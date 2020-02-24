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Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска "Бука"
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РИА Новости

Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска "Бука"

17:45 24.02.2020 (обновлено: 19:24 24.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
"Я бы сказал, что у нас есть (по крайней мере) один очевидец. Сколько их всего, этого я не говорил", - сказал прокурор в беседе с американским телеканалом CBS, отвечая на вопрос, есть ли свидетели запуска ракеты.
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Вестербеке также добавил, что из 298 жертв крушения были опознаны 296, останки еще двух погибших так и не нашли.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыРоссияВ мире
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Американский космонавт свидетель, и записи есть , что украинцы сбили
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