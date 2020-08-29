https://ria.ru/20200829/artist-1576472423.html

Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Умер народный артист СССР Владимир Андреев, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T17:27

2020-08-29T17:27

2020-08-29T22:01

культура

владимир андреев (актер)

григорий заславский

ссср

гитис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576473125_0:0:2976:1674_1400x0_80_0_0_3aadf66e0b2627b1d2e512f6375f0435.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Умер народный артист <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="https://ria.ru/person_vladimir-andreev-artist/" target="_blank">Владимир Андреев</a>, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Zaslavskijj/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Заславский</a>.Собеседник агентства уточнил, что прощание, предположительно, состоится в среду в театре имени Ермоловой, где служил артист.На сайте театра <a href="https://www.ermolova.ru/theatre/blog/view/861/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали</a> соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева."Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов", — говорится сообщении.Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что городской парламент рассмотрит вопрос об увековечении памяти Андреева."Он внес большой вклад в культуру города и страны. Я уверен, что он, как человек, внесший большой вклад в развитие города, достоин того, чтобы его память была увековечена. Конечно", — сказал Герасимов.Депутат отметил, что Андреев был замечательным и талантливым человеком, много сделавшим в кино, театре, в жизни, в том числе и в жизни города Москвы.

https://ria.ru/20200829/andreev-1576476200.html

Елена Два дня назад у него был юбилей - 90 лет...Вечная память! Искренние соболезнования родным. 135

Алекс Добрый Замечательный советский актёр, сейчас в основном дешёвые копии оных. 24

7

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир андреев (актер), григорий заславский, ссср, гитис