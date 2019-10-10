Нидерланды выяснят, почему не было запрета на полеты в зоне крушения МН17

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Амстердам намерен выяснить, почему не было закрыто воздушное пространство в районе крушения Boeing в Донбассе, в том числе на территории Украины и РФ, заявил в четверг на брифинге глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Парламент Нидерландов ранее единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В Москве же ранее называли вопиющим фактом то, что Нидерланды сняли в деле МН17 с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке Украины.

"На прошлой неделе было решение… провести расследование того, почему не было закрыто воздушное пространство как на Украине, так и в России", - заявил Блок в ходе совместного брифинга со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.