7 из 7

Актриса Людмила Гурченко в художественном фильме "Карнавальная ночь"

© РИА Новости
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1 из 7

Людмила Гурченко в фильме "Аплодисменты, аплодисменты"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7

Актеры Людмила Гурченко и Станислав Любшин на съемках фильма "Пять вечеров"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

Народная артистка Людмила Гурченко в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7

Людмила Гурченко во время выступления в Государственном центральном концертном зале "Россия"

© РИА Новости / Юрий Сомов
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5 из 7

Людмила Гурченко и Олег Табаков в сцене из фильма "Аплодисменты, аплодисменты"

© РИА Новости
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6 из 7

Народная артистка СССР Людмила Гурченко

© РИА Новости / Галина Кмит
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7 из 7
«

"Модно все то, что я ношу, скажем так. Иначе как? Я же выстроила себя сама. Я же выросла, когда вообще ничего не было: ни тканей, ни в магазинах ничего не было. Когда я в 1983 году в "Советской культуре" давала интервью, я говорила: "Нужен какой-то журнал, нужно женщинам объяснить, что модно, они же прекрасны", — вспоминала Гурченко.

Она не боялась экспериментов, любила аксессуары — шляпы, боа, экстравагантные накидки, перья, перчатки, элементы из меха и кружев. Много внимания уделяла обуви, подбирая особую пару, даже если режиссер не снимал ее в полный рост. Приглашая гостей домой, делала макияж и прическу.

Наталья Селезнева и длина мини

Пани Катарина в исполнении Натальи Селезневой — главная модница передачи "Кабачок "13 стульев". Высокая, стройная, большеглазая и улыбчивая актриса в выпусках без конца меняла наряды, хотя достать их было нелегко. Она вспоминала, что собирала образы "с миру по нитке" и часто обращалась за помощью к приятельницам.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Михаил Пуговкин Наталья Селезнева на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Михаил Пуговкин и Наталья Селезнева на съемках фильма Иван Васильевич меняет профессию

Михаил Пуговкин Наталья Селезнева на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

© РИА Новости
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1 из 5
© РИА Новости / В. Бондарев | Перейти в медиабанк

Актриса Наталья Селезнева

Актриса Наталья Селезнева

Актриса Наталья Селезнева

© РИА Новости / В. Бондарев
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2 из 5
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
3 из 5
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
4 из 5
© РИА Новости / В. Бондарев | Перейти в медиабанк

Актриса Наталья Селезнева

Актриса Наталья Селезнева

Актриса Наталья Селезнева

© РИА Новости / В. Бондарев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Михаил Пуговкин Наталья Селезнева на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

© РИА Новости
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1 из 5

Актриса Наталья Селезнева

© РИА Новости / В. Бондарев
Перейти в медиабанк
2 из 5
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
3 из 5
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
4 из 5

Актриса Наталья Селезнева

© РИА Новости / В. Бондарев
Перейти в медиабанк
5 из 5
«

"Одна моя подруга приехала из Парижа и привезла очень красивое платье — мини-мини, тогда еще в помине этого не было. Я была очень довольна, что я в таком ультрасовременном платье. А когда пришло время получать зарплату, мне ее не выписали — наказали за короткую юбку. Но зато советские девушки взяли эту длину на вооружение, и с этого пошли по Москве и всему Союзу мини-юбки", — рассказывала актриса.

В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" костюмы для Селезневой шил Вячеслав Зайцев. Но и здесь она пела "Звенит январская вьюга" в коротком платье-рубашке ярко-красного цвета. По легенде, модницы несколько раз ходили в кинотеатр, чтобы успеть зарисовать фасон и сшить похожий наряд. Не менее популярным стало розовое платье с авангардными белыми полосами и широкими рукавами.
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
Цензура и страхи актеров: как снимали "Иван Васильевич меняет профессию"
17 сентября, 08:00

Наталья Варлей и каре

Легендарную челку Наталья Варлей сделала из-за травмы. В 18 лет она с цирковыми гастролями выступала в шапито в Волгограде. Балансировала на трапеции, и ей на голову упал стул. На лбу выросла огромная шишка, которую пришлось скрывать.
Для роли "спортсменки и комсомолки" Нины в "Кавказской пленнице" гримеры укладывали прическу Варлей на бигуди, закрепляли одеколоном "Тройной", а затем фиксировали лаком для волос. И все это — после утренних занятий спортом, которые актриса считала обязательными.
© Мосфильм (1966) Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Наталья Варлей в фильме Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
© Мосфильм (1966)
1 из 4
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актеры Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Актеры Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме Леонида Гайдая Кавказская пленница

Актеры Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 4
© Мосфильм (1966) Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Наталья Варлей в фильме Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
© Мосфильм (1966)
3 из 4
© РИА Новости / Мирослав Муразов | Перейти в медиабанк

Актриса Наталья Варлей на арене цирка

Молодая актриса Наталья Варлей на арене цирка

Актриса Наталья Варлей на арене цирка

© РИА Новости / Мирослав Муразов
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4 из 4
Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
© Мосфильм (1966)
1 из 4

Актеры Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 4
Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
© Мосфильм (1966)
3 из 4

Актриса Наталья Варлей на арене цирка

© РИА Новости / Мирослав Муразов
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4 из 4
«

"В восемь часов мы уже выезжали на съемочную площадку — до этого времени надо было собраться, привести себя в порядок, позавтракать. <…> Но я еще утром делала гимнастику, бежала на море, мы снимали в Алуште, проплывала туда-обратно, возвращалась и принимала душ. Приходила гримерша, накручивала мои волосы — а они у меня очень непослушные, — признавалась Варлей, — накручивала их на бигуди и "Тройной" одеколон".

