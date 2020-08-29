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Биография Владимира Андреева
Президент Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народный артист СССР Владимир Алексеевич Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T20:05
2020-08-29T20:05
владимир андреев (актер)
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
гитис
москва
справки
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Президент Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народный артист СССР Владимир Алексеевич Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве.В 1952 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского, курс Андрея Гончарова и Андрея Лобанова.С 1952 года — в Театре им. Ермоловой (в 1970-1985 годах — главный режиссер, в 1990-2012 годах — художественный руководитель, с 2012 года — президент театра).Дебютом на сцене театра стала в 1952 году роль Тятина в пьесе Максима Горького "Достигаев и другие". Среди ролей — Десятиклассник Алешка ("В добрый час" Виктора Розова, 1952), Володя ("Вечно живые" Виктора Розова, 1952), Алексей ("С новым счастьем" Михаила Светлова, 1957), Лорд Гордон Уайтхауз ("Опасный поворот" Джона Пристли, 1958), Робби ("Три товарища" Эриха Ремарка, 1958), Роуланд ("Укрощение укротителя" Джона Флетчера, 1958), Глеб Космачев ("Глеб Космачев" Михаила Шатрова, 1961), Александр Коломийцев ("Последние" Максима Горького, 1961), Буланов ("Лес" Александра Островского, 1961), Голубков ("Бег" Михаила Булгакова, 1967), Царь Максимилиан ("Царь Максимилиан" Алексея Ремизова, 2000), Лорд Фермор ("Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда, 2013), Эдвард ("Счастливчики" Констанции Деннинг, 2016) и др.В 1963 году дебютировал в качестве театрального режиссера, поставив спектакль по пьесе Александра Афиногенова "Мать своих детей". Затем были поставлены такие спектакли как "Бал воров" Жана Ануя (1966, 1974), "Моя окраина" Лидии Сухаревской (1969), "Разлом" Бориса Лавренева (1970), "Золотой мальчик" Клиффорда Одетса (1971), "Не в свои сани не садись" Александра Островского (1972); "Играем Стриндберга" (1974), "На краю бездны" (1984) Фридриха Дюррематта; "Черемуха" Виктора Астафьева (1976); "Крейцерова соната" Льва Толстого (1978), "Батальоны просят огня" Юрия Бондарева (1981); "Василиса Мелентьева"(1982), "Бедность не порок" (1993) Александра Островского, "Нахлебник" Ивана Тургенева (1995), "Великая Екатерина" Бернарда Шоу (1998); "Странная книга любви…" Франсуазы Саган (2005) и др.Владимир Андреев первым вывел на сцену героев Александра Вампилова, заметным событием московской театральной жизни стали спектакли "Прошлым летом в Чулимске" (1974), "Стечение обстоятельств" по ранним рассказам Вампилова (1978), "Утиная охота" (1980). В 2008 году им была поставлена "Исповедь начинающего" Александра Вампилова.Владимир Андреев нередко играл в собственных постановках: Саттаров ("Дарю тебе жизнь" Диаса Валеева, 1973), Летчик Некрасов ("Звезды для лейтенанта" Эдуарда Володарского, 1975), Войницкий ("Дядя Ваня" Антона Чехова, 1985), Дорогин ("Пропавший сюжет", 1992), Женихов ("Союз одиноких сердец" 1994), Виктор ("Перекресток" (1998), Иннокентий ("Невидимки" (2004) Леонида Зорина, Генри II ("Тайны Шинонского замка" ("Лев зимой") Джеймса Голдмэна, 1990), Франц ("Пат, или игра королей" Павла Когоута, 1994) и др.В 1985-1988 годах Владимир Андреев был главным режиссером Малого театра, где им были поставлены такие спектакли, как "Берег" (1978) и "Выбор" (1982) Юрия Бондарева, "Вызов" (1980) по роману Георгия Маркова "Соль земли", "Гости" (1988) Леонида Зорина.Владимир Андреев также ставил спектакли в зарубежных театрах: "Разлом" Бориса Лавренева в Плевене (Болгария); "Яков Богомолов" Максима Горького, "Три сестры" Антона Чехова, "Я-человек" Александра Санина, "Дети" Максима Горького в Магдебурге (Германия); "Прошлым летом в Чулимске" Александра Вампилова в Тампере (Финляндия) и др.