https://ria.ru/20231224/aktrisy-1917449998.html

Советские иконы стиля: кому подражала вся страна

Советские иконы стиля: кому подражала вся страна - РИА Новости, 24.12.2023

Советские иконы стиля: кому подражала вся страна

За нарядами киногероинь Людмилы Гурченко, Натальи Селезневой, Светланы Светличной следили модницы всего Советского Союза. О том, какие еще актрисы стали... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:02

культура

людмила гурченко

светлана светличная

наталья селезнева

кино

стиль жизни

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. За нарядами киногероинь Людмилы Гурченко, Натальи Селезневой, Светланы Светличной следили модницы всего Советского Союза. О том, какие еще актрисы стали примером для подражания и почему, — в материале РИА Новости.Людмила Гурченко и узкая талияВизитная карточка Людмилы Гурченко — силуэт. Прямая спина, выразительная линия плеч, узкая талия, подчеркнутая пышной юбкой, — такой она запомнилась по фильму "Карнавальная ночь". Финальную песню ее героиня исполняет в черном платье с белой муфтой в стиле Кристиана Диора. Актриса признавалась, что придумала образ сама: это была ее детская мечта. Не менее элегантно Гурченко одевалась в повседневной жизни."Модно все то, что я ношу, скажем так. Иначе как? Я же выстроила себя сама. Я же выросла, когда вообще ничего не было: ни тканей, ни в магазинах ничего не было. Когда я в 1983 году в "Советской культуре" давала интервью, я говорила: "Нужен какой-то журнал, нужно женщинам объяснить, что модно, они же прекрасны", — вспоминала Гурченко.Она не боялась экспериментов, любила аксессуары — шляпы, боа, экстравагантные накидки, перья, перчатки, элементы из меха и кружев. Много внимания уделяла обуви, подбирая особую пару, даже если режиссер не снимал ее в полный рост. Приглашая гостей домой, делала макияж и прическу. Наталья Селезнева и длина миниПани Катарина в исполнении Натальи Селезневой — главная модница передачи "Кабачок "13 стульев". Высокая, стройная, большеглазая и улыбчивая актриса в выпусках без конца меняла наряды, хотя достать их было нелегко. Она вспоминала, что собирала образы "с миру по нитке" и часто обращалась за помощью к приятельницам."Одна моя подруга приехала из Парижа и привезла очень красивое платье — мини-мини, тогда еще в помине этого не было. Я была очень довольна, что я в таком ультрасовременном платье. А когда пришло время получать зарплату, мне ее не выписали — наказали за короткую юбку. Но зато советские девушки взяли эту длину на вооружение, и с этого пошли по Москве и всему Союзу мини-юбки", — рассказывала актриса.В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" костюмы для Селезневой шил Вячеслав Зайцев. Но и здесь она пела "Звенит январская вьюга" в коротком платье-рубашке ярко-красного цвета. По легенде, модницы несколько раз ходили в кинотеатр, чтобы успеть зарисовать фасон и сшить похожий наряд. Не менее популярным стало розовое платье с авангардными белыми полосами и широкими рукавами.Наталья Варлей и кареЛегендарную челку Наталья Варлей сделала из-за травмы. В 18 лет она с цирковыми гастролями выступала в шапито в Волгограде. Балансировала на трапеции, и ей на голову упал стул. На лбу выросла огромная шишка, которую пришлось скрывать.Для роли "спортсменки и комсомолки" Нины в "Кавказской пленнице" гримеры укладывали прическу Варлей на бигуди, закрепляли одеколоном "Тройной", а затем фиксировали лаком для волос. И все это — после утренних занятий спортом, которые актриса считала обязательными."В восемь часов мы уже выезжали на съемочную площадку — до этого времени надо было собраться, привести себя в порядок, позавтракать. <…> Но я еще утром делала гимнастику, бежала на море, мы снимали в Алуште, проплывала туда-обратно, возвращалась и принимала душ. Приходила гримерша, накручивала мои волосы — а они у меня очень непослушные, — признавалась Варлей, — накручивала их на бигуди и "Тройной" одеколон".В фильме актриса показала, что спортивный стиль — футболки, клетчатые рубашки и брюки капри — тоже может быть привлекательным.Елена Сафонова и "мальчишеская" стрижкаГлавную героиню картины "Зимняя вишня" женщины полюбили не за яркие наряды, а за выразительный взгляд, свитеры с высоким горлом и смелую короткую стрижку. В Ольге — чувственной, нежной, ищущей любви — многие узнавали себя.В фильме планировали снимать Наталью Андрейченко, но она отказалась по личным причинам. Тогда внимание обратили на Сафонову, но захотели добавить ее внешности выразительности. Оператор Юрий Векслер предложил сделать актрисе "мальчишескую" стрижку, которая подчеркнула бы беззащитность героини.В 1980-х Сафонову считали эталоном красоты и стиля: в парикмахерских просили сделать прическу а-ля малыш, в моду вошли плащи средней длины и объемные шарфы крупной вязки.Светлана Светличная и "несоветская" внешностьКогда на экраны вышел фильм "Бриллиантовая рука", зрителей поразил не только откровенный танец Светланы Светличной перед Юрием Никулиным, но и ее внешний вид. Длинные белокурые волосы, черные выразительные стрелки, уверенность в себе — женщины захотели выглядеть столь же дерзко и привлекательно. Актриса признавалась, что съемки дались ей нелегко: от смущения танец получался нервным, а по спине от волнения катился пот.Отец Светличной был военным, семья жила в Австрии, Венгрии и Прибалтике — там девушка узнала о европейской моде. Любила носить стильные вещи, ухаживать за собой, наряжаться. Один раз на прием в Кремль надела под длинную юбку купальник с вырезом, чтобы показать загорелую спину."Лето, жара.<…> Я вспомнила, что у меня был потрясающий импортный атласный черный купальник с голой спиной до копчика. Когда я шла в Кремль, за мной шла итальянская делегация, и я все время слышала: "Белиссимо!" — рассказывала Светличная.Актрисе не раз отказывали в съемках из-за нетипичной внешности — слишком утонченной для роли простой советской женщины. В фильме "Стряпуха" она придумала носить плотно облегающий лицо платок. Но даже в нем больше походила на манекенщицу, а не на работницу в поле.

https://ria.ru/20230917/kino-1896519754.html

https://ria.ru/20221229/kinematograf-1820335928.html

https://ria.ru/20231014/yudashkin-1900467421.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

людмила гурченко, светлана светличная, наталья селезнева, кино, стиль жизни