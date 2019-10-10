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РИА Новости

Нидерланды начали переговоры с Киевом по расследованию его роли в деле MH17

13:40 10.10.2019 (обновлено: 14:41 10.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Нидерланды уже начали переговоры с Украиной относительно расследования ее роли в крушении рейса МН17 в Донбассе, заявил глава МИД Стеф Блок на брифинге с украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"Что касается расследования по закрытию воздушного пространства, то оно будет проводиться независимым следственным органом. Мы уже начали разговоры по этому поводу <…> Отчет будет передан правительству и парламенту Нидерландов", — сказал Блок.

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По его словам, Пристайко заверил его, что Киев будет содействовать расследованию.
Накануне парламент Нидерландов единогласно поддержал требование к правительству расследовать роль Украины в деле о крушении малайзийского Boeing.

Трагедия в небе над Донецком

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были гражданами Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Расследование трагедии ведет Международная следственная группа JIT, в которую Россия не входит. Согласно ее выводам, самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. В JIT считают, что его доставили из России, а потом вернули обратно.
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Москва не раз заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Как отмечал президент Владимир Путин, у России есть своя версия произошедшего, а следственная группа оставляет без ответов целый ряд важных вопросов. По его словам, JIT просто "назначила виновных" и подобный подход к расследованию не устраивает российскую сторону.
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир также назвал выводы JIT политически мотивированными и бездоказательными.
Кроме того, JIT проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
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MH17. РасследованиеНидерландыУкраинаВ мире
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