В кино Андреев <a href="https://www.ermolova.ru/theatre/ndreev/" target="_blank" rel="nofollow noopener">дебютировал</a> в 1954 году в фильме "Верные друзья", в этом же году снялся в ленте "Аттестат зрелости". В последующие годы исполнил главные роди в фильмах "Доброе утро" (1955), "Сказка о царе Салтане" (1966), "Калиф-Аист" (1968), "Хроника одного лета" (1984), "Джамайка" (1987), "Стрела любви" (2002), "На полпути в Париж" (2001) и др.Снимался в таких фильмах, как "Человек родился" (1956), "Ночной патруль" (1957), "Жестокость" (1959), "До будущей весны" (1960), "Синдикат-2" (1980), "Прости меня, Алеша" (1983), "Тишина" (1992), "Три дня вне закона" (1992), "Ультиматум" (1999), "Горе-злосчастье" (2001), "Сволочи" (2006), "Аферисты" (2007), "Срочно в номер" (2007), "Продолжение следует" (2008) и др.Владимир Андреев <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/144/works/" target="_blank" rel="nofollow noopener">снялся</a> в более 30 кинофильмах, среди работ последних лет "Бульварное Кольцо" (2013), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019) и др.Владимир Андреев долгие годы занимался преподавательской деятельностью, с 1978 года был профессором Российского института театрального искусства - ГИТИСа, возглавлял кафедру актерского мастерства, был художественным руководителем мастерской.Его<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/144/bio/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> учениками</a> были: Кристина Орбакайте, Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Арсений Ковальский, Евгений Каменькович и др.Народный артист СССР (1985).Полный кавалер Ордена<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008230001?index=11&amp;rangeSize=1" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "За заслуги перед Отечеством"</a>, награжден <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/16027" target="_blank" rel="nofollow noopener">Орденом Почета</a> (2000), <a href="https://base.garant.ru/6334826/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Орденом Дружбы народов</a> (1991) и др.Лауреат Государственной премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1980).Обладатель Премии мэра Москвы в области литературы и искусства (2000).Лауреат многих театральных премий, в том числе Международной премии им. К. Станиславского (1993), премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2012), Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2018) и др.Владимир Андреев был женат на народной артистке России <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/3838/bio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Наталье Селезневой</a>.29 августа 2020 года Владимир Андреев <a href="https://ria.ru/20200829/artist-1576472423.html" target="_blank">скончался</a>.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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владимир андреев (актер), московский драматический театр имени м. н. ермоловой, гитис, москва, справки

Биография Владимира Андреева

20:05 29.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко
Актер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Президент Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народный артист СССР Владимир Алексеевич Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве.
В 1952 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского, курс Андрея Гончарова и Андрея Лобанова.
С 1952 года — в Театре им. Ермоловой (в 1970-1985 годах — главный режиссер, в 1990-2012 годах — художественный руководитель, с 2012 года — президент театра).
Дебютом на сцене театра стала в 1952 году роль Тятина в пьесе Максима Горького "Достигаев и другие". Среди ролей — Десятиклассник Алешка ("В добрый час" Виктора Розова, 1952), Володя ("Вечно живые" Виктора Розова, 1952), Алексей ("С новым счастьем" Михаила Светлова, 1957), Лорд Гордон Уайтхауз ("Опасный поворот" Джона Пристли, 1958), Робби ("Три товарища" Эриха Ремарка, 1958), Роуланд ("Укрощение укротителя" Джона Флетчера, 1958), Глеб Космачев ("Глеб Космачев" Михаила Шатрова, 1961), Александр Коломийцев ("Последние" Максима Горького, 1961), Буланов ("Лес" Александра Островского, 1961), Голубков ("Бег" Михаила Булгакова, 1967), Царь Максимилиан ("Царь Максимилиан" Алексея Ремизова, 2000), Лорд Фермор ("Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда, 2013), Эдвард ("Счастливчики" Констанции Деннинг, 2016) и др.
