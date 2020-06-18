Биография Юрия Соломина

Актер театра и кино, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в городе Чите.
Вырос в семье профессиональных музыкантов.
В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, курс Веры Пашенной.
По окончании училища Юрий Соломин был принят в Малый театр. Начав с эпизодических ролей, он вскоре стал играть ведущие роли в пьесах советского репертуара. В 1966 году Соломин сыграл Хлестакова в постановке Игоря Ильинского "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя.
Всего в Малом театре Юрий Соломин сыграл более 50 ролей русского и западного репертуара. Среди них – заглавные роли в спектаклях "Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого, "Пучина" Александра Островского, "Леший", "Дядя Ваня" и "Чайка" Антона Чехова, "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана и другие.
В 2000 году в "Горе от ума" Александра Грибоедова Соломин сыграл роль Фамусова, за исполнение которой был удостоен Государственной премии России в области литературы и искусства.
Среди ролей последних лет Юрия Соломина – Мольер в одноименном спектакле по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош", Доменико Сориано в "Филумене Мартурано" Эдуардо де Филиппо.
С 1980 года Юрий Соломин работает как режиссер. Он поставил "Лес" Островского в Болгарии, в Малом театре – спектакли "Ревизор" Гоголя, "Чайка" Чехова, "Лес" Островского, "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, "Власть тьмы" Льва Толстого.
В 2000-х годах на сцене театра им были осуществлены постановки: "Таинственный ящик" Петра Каратыгина, где он сыграл Сен-Феликса, "Три сестры" Чехова, "Бесприданница" Островского (руководитель постановки).
В январе 2015 года состоялась премьера его спектакля "Молодость Людовика XIV", поставленного по пьесе "Три мушкетера" Александра Дюма-отца, в декабре 2017 года – премьера комедии Гоголя "Женитьба". В 2019 году Юрий Соломин поставил спектакль "Дальше – тишина" Вина Дельмара. В 2020 году им был возобновлен спектакль "Последний срок" Валентина Распутина, поставленный ранее совместно с супругой Ольгой Соломиной (1931-2019) со студентами Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина.
В кино Юрий Соломин дебютировал в 1960 году в главной роли Павла Каурова в картине режиссера Исидора Анненского "Бессонная ночь". Всенародную известность он приобрел в 1970 году, создав образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства". Актер снимался в картинах "Верность матери" (1966), "Весна на Одере" (1967), "Красная палатка" (1969), "Инспектор уголовного розыска" (1971), "Летучая мышь" (1978), "Обыкновенное чудо" (1978), сериалах "Хождение по мукам" (1974), "Блокада" (1974-1977), "ТАСС уполномочен заявить" (1984) и других.
Роль Арсеньева в первом цветном фильме японского режиссера Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1975) сделала актера известным мировому кинематографу. Фильм был удостоен премии "Оскар".
В последние годы Юрий Соломин снимался в сериалах "Тяжелый песок" (2008), "Исаев" (2009), "Точка кипения" (2010), "Бульварное кольцо" (2013).
В кино и на телевидении Соломин поставил картину "Скандальное происшествие в Брикмилле" (1980) по Джону Пристли, трехсерийный фильм "Берег его жизни" (1984), где исполнил главные роли, также снял фильм "В начале было слово" (1992).
С 1960 года в Высшем театральном училище (институте) имени М.С. Щепкина Соломин преподает дисциплину "Мастерство актера", с 1975 года – художественный руководитель курса, с 1986 года – профессор.
В 1988 году Юрий Соломин коллективом Малого театра был избран его художественным руководителем.
В 1990-1992 годах он занимал пост министра культуры РФ в составе первого правительства России.
Юрий Соломин – почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. Почетный член Российской академии художеств.
Творчество Юрия Соломина было отмечено многочисленными наградами. В 1988 году он был удостоен звания Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971), Государственной премии России (2001).
Награжден орденом Дружбы Народов (1985), российским орденом Почета (2010). Соломин является полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" – в 1995 году он был удостоен IV степени, в 1999 году – III степени, в 2005 году – II степени, и в 2015 году – I степени.
В 2020 году ему было присвоено звания Герой Труда Российской Федерации.
Соломин также награжден орденами Японии – "За вклад в мировую культуру" (1993) и "Восходящего солнца" (2011), имеет ордена Святого благоверного князя Даниила Московского и Преподобного Андрея Рублева I степени Русской православной церкви.
Он является лауреатом премии "Золотой Овен" (1996), Международной театральной премии Станиславского (2001), премии "Звезда театрала" (2010), премии ФСБ (2010).
В 2014 году ему была присуждена Российская национальная актерская премия имени Андрея Миронова "Фигаро" (2014), в 2016 году – Российская национальная театральная премия "Золотая маска".
В 1998 и 2008 годах за выдающиеся заслуги в области искусства Русским биографическим институтом избран "Человеком года".
В честь актера и режиссера в 2001 году назван астероид №10054.
Юрий Соломин был женат. Его супруга Ольга Соломина (1931-2019) была актрисой и педагогом, вместе с мужем вела курс в Высшем театральном училище (институте) имени Щепкина.
Дочь Дарья Соломина – музыкант.
Младший брат Юрия Соломина – Виталий Соломин (1941-2002) был известным театральным и киноактером, запомнившимся зрителям по кинолентам "Старшая сестра", "Женщины", "Летучая мышь", "Сильва", серии кинофильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а также киноленте и сериалу "Зимняя вишня".
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