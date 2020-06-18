Биография Юрия Соломина

Актер театра и кино, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в городе Чите.

Вырос в семье профессиональных музыкантов.

В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, курс Веры Пашенной.

По окончании училища Юрий Соломин был принят в Малый театр. Начав с эпизодических ролей, он вскоре стал играть ведущие роли в пьесах советского репертуара. В 1966 году Соломин сыграл Хлестакова в постановке Игоря Ильинского "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя.

Всего в Малом театре Юрий Соломин сыграл более 50 ролей русского и западного репертуара. Среди них – заглавные роли в спектаклях "Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого, "Пучина" Александра Островского, "Леший", "Дядя Ваня" и "Чайка" Антона Чехова, "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана и другие.

В 2000 году в "Горе от ума" Александра Грибоедова Соломин сыграл роль Фамусова, за исполнение которой был удостоен Государственной премии России в области литературы и искусства.

Среди ролей последних лет Юрия Соломина – Мольер в одноименном спектакле по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош", Доменико Сориано в "Филумене Мартурано" Эдуардо де Филиппо.

С 1980 года Юрий Соломин работает как режиссер. Он поставил "Лес" Островского в Болгарии, в Малом театре – спектакли "Ревизор" Гоголя, "Чайка" Чехова, "Лес" Островского, "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, "Власть тьмы" Льва Толстого.

В 2000-х годах на сцене театра им были осуществлены постановки: "Таинственный ящик" Петра Каратыгина, где он сыграл Сен-Феликса, "Три сестры" Чехова, "Бесприданница" Островского (руководитель постановки).

В кино Юрий Соломин дебютировал в 1960 году в главной роли Павла Каурова в картине режиссера Исидора Анненского "Бессонная ночь". Всенародную известность он приобрел в 1970 году, создав образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства". Актер снимался в картинах "Верность матери" (1966), "Весна на Одере" (1967), "Красная палатка" (1969), "Инспектор уголовного розыска" (1971), "Летучая мышь" (1978), "Обыкновенное чудо" (1978), сериалах "Хождение по мукам" (1974), "Блокада" (1974-1977), "ТАСС уполномочен заявить" (1984) и других.

Роль Арсеньева в первом цветном фильме японского режиссера Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1975) сделала актера известным мировому кинематографу. Фильм был удостоен премии "Оскар".

В последние годы Юрий Соломин снимался в сериалах "Тяжелый песок" (2008), "Исаев" (2009), "Точка кипения" (2010), "Бульварное кольцо" (2013).

В кино и на телевидении Соломин поставил картину "Скандальное происшествие в Брикмилле" (1980) по Джону Пристли, трехсерийный фильм "Берег его жизни" (1984), где исполнил главные роли, также снял фильм "В начале было слово" (1992).

С 1960 года в Высшем театральном училище (институте) имени М.С. Щепкина Соломин преподает дисциплину "Мастерство актера" , с 1975 года – художественный руководитель курса, с 1986 года – профессор.

В 1988 году Юрий Соломин коллективом Малого театра был избран его художественным руководителем.

В 1990-1992 годах он занимал пост министра культуры РФ в составе первого правительства России.

Творчество Юрия Соломина было отмечено многочисленными наградами. В 1988 году он был удостоен звания Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971), Государственной премии России ( 2001 ).

В 2020 году ему было присвоено звания Герой Труда Российской Федерации.

Соломин также награжден орденами Японии – "За вклад в мировую культуру" (1993) и "Восходящего солнца" (2011), имеет ордена Святого благоверного князя Даниила Московского и Преподобного Андрея Рублева I степени Русской православной церкви.

Он является лауреатом премии "Золотой Овен" (1996), Международной театральной премии Станиславского (2001), премии "Звезда театрала" (2010), премии ФСБ (2010).

В 2014 году ему была присуждена Российская национальная актерская премия имени Андрея Миронова "Фигаро" ( 2014 ), в 2016 году – Российская национальная театральная премия "Золотая маска"

В 1998 и 2008 годах за выдающиеся заслуги в области искусства Русским биографическим институтом избран "Человеком года".

В честь актера и режиссера в 2001 году назван астероид №10054.

Дочь Дарья Соломина – музыкант

Младший брат Юрия Соломина – Виталий Соломин (1941-2002) был известным театральным и киноактером , запомнившимся зрителям по кинолентам "Старшая сестра", "Женщины", "Летучая мышь", "Сильва", серии кинофильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а также киноленте и сериалу "Зимняя вишня".