В 1963 году дебютировал в качестве театрального режиссера, поставив спектакль по пьесе Александра Афиногенова "Мать своих детей". Затем были поставлены такие спектакли как "Бал воров" Жана Ануя (1966, 1974), "Моя окраина" Лидии Сухаревской (1969), "Разлом" Бориса Лавренева (1970), "Золотой мальчик" Клиффорда Одетса (1971), "Не в свои сани не садись" Александра Островского (1972); "Играем Стриндберга" (1974), "На краю бездны" (1984) Фридриха Дюррематта; "Черемуха" Виктора Астафьева (1976); "Крейцерова соната" Льва Толстого (1978), "Батальоны просят огня" Юрия Бондарева (1981); "Василиса Мелентьева"(1982), "Бедность не порок" (1993) Александра Островского, "Нахлебник" Ивана Тургенева (1995), "Великая Екатерина" Бернарда Шоу (1998); "Странная книга любви…" Франсуазы Саган (2005) и др.
Владимир Андреев первым вывел на сцену героев Александра Вампилова, заметным событием московской театральной жизни стали спектакли "Прошлым летом в Чулимске" (1974), "Стечение обстоятельств" по ранним рассказам Вампилова (1978), "Утиная охота" (1980). В 2008 году им была поставлена "Исповедь начинающего" Александра Вампилова.
Владимир Андреев нередко играл в собственных постановках: Саттаров ("Дарю тебе жизнь" Диаса Валеева, 1973), Летчик Некрасов ("Звезды для лейтенанта" Эдуарда Володарского, 1975), Войницкий ("Дядя Ваня" Антона Чехова, 1985), Дорогин ("Пропавший сюжет", 1992), Женихов ("Союз одиноких сердец" 1994), Виктор ("Перекресток" (1998), Иннокентий ("Невидимки" (2004) Леонида Зорина, Генри II ("Тайны Шинонского замка" ("Лев зимой") Джеймса Голдмэна, 1990), Франц ("Пат, или игра королей" Павла Когоута, 1994) и др.
В 1985-1988 годах Владимир Андреев был главным режиссером Малого театра, где им были поставлены такие спектакли, как "Берег" (1978) и "Выбор" (1982) Юрия Бондарева, "Вызов" (1980) по роману Георгия Маркова "Соль земли", "Гости" (1988) Леонида Зорина.
Владимир Андреев также ставил спектакли в зарубежных театрах: "Разлом" Бориса Лавренева в Плевене (Болгария); "Яков Богомолов" Максима Горького, "Три сестры" Антона Чехова, "Я-человек" Александра Санина, "Дети" Максима Горького в Магдебурге (Германия); "Прошлым летом в Чулимске" Александра Вампилова в Тампере (Финляндия) и др.
В кино Андреев дебютировал в 1954 году в фильме "Верные друзья", в этом же году снялся в ленте "Аттестат зрелости". В последующие годы исполнил главные роди в фильмах "Доброе утро" (1955), "Сказка о царе Салтане" (1966), "Калиф-Аист" (1968), "Хроника одного лета" (1984), "Джамайка" (1987), "Стрела любви" (2002), "На полпути в Париж" (2001) и др.
Снимался в таких фильмах, как "Человек родился" (1956), "Ночной патруль" (1957), "Жестокость" (1959), "До будущей весны" (1960), "Синдикат-2" (1980), "Прости меня, Алеша" (1983), "Тишина" (1992), "Три дня вне закона" (1992), "Ультиматум" (1999), "Горе-злосчастье" (2001), "Сволочи" (2006), "Аферисты" (2007), "Срочно в номер" (2007), "Продолжение следует" (2008) и др.
Владимир Андреев снялся в более 30 кинофильмах, среди работ последних лет "Бульварное Кольцо" (2013), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019) и др.
Владимир Андреев долгие годы занимался преподавательской деятельностью, с 1978 года был профессором Российского института театрального искусства - ГИТИСа, возглавлял кафедру актерского мастерства, был художественным руководителем мастерской.
Его учениками были: Кристина Орбакайте, Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Арсений Ковальский, Евгений Каменькович и др.
Народный артист СССР (1985).
Полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден Орденом Почета (2000), Орденом Дружбы народов (1991) и др.
Лауреат Государственной премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1980).
Обладатель Премии мэра Москвы в области литературы и искусства (2000).
Лауреат многих театральных премий, в том числе Международной премии им. К. Станиславского (1993), премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2012), Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2018) и др.
Владимир Андреев был женат на народной артистке России Наталье Селезневой.
29 августа 2020 года Владимир Андреев скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Владимир Андреев (актер)Московский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойГИТИСМоскваСправки
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