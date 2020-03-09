Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году

Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов и 43 – Малайзии.
Курс лайнера пролегал над регионом, где власти Украины с апреля 2014 года проводили силовую операцию, направленную против недовольных февральским госпереворотом жителей. Обломки самолета были обнаружены в районе населенного пункта Грабово близ города Торез Донецкой области, территории, контролируемой ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Украинские власти сразу же обвинили в случившемся ополченцев, которые, в свою очередь, отмечали, что не имеют средств, способных сбить лайнер на такой высоте. Версию Киева поддержали США, Великобритания и Австралия, заявившие, что лайнер был сбит ракетой "земля-воздух" с территории, контролируемой ополченцами.
Украина обратилась к ряду иностранных государств с просьбой провести международное расследование катастрофы. Нидерланды, потерявшие в катастрофе наибольшее количество своих граждан, согласились с предложением Киева взять на себя ведущую роль в расследовании причин гибели малайзийского самолета. Голландия обязалась проводить его в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами, ООН и ICAO (Международная организация гражданской авиации).
28 июля Украина и Нидерланды заключили соглашение о международной миссии защиты расследования крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области, созданной для содействия сбору останков и проведению расследования на месте авиакатастрофы самолета и состоявшей из экспертов и представителей полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились в разбившемся самолете. В конце июля группа международная миссия авиационных экспертов и полицейских прибыла на Украину для работы на месте падения авиалайнера. Эксперты приступили к работе после того, как получили гарантии от обеих сторон противостояния о прекращения огня. Они закончили сбор обломков авиалайнера к концу апреля 2015 года.
Для расследования обстоятельств крушения малайзийского Boeing на Украине 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа (Совместная следственная группа, Joint Investigation Team, JIT), в которую сначала вошли представители Австралии, Нидерландов, Бельгии и Украины. 4 декабря 2014 года в ее состав была включена Малайзия.
Полевой штаб следственной группы начал свою работу в помещении Генеральной прокуратуры Нидерландов 1 сентября 2014 года.
Для выяснения обстоятельств катастрофы проводилось два расследования – техническое (установление причин крушения самолета) и уголовное (привлечение к ответственности виновных).
Расследованием причин катастрофы занималась Совместная следственная группа и Совет безопасности Нидерландов (Dutch Safety Board, DSB).
9 сентября 2014 года Нидерланды выпустили предварительный отчет, согласно которому малайзийский лайнер развалился в воздухе из-за "структурных повреждений, вызванных внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов". Однако источник этих объектов установлен не был. "Наиболее вероятно, что самолет был сбит с земли", – сообщил представитель следствия.
13 октября 2015 года Совет безопасности Нидерландов закончил свое расследование обстоятельств авиакатастрофы и представил отчет. В докладе отмечалось, что авиалайнер потерпел крушение в результате взрыва ракеты серии 9М38, произошедшего снаружи самолета слева от кабины пилотов, а ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с территории площадью 320 квадратных километров на востоке Украины. Она приблизилась к лайнеру почти встречным курсом. Однако документ не приводил данных о том, с какой территории было сбито воздушное судно и кто виноват. Председатель Совета безопасности Нидерландов сообщил, что для установления точного места пуска ракеты по малайзийскому лайнеру потребуется дополнительное расследование.
Совместная следственная группа, проводящая уголовное расследование, 28 сентября 2016 года представила предварительное заключение. В нем утверждалось, что самолет был сбит из района населенного пункта Первомайское, к югу от населенного пункта Снежное, которые в день трагедии находились под контролем ополченцев. Из отчета также следует, что сбивший лайнер зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук", якобы прибывший из России на территорию Украины, вернулся в РФ утром 18 июля 2014 года.
24 мая 2018 года Совместная следственная группа обнародовала промежуточные результаты расследования причин трагедии, где утверждалось, что сбивший самолет ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. В качестве доказательства была предъявлена обшивка двигателя ракеты. Кроме того, стало известно, что круг подозреваемых по делу о крушении самолета сужен до нескольких десятков человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа по разбившемуся рейсу MH17 объявила имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель следствия, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников (например, фотографии из соцсетей, новости из интернета).
14 ноября 2019 года Совместная следственная группа опубликовала новые данные по крушению самолета и причастности к этому России. Следователи выложили сообщения о якобы перехваченных переговорах между представителями Донбасса и российскими чиновниками. В пресс-релизе следственной группы было сказано, что она собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер.
В феврале 2020 года стало известно, что Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 в суд, который должен начаться 9 марта в Нидерландах.
Окружной суд Гааги для рассмотрения дела о крушении МН17 в Донбассе более чем на год зарезервировал судебный комплекс Schiphol, расположенный в районе одноименного аэропорта. Суд отмечает, что слушания начнутся с начальной фазы, которая позволит установить, кто появится в суде, каким статусом обладает расследование и необходимы ли дополнительные следственные мероприятия.
Россия, которой было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована. Такая же участь постигла результаты экспериментов концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
В свою очередь, в Минобороны РФ подчеркивали, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы в России еще в 2011 году.
В Москве также называет вопиющим фактом то, что Нидерланды сняли в деле МН17 с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке Украины.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, у России, которую не допускают до расследования крушения, есть своя версия произошедшего, а следственная группа оставляет без ответов целый ряд важных вопросов. По его словам, Совместная следственная группа просто "назначила виновных" и подобный подход к расследованию не устраивает российскую сторону.
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир также назвал выводы следственной группы политически мотивированными и бездоказательными. Он отметил, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17, а также усомнился, что есть достаточные основания для обвинений в адрес России.
Подтверждением правоты России по вопросу крушения самолета можно считать расследование голландского журналиста Макса Ван дер Верффа, который в своей статье "Проводилось ли расследование по MH17 должным образом?", опубликованной в середине февраля 2020 года, поместил некоторые документы Совместной следственной группы и заявил, что военная разведка Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который смог бы сбить малайзийский самолет.
Детектив из ФРГ Йозеф Реш, который провел собственное расследование крушения малайзийского Boeing, сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Он готов стать свидетелем на процессе в Нидерландах по приглашению стороны защиты и надеется на соответствующий вызов от представителей одного из подозреваемых.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников