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РИА Новости

Нидерланды выяснят, почему не было запрета на полеты в зоне крушения МН17

14:01 10.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЦветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Амстердам намерен выяснить, почему не было закрыто воздушное пространство в районе крушения Boeing в Донбассе, в том числе на территории Украины и РФ, заявил в четверг на брифинге глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
Парламент Нидерландов ранее единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В Москве же ранее называли вопиющим фактом то, что Нидерланды сняли в деле МН17 с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке Украины.
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"На прошлой неделе было решение… провести расследование того, почему не было закрыто воздушное пространство как на Украине, так и в России", - заявил Блок в ходе совместного брифинга со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
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