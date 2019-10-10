Нидерланды начали переговоры с Киевом по расследованию его роли в деле MH17

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Нидерланды уже начали переговоры с Украиной относительно расследования ее роли в крушении рейса МН17 в Донбассе, заявил глава МИД Стеф Блок на брифинге с украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"Что касается расследования по закрытию воздушного пространства, то оно будет проводиться независимым следственным органом. Мы уже начали разговоры по этому поводу <…> Отчет будет передан правительству и парламенту Нидерландов", — сказал Блок.

По его словам, Пристайко заверил его, что Киев будет содействовать расследованию.

Накануне парламент Нидерландов единогласно поддержал требование к правительству расследовать роль Украины в деле о крушении малайзийского Boeing.

Трагедия в небе над Донецком

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были гражданами Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Расследование трагедии ведет Международная следственная группа JIT, в которую Россия не входит. Согласно ее выводам, самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. В JIT считают, что его доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва не раз заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Как отмечал президент Владимир Путин, у России есть своя версия произошедшего, а следственная группа оставляет без ответов целый ряд важных вопросов. По его словам, JIT просто "назначила виновных" и подобный подход к расследованию не устраивает российскую сторону.

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир также назвал выводы JIT политически мотивированными и бездоказательными.