В фильме актриса показала, что спортивный стиль — футболки, клетчатые рубашки и брюки капри — тоже может быть привлекательным.

Елена Сафонова и "мальчишеская" стрижка

Главную героиню картины "Зимняя вишня" женщины полюбили не за яркие наряды, а за выразительный взгляд, свитеры с высоким горлом и смелую короткую стрижку. В Ольге — чувственной, нежной, ищущей любви — многие узнавали себя.
© Ленфильм (1985)Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Кадр из фильма Зимняя вишня
Кадр из фильма "Зимняя вишня"
© Ленфильм (1985)
1 из 6
© Ленфильм (1985)

Эпизод из фильма "Зимняя вишня"

Кадр из фильма Зимняя вишня

Эпизод из фильма "Зимняя вишня"

© Ленфильм (1985)
2 из 6
© Ленфильм (1985)

Фрагмент из фильма "Зимняя вишня"

Кадр из фильма Зимняя вишня

Фрагмент из фильма "Зимняя вишня"

© Ленфильм (1985)
3 из 6
© Ленфильм (1985)

Фильм "Зимняя вишня"

Кадр из фильма Зимняя вишня

Фильм "Зимняя вишня"

© Ленфильм (1985)
4 из 6
© Ленфильм (1985)

"Зимняя вишня"

Кадр из фильма Зимняя вишня

"Зимняя вишня"

© Ленфильм (1985)
5 из 6
© Ленфильм (1985)Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Кадр из фильма Зимняя вишня
Кадр из фильма "Зимняя вишня"
© Ленфильм (1985)
6 из 6
Кадр из фильма "Зимняя вишня"
© Ленфильм (1985)
1 из 6

Эпизод из фильма "Зимняя вишня"

© Ленфильм (1985)
2 из 6

Фрагмент из фильма "Зимняя вишня"

© Ленфильм (1985)
3 из 6

Фильм "Зимняя вишня"

© Ленфильм (1985)
4 из 6

"Зимняя вишня"

© Ленфильм (1985)
5 из 6
Кадр из фильма "Зимняя вишня"
© Ленфильм (1985)
6 из 6
В фильме планировали снимать Наталью Андрейченко, но она отказалась по личным причинам. Тогда внимание обратили на Сафонову, но захотели добавить ее внешности выразительности. Оператор Юрий Векслер предложил сделать актрисе "мальчишескую" стрижку, которая подчеркнула бы беззащитность героини.
В 1980-х Сафонову считали эталоном красоты и стиля: в парикмахерских просили сделать прическу а-ля малыш, в моду вошли плащи средней длины и объемные шарфы крупной вязки.
Кадр из фильма 12 стульев
"А вас я попрошу остаться". Фильмы, которые всегда с нами
29 декабря 2022, 15:25

Светлана Светличная и "несоветская" внешность

Когда на экраны вышел фильм "Бриллиантовая рука", зрителей поразил не только откровенный танец Светланы Светличной перед Юрием Никулиным, но и ее внешний вид. Длинные белокурые волосы, черные выразительные стрелки, уверенность в себе — женщины захотели выглядеть столь же дерзко и привлекательно. Актриса признавалась, что съемки дались ей нелегко: от смущения танец получался нервным, а по спине от волнения катился пот.
Отец Светличной был военным, семья жила в Австрии, Венгрии и Прибалтике — там девушка узнала о европейской моде. Любила носить стильные вещи, ухаживать за собой, наряжаться. Один раз на прием в Кремль надела под длинную юбку купальник с вырезом, чтобы показать загорелую спину.
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
1 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актриса Светлана Светличная на съемках фильма "Бриллиантовая рука"

Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма Бриллиантовая рука

Актриса Светлана Светличная на съемках фильма "Бриллиантовая рука"

© РИА Новости
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2 из 6
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
3 из 6
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Светлана Светличная в фильме "Новые приключения неуловимых"

Светлана Светличная в фильме Новые приключения неуловимых

Светлана Светличная в фильме "Новые приключения неуловимых"

© РИА Новости / РИА Новости
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4 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Артисты Владимир Ивашов и Светлана Светличная в фильме "Герой нашего времени"

Артисты Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в кинофильме Герой нашего времени

Артисты Владимир Ивашов и Светлана Светличная в фильме "Герой нашего времени"

© РИА Новости
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5 из 6
© Мосфильм (1966)Кадр из фильма "Стряпуха"
Кадр из фильма Стряпуха
Кадр из фильма "Стряпуха"
© Мосфильм (1966)
6 из 6
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
1 из 6

Актриса Светлана Светличная на съемках фильма "Бриллиантовая рука"

© РИА Новости
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2 из 6
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
3 из 6

Светлана Светличная в фильме "Новые приключения неуловимых"

© РИА Новости / РИА Новости
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4 из 6

Артисты Владимир Ивашов и Светлана Светличная в фильме "Герой нашего времени"

© РИА Новости
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5 из 6
Кадр из фильма "Стряпуха"
© Мосфильм (1966)
6 из 6
«

"Лето, жара.<…> Я вспомнила, что у меня был потрясающий импортный атласный черный купальник с голой спиной до копчика. Когда я шла в Кремль, за мной шла итальянская делегация, и я все время слышала: "Белиссимо!" — рассказывала Светличная.

Актрисе не раз отказывали в съемках из-за нетипичной внешности — слишком утонченной для роли простой советской женщины. В фильме "Стряпуха" она придумала носить плотно облегающий лицо платок. Но даже в нем больше походила на манекенщицу, а не на работницу в поле.
Слева направо: Марина, Галина и Валентин Юдашкины
Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту"
14 октября, 08:00
 
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