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https://ria.ru/20200829/artist-1576472423.html
Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Умер народный артист СССР Владимир Андреев, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T17:27
2020-08-29T22:01
культура
владимир андреев (актер)
григорий заславский
ссср
гитис
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Умер народный артист <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="https://ria.ru/person_vladimir-andreev-artist/" target="_blank">Владимир Андреев</a>, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Zaslavskijj/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Заславский</a>.Собеседник агентства уточнил, что прощание, предположительно, состоится в среду в театре имени Ермоловой, где служил артист.На сайте театра <a href="https://www.ermolova.ru/theatre/blog/view/861/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали</a> соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева."Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов", — говорится сообщении.Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что городской парламент рассмотрит вопрос об увековечении памяти Андреева."Он внес большой вклад в культуру города и страны. Я уверен, что он, как человек, внесший большой вклад в развитие города, достоин того, чтобы его память была увековечена. Конечно", — сказал Герасимов.Депутат отметил, что Андреев был замечательным и талантливым человеком, много сделавшим в кино, театре, в жизни, в том числе и в жизни города Москвы.
https://ria.ru/20200829/andreev-1576476200.html
Два дня назад у него был юбилей - 90 лет...Вечная память! Искренние соболезнования родным.
135
Замечательный советский актёр, сейчас в основном дешёвые копии оных.
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владимир андреев (актер), григорий заславский, ссср, гитис

Умер народный артист СССР Владимир Андреев

17:27 29.08.2020 (обновлено: 22:01 29.08.2020)
344088
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко
Актер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Умер народный артист СССР Владимир Андреев, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Собеседник агентства уточнил, что прощание, предположительно, состоится в среду в театре имени Ермоловой, где служил артист.
На сайте театра опубликовали соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева.
"Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов", — говорится сообщении.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что городской парламент рассмотрит вопрос об увековечении памяти Андреева.
"Он внес большой вклад в культуру города и страны. Я уверен, что он, как человек, внесший большой вклад в развитие города, достоин того, чтобы его память была увековечена. Конечно", — сказал Герасимов.
Депутат отметил, что Андреев был замечательным и талантливым человеком, много сделавшим в кино, театре, в жизни, в том числе и в жизни города Москвы.
Лауреат премии Золотая Маска в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» актер Владимир Андреев на церемонии вручения премии в Большом театре
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Обсудить 7
КультураВладимир Андреев (актер)Григорий ЗаславскийСССРГИТИС
Популярные комментарии
Два дня назад у него был юбилей - 90 лет...Вечная память! Искренние соболезнования родным.
29 августа, 17:32
ЕЕлена
57217311
Замечательный советский актёр, сейчас в основном дешёвые копии оных.
29 августа, 18:34
Алекс Добрый
2310000
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